«Nos pilló por sorpresa a todos los cores, independiente del color político»

Core Stevenson y recorte presupuestario:

Este día viernes 21 de agosto apareció una nota periodística en www.biobiochile.cl donde se dice que «El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ‘recortó’ 54.700 millones de pesos al presupuesto de nueve regiones. Pero, no la sacará barata. Bío Bío, Valparaíso y Los Ríos alzaron la voz y van a dar la pelea», reza la nota.

Más abajo señala los montos a recortar, que en el caso de la Región Valparaíso son 6.266 millones de pesos.

Consultado al respecto por Diario El Trabajo el consejero regional Rolando Stevenson Velasco, dijo de inmediato que «reconozco que esta situación nos pilló por sorpresa a todos los consejeros regionales independiente de punto de vista político que tengamos los 28», indicó.

Agregó que esto significa que nuestra región está sumamente retrasada en los que significa el gasto presupuestario. El avance es de un 23% apenas prácticamente la mitad de lo que tienen otras regiones.

«Es importante destacar este concepto que le cuesta a las personas, ciudadanos imaginarse, el Consejo Regional ha tomado acuerdo de importancia en beneficio de las personas y en beneficio de todas las instituciones y de los municipios de nuestra región, sin embargo, esto no ha sido escriturado por decirlo de alguna manera, no han sido firmado los convenios no se han firmado los contratos de prestación en fin eso ha impedido que el dinero que está aprobado se gaste oportunamente. Un sólo ejemplo el año pasado el Consejo Regional en vista del problema de la inseguridad y la situación de seguridad pública, que existe en el país y en la región acordó 1.500 millones de pesos para la adquisición de vehículos para Carabineros sin embargo hasta la fecha eso no ha sido gastado, está el acuerdo del Consejo, están los fondos disponibles, pero no han sido gastados, eso se llama ejecución presupuestaria. Sin ir más lejos hace dos meses tomamos el acuerdo de respaldar las ollas comunes con 200 millones de pesos y todavía no llegan directamente a las personas al consumo de los que más están necesitando, entonces este es un defecto de la administración y lo digo con todo responsabilidad del Ejecutivo, vale decir del intendente que es designado por el presidente de la república y de todo su equipo, él últimamente ha manifestado de que los consejeros regionales estaban al tanto de estas situación, lo que desmiento total y absolutamente en forma categórica, esta es una responsabilidad la del gasto es única y exclusivamente de la parte del Gobierno Regional que está dirigido por el intendente de la región», señaló Stevenson.

– ¿Consejero, pero el Ministerio de Hacienda va a recortar plata en el fondo a la región o no?

– Es que hay una situación que se produce en todos los servicios públicos, cuando no se gasta la plata la asignación de recursos se disminuye en la próxima partida, entonces cuando hay alcaldes o intendentes que dicen «mire nosotros estamos haciendo una especie de ahorro», es lo más negativo lo peor que puede pasar, ese ahorro se transforma en disminución de platas en el próximo presupuesto y en este caso la región ya ha sufrido una disminución ya de 3.500 millones de pesos por una parte y por otra 6.000 millones; 10.000 millones de pesos se van a disminuir del presupuesto de 80.000 millones de pesos que dispone la Región o sea estamos sumamente mal en la ejecución que no hemos sido capaces de gastar y es el Ejecutivo, insisto, el que no ha hecho las cosas como corresponde, pese a los esfuerzos que ha hecho el Consejo Regional, hay 2.000 millones de pesos destinados a apoyo a los hospitales para compra de elementos que sirvan para combate de esta epidemia, que tampoco están llegando a los hospitales de forma debida, entonces hay mucha plata, 35.000 millones, que han sido aprobados por el Consejo Regional y que no se han gastado en forma eficiente y rápida, se han gastado en lo que son las cajas de alimentos, pero hay otros que son asuntos de apoyo al Sename (Servicio Nacional de Menores), por ejemplo o al Senama que son los adultos mayores, que no están llegando esas platas donde deben, están aprobadas estas platas, está la disponibilidad presupuestaria, pero no han sido gastadas en forma eficiente ese es un error absoluto, único y exclusivo del Gobierno Regional en la parte del ejecutivo, el Consejo Regional que es la otra parte del Gobierno Regional ha cumplido eficientemente su área y hemos sido prácticamente engañados por esta situación, y nos hemos enterado en el momento que la Dirección de Presupuesto está haciendo la disminución, el Ministerio de Haciendo por supuesto, la disminución de estos últimos 6.000 millones de pesos.

– ¿Qué va a pasar finalmente con esto consejero?

– Nosotros en la reunión pasada que fue el jueves, se discutió largamente esta situación, empezamos la reunión a las 10 y terminamos a las 3 de la tarde y entre otras cosas está una reclamación formal ante el Ministerio de Hacienda, una reconsideración de una medida y realmente una actitud de un voto de rechazo se va a traducir indudablemente en un voto político contra la mala gestión del Intendente Regional señor Martínez, quien es un profesional muy destacado, pero que en este caso no ha sabido manejar el Fondo Regional en forma adecuada.

REASIGNAR RECURSOS

El director nacional de Dipres, Matías Acevedo, justificó la acción presupuestaria y especificó que luego del estallido social de octubre, en el primer trimestre de este año, a las regiones se le distribuyeron 61.000 millones de pesos por sobre el presupuesto asignado para el 2020, por lo que obtuvieron un incremento.

En ese sentido, lo obrado ahora, para Acevedo no es un ‘recorte’.

«Lo que se está haciendo aquí, es básicamente reasignar recursos que no se van a poder ejecutar durante el año y básicamente se van a destinar a otras emergencias, en otras áreas, donde sí se van a poder gastar estos recursos», dijo Acevedo.