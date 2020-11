«Nuestro colegio fue donado a los niños de Rinconada, no a los curas ni al Obispado»

Profesora Paula Arriagada sobre intervención del Obispado:

Una fuerte y enérgica protesta en las céntricas calles de San Felipe es la que realizaron docentes y apoderados del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes de Rinconada la mañana de este lunes. La acalorada manifestación buscaba visibilizar la inconformidad del profesorado y personal en general que labora en dicha casa de estudios, puesto que reclaman que el Obispado de San Felipe pretende intervenir y tomar el control económico del colegio.

«ESE COLEGIO NO FUE DONADO A LOS CURAS»

Diario El Trabajo dio cobertura a la protesta, misma que inició en calle Prat, las personas bajaron hacia la Plaza de Armas, permanecieron unos minutos, luego caminaron hasta el frontis del Obispado en calle Merced, y se retiraron minutos después. Nuestro medio habló con una de las manifestantes, Paula Arriagada, profesora del centro educativo.

«El problema fundamental que tenemos en nuestro liceo es el siguiente, hace 23 años que el colegio está siendo administrado por una persona particular que en este caso es una profesora del mismo liceo, Dinora Cruz, ella es la administradora económica y directora. Los dineros que entran al colegio se han administrado muy bien, tan bien que nos hemos ganado todos los premios de Excelencia Académica, Simce y estamos reconocidos como uno de los mejores colegios en su nivel. La matrícula de nuestro liceo es sobre 510 alumnos, y en este minuto cuando el colegio está tan bien posicionado es cuando el Obispado de San Felipe se quiere hacer cargo de la administración económica de los dineros que entran al colegio, pero antes no, hace 23 años no. Hoy día sí quieren hacerse cargo de la administración económica del colegio para ellos crear una fundación que estaría bajo el alero del Obispado. Nosotros como trabajadores, profesores, auxiliares y asistentes, estamos completamente en desacuerdo, puesto que los dineros sí han sido bien administrados, en todas las auditorías que hace el Ministerio de Educación nosotros hemos salido evaluados impecables, cero falta, entonces no sabemos cuál es el interés ahora del Obispado de tomar la administración económica», dijo la docente a Diario El Trabajo.

– ¿Si todo está en regla con los salarios, la calidad en todo lo relacionado con la comunidad educativa, en qué les afecta a ustedes que el Obispado administre el colegio?

– Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar bien en este caso cuando los padres, bajo el alero de este Obispado, quieren administrar los dineros del colegio, porque a la cabeza de esa administración se va a poner a un ingeniero comercial; el ingeniero comercial hace negocios y no es así, los dineros se tienen que invertir bien y con el liderazgo de un profesor, una persona que sí sepa de educación.

– ¿Temen ustedes que el Obispado pueda subir las cuotas a los apoderados para estudiar en ese colegio?

– No sabemos, es un futuro incierto, no tenemos idea, nosotros hablamos con el obispo después de la exigencia de hablar con él, pero no sacamos muchas cosas en limpio, no tenemos, es un futuro incierto esto bajo la administración del Obispado.

– ¿Cómo se enteran ustedes que el Obispado tomará las riendas, ellos avisan o fue información que se filtró?

– El día 12 de noviembre entran ellos e irrumpen en el colegio exigiendo las cuentas del colegio. Inmediatamente querían hacerse cargo, sin ningún previo aviso ni una carta o alguna explicación, nunca el obispo se ha reunido con todo el colegio para darnos alguna explicación, que eso sería parte de la educación.

– Quitándole aquí la pasión, ¿está el Obispado en lo legal al pretender administrar este colegio?

– Sí, quitémosle la pasión, no estamos seguros de que esto sea legal, no estamos seguros. Hay mucha información que ellos manejan y nosotros no, no tenemos idea, pero más que todo esto no es moral, no es moral porque este colegio, el terreno que ellos dicen que es de ellos, fue donado y así dice: ‘A los niños de Rinconada’, no fue donado al Obispado, no fue donado a los curas, y dice: ‘A los niños de Rinconada’, que eso haya cambiado durante el tiempo podría ser, pero esa fue la intención de los particulares que donaron ese colegio.

OBISPADO RESPONDE

Por medio de un comunicado el Obispado de San Felipe nos hizo llegar una extensa aunque un tanto confusa respuesta que no coincide con los reclamos de la comunidad educativa del Liceo Parroquial de Rinconada, comunidad cristiana que hoy se ve sumergida en la angustia y la desesperación ante la iniciativa del Obispado de intervenir en algo que a decir de los manifestantes, funciona mejor que nunca. Como sea, este es el texto:

1.- En primer lugar, se hace mención del lema de San Francisco de Asís, ya que lo acaecido en el caso de la directora del Liceo Santa Teresita, doña Dinora Cruz, es fruto de algunas desprolijidades que se anhelan poder corregir a tiempo, generando paz en los corazones de la comunidad educativa toda.

2.- Desde el punto de vista humano, se reconoce la inmensa labor de la directora, señora Dinora Cruz, en los últimos 23 años. Ha llevado al colegio a niveles envidiables en resultados académicos, de convivencia y de fe, cuestiones que valoro y admiro profundamente.

3.- Desde la óptica administrativa, quien es el representante legal del liceo no es el obispo diocesano, sino el párroco, toda vez que el colegio se encuentra dentro de las dependencias de la parroquia. Por lo tanto, canónicamente, a diferencia de lo que se ha señalado, el cargo de representante legal lo decide el párroco y no el obispo diocesano.

4.- Dentro de los lineamientos entregados por el Papa Francisco en materia de trasparencia en la gestión pastoral, y materializados en Chile a través del documento entregado el 16 de julio del 2020, denominado Integridad en el Servicio Eclesial (ISE), se expresa:

«La persona bautizada que desarrolla con integridad su servicio en la Iglesia: Ejerce la administración de los bienes encomendados para el servicio pastoral a la luz del Evangelio, y en el espíritu y carisma de su comunidad diocesana o religiosa (constituciones y normas propias) y según criterios de justicia y transparencia exigidos por la sociedad actual.

Elabora, junto al organismo pertinente, un presupuesto anual de los ingresos y gastos previstos para el ejercicio del encargo pastoral. Lleva registros precisos de los ingresos, donaciones y gastos.

Distingue y trasparenta la administración de sus bienes propios (personales), en conformidad a las disposiciones vigentes sobre esta materia. Al menos una vez al año, realiza la administración y rendición de cuentas de manera responsable y transparente, en conformidad a las normas y reglamentos especiales, considerando la debida actuación de los organismos consultivos pertinentes. Entrega a las autoridades u organismos competentes informes sobre la administración de los bienes encomendados para el ejercicio del encargo pastoral.

Cumple con las leyes estatales referidas a la tributación respecto de las actividades que produzcan rentas sujetas al pago de impuestos, según lo establecido en el ordenamiento canónico y las leyes del Estado.

Observa las normas y reglamentos establecidos por las autoridades eclesiásticas competentes referidos a la administración de los bienes, según el Derecho Canónico y/o constituciones y estatutos propios»

5.- No hay dudas sobre la gestión de la señora Dinora Cruz; lo que simplemente se ha solicitado es lo que se indica más arriba; es decir, que entregue el cargo de representante legal, siguiendo los lineamientos ISE. En ningún momento se ha querido ofender a alguien, que tanto ha dado a la comunidad educativa.

6.- Tampoco hay una desvinculación laboral de su cargo de directora; pero es necesario que, para efectos pastorales y de control de los flujos de la Parroquia, se entreguen las cuentas correspondientes, y el resultado de la gestión de la directora, en tanto representante legal del Liceo Parroquial ante el Ministerio de Educación.

7.- No se quisiera terminar esta declaración sin reconocer el esfuerzo encomiable y sostenido en la marcha de la comunidad educativa de todas personas que allí se entrelazan. La vocación expresada en estos años es la semilla del inalterable servicio educacional que se seguirá brindando en el futuro. Gracias por tanto esfuerzo y entrega cotidiana.

Pedimos al Señor que, a través de la Virgen María, nos siga regalando el gozo de seguir a Jesús y servirlo con amor y dedicación en la comunidad que nos toque servir en la formación de personas.

CONCLUSIONES

Una clara contradicción que raya en el bochorno es lo que el Obispado intenta presentarnos a la opinión pública y a la comunidad educativa rinconadina, pues hace algunos meses cuando quedó al descubierto los nefastos manejos económicos en el Cementerio Parroquial de Catemu, el ente religioso pasó a llevar a medio mundo con la reventa irregular de tumbas, exhumaciones sospechosas y estafas de una funcionaria a los usuarios, en esa oportunidad el Obispado finalmente se retiró de sus obligaciones, pero ahora cuando hay un equipo de profesionales haciendo bien su trabajo, ahí sí está presente la Iglesia.

Roberto González Short