Nuevo bochorno: Obispado incumplió obligaciones y no pagó a profesores

Pese a que se comprometió públicamente a cumplirles:

Ya la situación que viven los casi 90 empleados del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes no da para más, los profesores y demás funcionarios no recibieron su salario del mes de noviembre y con ello quedan en evidencia los temores del personal, pues muchos anunciaban una debacle administrativa si es que el tristemente célebre Obispado de San Felipe tomaba el control administrativo del liceo: Y se cumplió, no hay paga.

Ante este triste escenario nuevamente la mañana de este martes cerca de 80 personas afectadas por esta situación volvieron a protestar en las calles de San Felipe, y se apostaron esta vez con pancartas con la imagen del prelado Gonzalo Bravo, quien figura como Obispo.

En esta oportunidad los ánimos estaban más caldeados y la actitud de la gente fue de menos paciencia, pues la tarde del jueves la autoridad religiosa aseguró públicamente que los salarios se pagarían como se ha hecho siempre. No fue así.

Diario El Trabajo habló con Constanza Niedmann, profesora jefa del Departamento de Historia, y apoderada del Liceo Parroquial, quien nos aseguró que «no le han pagado a nadie, la verdad es que en el liceo nuestra directora se ha caracterizado por pagarnos siempre de manera muy puntual, jamás en estos 23 años ella se atrasó un día con el pago, hoy no tenemos sueldo, no tenemos respuesta de quién nos va a pagar, el Obispo no se ha comunicado con nosotros, no nos ha dicho nada con respecto al pago, la información que tenemos es que nos van a pagar el 15 de diciembre el mes trabajado de noviembre», dijo la profesora a nuestro medio.

– Se habla de un nuevo administrador, ¿qué les ha dicho este funcionario?

– No lo conocemos, no sabemos cómo se llama, nunca se ha comunicado con nosotros, nada, a nosotros como profesores nos han dejado al margen en esta situación, y ahora nos encontramos con que no nos pagaron el sueldo.

– ¿Por qué razón considera usted que la directora del Liceo Dinora Cruz no ha salido a hablar con la prensa?

– Yo me imagino que ella se está resguardando de manera legal, a lo mejor ella podría tener algún tipo de complicación legal al manifestarse (…) yo me imagino, no lo tengo claro.

– ¿Qué harán ustedes ahora que evidentemente el Obispado no ha cumplido con el pago de salarios?

– Hasta ahora lo que podemos hacer es manifestarnos, podemos estar aquí pidiendo respuestas más que nada, la verdad lo que nosotros queremos es que de una manera educada, si hay algún organizador que se acerque a los profesores y que nos diga ‘okey yo soy su jefe nuevo’ por último, pero aquí eso no existe, todo ha sido por debajo justo al fin de año donde nosotros deberíamos como profesores estar cerrando los procesos académicos, nos vemos imposibilitados también, Cuarto Medio está listo, ellos se titulan este jueves.

Diario El Trabajo pidió respuestas al Obispado tanto por la vía legal como comunicacional, pero sin resultados positivos, el silencio es mejor que prometer y no cumplir, sin embargo, tanto los afectados como la prensa seguiremos dando seguimiento a este proceder de ‘La Madre Iglesia de Todas…’.

