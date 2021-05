Nueva acusación a mecánico por violación de menor en encuentro ‘tunning’

Imputado por abuso sexual y violación en Santa María:

Pese a no entregar mayores detalles por respeto a las víctimas, el abogado Fernando Castañeda Magna, que representa a víctimas del mecánico de Santa María, indicó que hay nuevas afectadas, entre ellas una menor de edad, que según el abogado fue violada en uno de estos encuentros Tunning. De todas maneras, indicar que el martes de la semana pasada se realizó una audiencia de revisión de la prisión preventiva, donde al no aportar antecedentes nuevos, el imputado deberá seguir en prisión preventiva

Al respecto el abogado de las víctimas, Fernando Castañeda Magna, dijo lo siguiente: «Efectivamente la semana pasada, o sea el martes pasado, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva del imputado por abuso sexual y violación, audiencia que se celebra porque transcurridos seis meses desde que se decreta prisión preventiva, obligatoriamente debe realizarse si subsisten o no los mismos antecedentes que la motivaron, en este caso no hay nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias que motivaron esa prisión preventiva, por lo tanto este imputado sigue en prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad de Valparaíso, y ahora en unas semanas más tendremos una audiencia de ampliación de formalización por nuevos hechos, y en esa misma audiencia se va a discutir el aumento de plazo de investigación».

– ¿Condicionando la formalización por los nuevos hechos?

– Exactamente, hay nuevos hechos a los cuales no me puedo referir.

– ¿Pero son de connotación sexual también o no?

– Todos de connotación sexual.

– O sea hay más víctimas.

– Sí, más víctimas, nuevos hechos y algunos de ellos tienen relación también con diligencias investigativas que ya se estaban desarrollando.

– Oiga abogado, ¿estos hechos de cuándo datan?, a grandes rasgos.

– Desde el 2018, ó sea tenemos hechos del 2017, 2018, es decir acá estamos en presencia de una multiplicidad de víctimas y como tal multiplicidad de hechos, y de hechos que no solo fueron transcurriendo en el sector donde él vivía, que es una conocida villa en Santa María, sino que también en otros círculos sociales del cual él era parte, me refiero a los autos Tunning donde él formaba parte de esos grupos, ahí en esos grupos también hay víctimas. Es un hecho bastante fuerte de analizar porque estamos hablando de delitos de connotación sexual que van necesariamente tener una interferencia desastrosa en la vida futura de esas niñas.

– ¿Son todas menores de edad?

– Todas menores de edad.

– ¿O sea aprovechaba las fiestas tunning para cometer delitos sexuales?

– Sí, mire hubo un delito que se cometió en circunstancias… por respeto a la familia.

– ¿Pero de abuso sexual o violación?

– Ehh… violación.

– ¿De una menor?

– De una menor de edad.

– ¿Ella andaba ahí, participaba ahí?

– Participaba con su grupo familiar… ella, fue un hecho que se concretó por parte del imputado en un camping, pero relacionado con esta actividad.

– ¿Acá en la zona?

– Sí, aquí en la zona.

POCO DE CONTEXTO

El abogado Fernando Castañeda Magna hizo contexto de todo este proceso indicando que se trata de un mecánico de la comuna de Santa María, «que ejercía su oficio dentro de su mismo domicilio y que a su vez era vecino de la gran mayoría de las víctimas», señaló.

– ¿Cuáles eran las circunstancias? para recordar los hechos; él las invitaba a la casa, ¿algo así era?

– En la gran mayoría de los casos las invitaba a la casa, les proponía actividades sexuales a cambio de dinero, las engañaba y abusando de esa condición como su nombre se indica, materializaba de esa forma su cometido, sus delitos.

– Redondeando entonces, sigue en prisión preventiva.

– Sigue en prisión preventiva, ya se van a cumplir más de seis meses desde que eso ocurrió. Nosotros tenemos absoluta confianza en que la investigación ha avanzado muy bien, acá tenemos fiscales expertos en este tipo de delitos, nosotros consideramos que hasta el momento están todos los antecedentes como para obtener una condena por estos hechos, y por eso vamos a trabajar y en base a esa misma actividad investigativa creo que no se justifica de ninguna forma que se revoque o que se modifique este régimen cautelar, y creemos que la prisión preventiva es la única herramienta que permite a esas víctimas mantener su paz social. Cómo no recordar todo lo que ocurrió en Santa María, las protestas que se llevaron a cabo por las asociaciones feministas, no tan sólo asociaciones feministas, sino que en realidad toda la comunidad, por lo tanto creemos que de alguna manera se ha reestablecido el orden social o la paz social en Santa María, y eso, por qué no decirlo, ha dado un poco de tranquilidad a las víctimas.

– ¿Cuáles son las penas que arriesgan?, y lo otro, ¿esto llega a juicio oral?

– Mire, yo creo que esto va a llegar a juicio oral, al menos que nosotros vamos a pedir. Con esto no estamos haciendo ni ficción ni nada, pero yo creo que la pena que él arriesga es superior a 10 años… a 10 años y un día. Como le digo hay multiplicidad de víctimas, hay multiplicidad de delitos, hay reiteración de delitos, por lo tanto la pena es una pena alta que nosotros esperamos que se concrete de tal forma que va a llegar como dice usted a juicio oral, al menos lo que yo creo, escapa de mis facultades asegurarlo, pero es lo que yo imagino.

El mecánico está identificado con las iniciales G.T., de 50 años, apodado ‘El Pulgas’ en Santa María.