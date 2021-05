Ola de quejas enfrenta tienda Abcdin por cobro de garantías ‘forzosas’ a clientes

En ‘funas’ por Internet víctimas aseguran sentirse ‘estafadas’:

Una práctica irregular, para no decir que fraudulenta y que raya en lo deshonesto en perjuicio de los clientes de la multitienda Abcdin San Felipe (posiblemente a nivel nacional) es la que han denunciado en Diario El Trabajo varios consumidores que han resultado afectados con el cobro indebido de una ‘Póliza’ o seguro de productos comprados en dicho establecimiento.

«NOS ESTÁN ESTAFANDO»

Esta situación ha generado por lo demás, que estas víctimas realicen funas en redes sociales contra la empresa, quejándose de los inflados cobros:

«El día 10 mayo me dirijo con mi pareja a Tienda Abcdin a comprar un computador, estábamos mirando los precios y se acerca un vendedor, yo creo que era el jefe, muy amable el tipo. Nos dice que tiene uno en $513.000 que no estaba en exhibición, nos explicó las características y yo accedí porque me apuraba uno, ya que lo necesito para mi hijo, que tiene TDA, y con la Tablet o celular le era muy difícil concentrarse. Llegando a casa reviso la boleta, resulta que el mismo computador salía en $399.000, me metieron una garantía de $113.000 sin preguntarme, sin mi consentimiento, y el jefe de tienda Cristian Pavés se presta para eso. Tengan ojo con sus abuelitos, o revisar bien antes de salir de la tienda, revisen bien antes de pagar, nos están estafando», comentó Rocío Maldonado Estay, clienta de la cuestionada tienda, a Diario El Trabajo.

OTRO CASO

«Ayer casi me estafan en Abcdin. Hago un llamado a la ciudadanía a tener ojo. Revisando todas las compras que mi mamá ha hecho, ahí están todos los cobros de esas garantías, nunca le informaron a ella; en mi caso tuve que pelear para que me devolvieran este dinero y no me cobren una garantía que nunca solicité (…) Así operan en esta tienda, corchetean la boleta donde se ve la garantía al último y encima ponen otros voucher, todas las compras exactamente iguales, hay mucha gente afectada (…) En mi caso personal fui a Abcdin a comprar un notebook que en Internet tenía el precio de la boleta de compra, pero en tienda tenía publicado el valor del cartelito que ponen en exhibición. Como yo ya sabía las malas prácticas de una vendedora extranjera del Abcdin de San Felipe, me acerqué, le pedí el producto y pasé por caja, resulta que cobra los $589,990, a lo cual le digo que no quiero la garantía, se hace la tonta y me dice la garantía la tiene por un año con la marca y le digo ‘te hablo de la garantía que me estás vendiendo sin mi consentimiento, que después sale en la boleta desglosada entre valor del producto y la famosa garantía dando el total del valor publicado’, me dice que no puede hacerme la venta porque no puede respetarme el valor de Internet, cuando el valor de $459,990 no es oferta de Internet sino que el valor real del producto, me doy vuelta a la pantalla de su caja y el valor del PC sí eran $459,990 pero ella estaba metiéndome la garantía que les meten de puro pillas», denuncia Jazmín Fuentes, otra afectada.

– ¿Qué pasó entonces, siempre le cobraron esa garantía trucha?

– Se fue, me dejó sola y fue a buscar al jefe, éste sale de la oficina diciéndome que compre por Internet con retiro en tienda, que no me puede respetar el valor ni menos venderme sin garantía, ¿respetarme qué valor? Si el valor real del PC es de $459,990 y eso quería yo, porque no estaba ni ahí con la garantía, aparte de tratarme pésimo, se niega a seguirme atendiendo y que no me venderá nada, como yo sabía que estos tipos de Abcdin San Felipe cometen la falta grave de adulterar el valor de la exhibición, sumando en él la garantía más el producto, llamé a Carabineros. Llegando los carabineros les expliqué lo sucedido, a lo cual hasta ellos entendieron que estaba siendo estafada con una garantía, que se supone el cliente debe de saber que la está comprando, ¡eso se llama seguros y garantías mal vendidos! Metidos por debajo y que las personas que no cachan pagan el valor del producto más la famosa garantía.

– ¿Qué le respondió este jefe de tienda?

– El jefe de Abcdin San Felipe insistía que ese era el valor del producto en tienda, negándose a Carabineros a marcar en la caja el SKU del producto para ver qué precio aparecía en caja, hasta que delante de los carabineros le dije que hiciéramos la venta como él decía por el valor de $589,990 con los carabineros al lado mío, pero si aparecía la garantía en la boleta yo lo demandaría en Sernac con estos carabineros como testigos de que él estaba mintiendo en la venta.

– ¿Qué pasó con este funcionario, accedió?

– Se atrapó, y adivinen qué, accedió a venderme el PC sin garantía, diciendo que eran políticas de la tienda vender la garantía. Las políticas de la tienda no creo que sean adulterar valores de exhibición para cagarse al cliente con sus leseras de garantías metidas a la fuerza. Resulta que yo hace meses a esta misma vendedora extranjera le compré un secador que me estaba cobrado 38.000, y le vi en la pantalla lo de la garantía y le dije ese día sácame la garantía y nerviosa me pidió disculpas, ‘que se había agregado sola’, quedando el secador en 26.000 y la tipa metiéndome garantía de $12.000, así se aprovechan de la gente que no se da cuenta de sus boletas.

– ¿Qué opina usted de estas prácticas?

– Fome. ¿Saben ustedes cuántas personas han comprado con estas malas prácticas? ¿A cuántas personas les han fallado sus productos y creen no tener garantía y no las hacen efectiva? Ojo con esta Tienda Abcidin San Felipe, porque una persona que trabaja en el local me dijo entre murmullos que ‘si no vendemos garantías, sino cumplimos las metas, nos echan’, y para que no las echen van y estafan a la gente.

SILENCIO EN LA TIENDA

Diario El Trabajo visitó la mañana de este jueves la tienda en calle Prat. Solicitamos hablar con el jefe de planta Cristian Pavés, se nos dijo que alguien lo subroga pues él está con licencia por el malestar de la vacuna Covid. Este funcionario indicó que no nos atenderían porque están muy ocupados descargando mercadería. Nos contactamos con Abcdin Santiago, un funcionario quien se identifica como Bryan nos atiende, quien aseguró que nos responderían desde la gerencia en los próximos minutos, pero dicha respuesta nunca llegó, al menos no hasta el cierre de la presente edición.