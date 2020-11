Organizan Zumba, tocata y batucada para impulsar al Verdulero Solidario

Todos los sábados de 9:00 a 17:00 horas en El Señorial:

Nuestros lectores de seguro que recuerdan al conocido ‘verdulero solidario’ de Villa El Señorial, un joven sanfelipeño que en la etapa más álgida de la actual pandemia dispuso construir e instalar todos los sábados en la plazoleta de su barrio detrás de los locales comerciales, un amplio verdulero solidario del que cientos de vecinos se favorecieron para muchas, llevar alimento fresco y de manera gratuita a sus hogares.

Este proyecto lleva en funcionamiento ya seis meses de manera ininterrumpida, iniciativa que también se llegó a diversificar en otras direcciones, como la vez que un incendio afectó dos viviendas en el barrio y este verdulero, Héctor Hormazábal Villarroel, inició colectas a la que se sumaron otros vecinos, y así llevar recursos y dinero en efectivo a los afectados.

Bien, lo cierto del caso es que ya había un dinero recaudado para dar continuidad al proyecto, sin embargo al ocurrir el incendio en calle Elías Mardini ese dinero se donó a los afectados, siendo por lo tanto este sábado cuando la comunidad devolvió el favor y se realizó a un costado de la plazoleta una actividad solidaria para entre todos los presentes poder recaudar dinero y que el proyecto del Verdulero Solidario no desaparezca.

De esta forma arrancaron con una tocata a saxofón del mismo vecino a quien se le quemó su casa, Oscar Leiva, quien agradeció en su momento el apoyo recibidos, luego fue la oportunidad para Pablo Osorio y su tremenda zumba, a la que se unieron los vecinos con gran energía, el cantante Sergio Torrejón también hizo de las suyas en el evento, en total recaudaron $305.150, los se destinarán a comprar más verduras y frutas para el proyecto.

«Quiero agradecer de manera especial a la empresa Eventix Sonido, ellos donaron todo el día el trabajo para que esto fuera posible, dar también las gracias a los vecinos por validar este proyecto, ha funcionado bien y que ahora me apoyen a mí para seguir con el verdulero, es algo que todos agradecemos», dijo Héctor a Diario El Trabajo.

ASÍ INICIÓ

La idea que tuvo Héctor Hormazábal Villarroel dice relación con la empatía que él y su familia expresan a través de la acción, más allá de las palabras: «El tema o la idea de instalar este Verdulero Solidario nació luego que participé ayudando a una familia que tenía Coronavirus, les llevamos verduras porque ellos no podían salir a comprar, con mi señora entonces ideamos ayudar con verduras a la gente», dijo Hormazábal.

– ¿Cómo iniciaste con el proyecto?

– Al principio no sabía cómo, también tenía miedo de contagiarme pues tengo un bebé de casi dos años, fue entonces cuando se me ocurrió la idea del verdulero. Empezamos con uno, el primer verdulero lo compré en Santa María, lo instalé frente a mi casa en calle Marta Haramboure 1780. Yo pensaba que la gente no sacaría verduras para llevar, no dimensioné lo que pasaría.

– ¿Cómo reaccionaron los vecinos con el Verdulero Solidario?

– Bueno para instalarlo compré un saco de papas, uno de zanahorias y una malla de cebollas. Esto fue a las 9 de la mañana, cuando salí como a las 11 a ver cómo estaba el verdulero me lo encontré casi vacío. Ahí me di cuenta lo mucho que está afectando esta Pandemia a las personas, siendo que El Señorial no es un sector tan vulnerable y aún así la gente también está siendo afectada, y ahora seis meses después ver a mis propios vecinos tendiéndome la mano para que este verdulero siga funcionando, es un gesto muy solidario.

– ¿Qué reacciones hubo en Redes Sociales?

– Desde el inicio por Facebook supe que los vecinos empezaron a subir fotos del verdulero y preguntaban quién era el que lo instaló, algunos lo llamaban ‘El Vecino Solidario’ porque no sabían que era yo. A los días mis amigos reconocieron mi casa y me animaron a que lo hiciera público para que la gente ayude también.

– ¿Es verdad que también estás regalando cloro a los vecinos en la misma modalidad?

– Es cierto, el tema es que yo trabajo vendiendo químicos para piscinas y dándoles mantenimiento, además de venta de artículos de aseo. Así que con un amigo adaptamos unos tarros para entregar cloro doméstico, y también alimentos para gatos y perro, esta es una donación de Industrial y comercial RM, una parte donada otra la compramos nosotros.

– ¿Qué días y en qué horario instalan este Verdulero Solidario?

– Lo instalamos los días sábado en la plazoleta de Villa El Señorial, detrás de los locales comerciales, lo instalamos a las 9 de la mañana hasta las 17:00 horas. Si se acaban las verduras o el cloro, igual los llenamos de nuevo. Que lleven guantes las personas, envase de cloro, no de bebida. La idea es que otras personas apoyen este proyecto con frutas y verduras, los interesados pueden llamarme al +56 9 6638 4713.

Roberto González Short