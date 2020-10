Ocho heridos y cuantiosos daños deja colisión múltiple de alta energía

Cinco afectados trasladados al Hospital San Camilo:

Una colisión vehicular múltiple de alta energía protagonizada por tres vehículos menores es la que dejó la tarde de este jueves a ocho personas heridas de diversa consideración. El potente accidente ocurrió a las 18:15 horas, a la altura de la cancha en El Escorial, ruta Troncal, Panquehue.

Según un testigo del percance y quien a su vez resultó afectado al resultar su automóvil golpeado, el accidente se habría generado a raíz de la salida de una camioneta blanca patente XW 70 13 a la carretera, no percatándose su conductor que por la vía venía a gran velocidad otra camioneta, esta de color rojo y patente CT JT 80, impactando ambos autos y generándose varios giros en la calle, lo que terminó con varias personas heridas, una de ellas en estado grave.

Al lugar llegaron unidades del SAMU, rescate de Bomberos y Carabineros, la operación de rescate fue dirigida por los bomberos Jaime Pulgar y Sebastián Canto.

PANADERO TESTIGO

Diario El Trabajo logró hablar con el testigo Fernando Herrera, repartidor de pan y afectado por la triple colisión que en ese instante estaba en el lugar de los hechos.

«Yo estaba estacionado vendiendo pancito cuando salió manejando una camioneta blanca a unos 20 metros de distancia de donde yo estaba estacionado, mientras que desde Panquehue venía una camioneta roja y este joven de la camioneta blanca llegó y salió y no se percató que venía la otra camioneta, la roja lo impactó y lo tiró contra mí vehículo que lo tengo estacionado en la berma. Yo no tengo arte ni parte, no tenía yo que salir afectado, gracias a Dios no estoy herido», dijo Herrera a nuestro medio.

En total fueron cinco las personas trasladadas al Hospital San Camilo, mientras que otras tres personas resultaron con golpes leves y no ameritaron el traslado.

Roberto González Short