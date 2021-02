«Ocho años es muy poco por todo el daño que le provocó a mi hijo»

Katherine Leiva por sentencia de parricidio frustrado:

La madre del menor que fue atacado con arma blanca por su padre, habló sobre la sentencia a ocho años que decretó la justicia y de cómo han sido estos largos meses desde producido el hecho.-

Ayer le informábamos sobre la resolución que adoptó el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe que condenó a Francisco Chandía a la pena de ocho años de cárcel por el delito de Parricidio Frustrado en contra de su hijo. El hombre en un «arrebato emocional», agredió al niño con un arma blanca provocándole heridas de gravedad y debiendo ser trasladado en riesgo vital hasta el Hospital San Camilo en abril del año pasado.

Hoy la madre del menor, Katherine Leiva, sacó la voz para referirse a los hechos ocurridos y comentar la pena que deberá cumplir tras las rejas su ex pareja. La mujer señaló que «estoy desconforme, para mí es una burla ocho años por todo lo que sufrió mi hijo y el daño psicológico que le provocó. Pensé que la pena sería mayor, esperaba mínimo 20 años».

Respecto del estado de salud del menor, su madre sostuvo que «mi hijo físicamente está bien, pero psicológicamente está mal. Él no sabe lo que le pasó gracias a Dios, pero ahora le tiene mucho miedo a cosas que antes no le tenía, por ejemplo de estar solo, ir al baño solo, dormir solo, ahora no las hace y antes sí las hacía».

Sobre los motivos que llevaron a Chandía a cometer tan brutal delito, su ex pareja indicó que «por lo que tengo entendido él no estaba drogado cuando lo hizo, lo hizo conscientemente, no sé qué pasó por su cabeza. Él antes de estar conmigo consumía droga.

«Ha sido muy difícil, porque yo también tengo miedo. ¿Qué pasa si tiene algún beneficio y sale antes?, si lo hizo antes, ¿por qué no puede volver a intentarlo otra vez?; él es un asesino», agregó Katherine.

Respecto de la relación que ella y su hijo tienen con la familia del padre del menor, Leiva sostuvo que «la familia de él de primera me amenazaba, después pararon, pero cuando comenzó el juicio me volvieron a amenazar, me mandaban mensajes, me dicen que estoy loca por pedir justicia por mi hijo. Mi hijo no tendrá más relación con ellos».