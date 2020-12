Obispo Bravo despide del Liceo Parroquial de Rinconada a directora Dinora Cruz

Pese a que le había ‘pedido perdón’ y prometido ‘no despedirla’:

Religioso asegura que la ‘incomunicación’ de la exdirectora con la parroquia, determinó ser removida de sus cargos de confianza en el Liceo.

Gran zozobra es la que están viviendo profesores y asistentes de la educación del Liceo Parroquial Santa Teresita de Los Andes de Rinconada, luego que este lunes cerca del mediodía, se apersonara en sus instalaciones el obispo de San Felipe Gonzalo Bravo, quien removió de sus cargos a la directora y representante legal del establecimiento Dinora Cruz, quien a partir de este lunes quedó cesante, no pudiendo además retirar de su oficina sus efectos personales.

La información según una fuente confidencial cercana al Obispado, indica que esta determinación, pese a que públicamente el Obispo Bravo se había comprometido a respetar el cargo de Cruz, viene desde Santiago, o sea, que por acción de una jefatura y hasta con un abogado ajeno al Obispado de San Felipe, se decidió poner fin a la gestión de quien por 23 años lideró el accionar del liceo parroquial en Rinconada.

CRUZ EXPULSADA

Diario El Trabajo habló la tarde de este lunes con Paula Arriagada, una de las profesoras del Parroquial, quien nos explicó lo que estaba ocurriendo en ese momento y en la forma que fue ‘expulsada’ de su oficina la ahora exdirectora y ex representante legal, Dinora Cruz.

«El día 2 de diciembre el obispo Gonzalo Bravo envió un comunicado que reinstalaba en su cargo a la señora Dinora Cruz, pidió disculpas a la comunidad por todo el daño sufrido. Este lunes a las 10 y media, tipo 11 de la mañana, llegó él con el abogado con María Alicia Galdámez como nueva representante legal, con el Padre Andrés. Ellos le pasan la Carta de Despido a Dinora y la sacan de sus dos funciones, ‘borrando con el codo’ todo lo que dijo el obispo anteriormente, quien le dijo a Dinora ‘tome sus cosas y se va’, Dinora preguntó si podía sacar sus cosas y el obispo dijo que iban a convenir una fecha para que ella pudiera sacar sus pertenencias», dijo la profesora Arriagada.

Según la docente, hubo una situación de agresiones físicas entre una empleada del aseo y una de las profesoras del liceo: «Esta es una situación muy desagradable porque como él trae ‘esta bomba’, la gente se desestabiliza ad portas de Navidad y de un Fin de Año, finalizando un año tremendamente difícil, él fue testigo de la agresión de una funcionaria a otra, con resultado de la llegada de Carabineros. La auxiliar de aseo se fue detenida por esta agresión a la profesora. Todo esto nace a raíz de esta incertidumbre laboral que se ha generado, no se justifica la violencia, pero el obispo debió ver que cuando tiraría esta ‘Bomba’, debe saber que pueden suceder muchas cosas. La reunión para él fue muy difícil porque estábamos profesores y apoderados en su contra, en contra de su gestión, en contra de que prometiera algo y no lo cumpliera (…) La gente está muy disgustada, los apoderados quieren movilizarse, está en juego también la titulación de los cuartos medios, el obispo no tiene idea de cómo hacerse cargo de esa graduación, la gente no está con el ánimo de seguir trabajando para ese objetivo», puntualizó Arriagada.

OBISPO RESPONDE

Al cierre de nuestra Edición logramos hablar telefónicamente con el obispo de San Felipe Gonzalo Bravo, quien respondió cada una de nuestras consultas sobre este penoso quiebre en la vida del profesorado del Liceo Parroquial de Rinconada.

– Señor obispo, usted la semana anterior pidió perdón a la ya exdirectora Dinora Cruz, sin embargo ahora la despide, ¿por qué hizo ahora todo lo contrario?

– Mira, el perdón fue fundamentalmente por las incomprensiones debido a las informaciones no tan precisas que se habían generado en los medios y redes sociales, tales como que el Colegio se vendía, tales como que los programas de exclusión se suspendían y tales como que el Colegio iba a cobrar, y se creó una sensación de desinformación que afectó a mucha gente.

– ¿Es verdad que la directora tras recibir su Carta de Despido no pudo ni sacar sus pertenencias personales de su oficina?

– No es así, ella (Dinora) me dijo que si se podía retirar inmediatamente y le dije ‘claro’, entendimos que quería irse a su casa, incluso ella misma dijo que más adelante vendría a sacar sus cosas, nosotros no es que se lo impidiéramos, eso no corresponde a la realidad.

– Si a lo largo de estos casi 23 años aparentemente el Colegio ha marchado bien y no han ocurrido problemas administrativos bajo la dirección de Dinora Cruz, ¿para qué quitar un sistema o a una funcionaria que hace que las cosas funcionen bien?

– Lo que pasa es que la representante legal es la que debiera representar nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestros estímulos y tareas, alguien de confianza, en este caso el sostenedor del Colegio es toda la parroquia, y durante todo este tiempo no ha habido una comunicación entre el párroco y ella como representante legal del Colegio. Entonces entendimos que esa dimensión corresponde a una incomunicación desde hace muchos años, y pensábamos que en este tiempo o incluso en medio de estas vicisitudes pudimos haber encontrado -yo le mandé un Email, están escritos, para invitarla a conversar cuando y donde ella quisiera- y nunca hubo respuesta, por lo que entendimos que ya no había posibilidades de un acercamiento comunicacional. Y eso hace que la calidad de representante legal -que debe ser de nuestra plena confianza- y al no haber comunicación claramente la relación se debilita al máximo.

– ¿Se podría presumir de algún manejo irregular de recursos en el Colegio?

– No, no, para nada, nosotros nos hemos enterado de la claridad, la transparencia de las rendiciones de cuenta que hay ante toda la comunidad educativa (…) Este Liceo tiene siete subvenciones y otras siete posibles por lo que aquí, lejos de pensar que hubo mal manejo o que exista algo que no sea claro, el Ministerio es el primero que haría observaciones, y en este caso el Ministerio día a día respalda la acción de gestión en el campo económico hasta donde podemos ver absoluta transparencia.

– ¿Vienen más despidos en el Parroquial, se pagará el finiquito a la exdirectora?

– Sí, el Finiquito está disponible, es por eso que se le desvinculó este lunes, nosotros creemos que lo que viene ahora es un periodo de buscar la paz, pues entendemos que Dinora marcó un liderazgo súper positivo en el Colegio y en el equipo educativo (…) En cuanto a despidos creo que no debería haber ninguno. El colegio queda sin director por ahora, buscamos que sea alguien desde adentro, el Jefe de UTP se negó por ahora a asumir como director interino.

Roberto González Short