No hay terrenos fiscales para construir viviendas sociales en San Felipe

¡Malas noticias! para los comités habitacionales:

Hay malas noticias para los comités habitacionales de San Felipe que piensan que hay terrenos fiscales para poder cumplir el sueño de la casa propia. Esto porque la delegada biprovincial del Serviu, Patricia Boffa Casas, dijo que en este momento en San Felipe lamentablemente no hay terrenos fiscales disponibles para poder construir viviendas.

Ayer en la mañana un grupo de personas, perteneciente al Colectivo Roosevelt Silva, llegó hasta las dependencias de la Municipalidad de San Felipe para pedir reunirse con la alcaldesa Carmen Castillo, con el objetivo principal de encontrar una solución habitacional para personas necesitadas de contar con una vivienda digna.

Al respecto Patricia Boffa Casas, en conversación con nuestro medio, dijo estar al tanto de la situación que viven las personas agrupadas en el Colectivo Roosevelt Silva: «Sí, yo estaba en conocimiento del colectivo ‘Roosvelt Silva’, de hecho yo me reuní con ellos alrededor de tres semanas. Vinieron a dejarme una carta aquí a mí oficina para solicitarme una reunión justamente en la cancha de la Población El Esfuerzo. Así es que yo me había reunido con ellos, sabía cuáles eran sus necesidades. Es más, a través del rol de concejal solicité a través de un oficio a la alcaldesa Carmen Castillo poder generar una mesa de trabajo de la vivienda para tocar solamente para tocar los temas de este comité, sino que también aquellos comités que llevan años trabajando en la comuna de San Felipe para comenzar en conjunto la búsqueda de terrenos en San Felipe. Yo no es la primera vez que lo digo, aquí en San Felipe no tenemos terrenos fiscales. De acuerdo a un oficio que se emitió hace un tiempo por parte de la Seremi de Bienes Nacionales, aquí en Panquehue nos quedaba uno y ya está trabajándose junto al municipio, un proyecto habitacional, un comité que ya está okey trabajando en función de eso. En Putaendo nos quedaba otro que tiene ya un comité asignado. En Los Andes que era el más grande, estamos hoy en día construyendo 600 viviendas, lo que es el comité Brisas de Los Andes, donde el alcalde Manuel Rivera ha tenido un rol fundamental en este trabajo, pero en la comuna de San Felipe, en la comuna como tal nosotros no tenemos de acuerdo a eso terrenos que sean fiscales», señaló.

Admite que hoy lo que se podría hacer, es buscar terrenos a la venta y poder comprarlos a través del mismo subsidio habitacional, «pero obviamente ese es un trabajo en conjunto que se debe hacer no con comités específicos, sino que en una mesa de trabajo para poder ver cuáles son las mejores alternativas que tenemos. Porque yo insisto ‘terrenos fiscales en San Felipe no tenemos’», indicó.

Explicó que cuando se habla de terrenos fiscales se menciona a la Escuela Agrícola, «que fue entregada en comodato por 99 años, pero que aparte de eso está gravada en lo que es el plano regulador como el pulmón verde de la ciudad de San Felipe, y eso no pasa por un tema de voluntad del Concejo Municipal, como en algún minuto se dijo, y también el otro terreno que también nos habían dicho el aeródromo, pero eso es algo que guarda relación con un tema estratégico en la comuna. De hecho, se ha visto muchísimo. Por lo tanto, yo creo que acá lo que nos queda es trabajar en conjunto con la municipalidad a través de una mesa de trabajo, que se vaya avanzando en temas habitacionales como hace mucho tiempo no se hace por cierto», indicó Boffa.

– Se ha comentado sobre la posibilidad de enajenación de terrenos o cambio de uso de suelo, ¿es posible eso?

– Es que el cambio de uso de suelo no pasa por el Concejo, no pasa por Serviu, no pasa por el Minvu. El cambio de uso de suelo es un tema que se tiene que trabajar.

– ¿Conaf o el SAG?

– SAG, se tiene que trabajar a través del SAG y ver si los terrenos sirven o no sirven; si tienen posibilidad de luz, agua, alcantarillado; si están bajo la cota, si es necesario hacer una planta elevadora, etc., son muchas cosas que guardan relación con un terreno. Es lo mismo que nos pasa con el Comité de Curimón que llevan no sé 16 ó 17 años trabajando, pero no encontramos terrenos en Curimon, la disposición del Serviu es trabajar mancomunadamente, obviamente con los comités habitacionales, con los municipios, para poder implementar políticas habitacionales que puedan cubrir una mayor cantidad de familias, obviamente entregando una solución habitacional digna.

– ¿Qué se le puede decir a las personas que están en esta situación?

– O sea primero que todo decir que llevamos tiempo trabajando en función de eso, de buscar terrenos, de hecho hace algunas semanas un propietario de unos terrenos me trajo unas carpetas, yo ya las mandé a Valparaíso para poder realizar una visita técnica que hacen desde la región a terrenos para ver si tienen y cumplen con las factibilidades para poder adquirirlos para la implementación de estos proyectos.

– ¿Dónde es eso acá en San Felipe?

-Sí, aquí en San Felipe, es una persona que nos trajo sus carpetas.

– ¿Qué vende, el terreno?

– Vende el terreno, vende sus terrenos… son de él. Claro, aquí hay terrenos que son privados, hay que conversar si la gente está interesada en vender, que los comités cumplan un rol en ese sentido. Yo siempre pongo de ejemplo la comuna de Santa María, nosotros ya vamos por el séptimo comité habitacional que vamos a sacar. La gente hace todo un esfuerzo por tener sus viviendas propias.

– ¿Por qué las personas insisten en la compra de terrenos fiscales, da la sensación que tienen información de que existen terrenos fiscales, pero usted está descartando eso?

– Lo que pasa que eso es de acuerdo a la información que nosotros mantenemos, ellos dicen que el ministro de Vivienda y Urbanismo algunas semanas atrás sacó una información que iban a liberar una cantidad de terrenos fiscales, es cierto a nivel nacional, pero aquí nosotros en San Felipe no tenemos terrenos fiscales.

– ¿Para liberar?

– Para liberar, los terrenos fiscales que existen, pero que finalmente no se puede, está gravado como un área verde, con fines educacionales, implementación deportiva es en el sector de Escuela Agrícola y la Escuela Agrícola está descartada en ese sentido. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a ver son terrenos privados que quieran vender.