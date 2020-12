PDI descarta descuido y calificó como accidente horrible tragedia de niño de 2 años

Hermana mayor realizó todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida al pequeño que había caído a la piscina, el que finalmente falleció.

¿Se imaginan ustedes la sensación que se debe vivir al hacer todo lo posible para salvar la vida de un familiar de no morir ahogado y no poder lograrlo? Pues bien, eso fue lo que vivió una adolescente de 15 años que no pudo, pese a todos los esfuerzos que hizo, ayudar a su hermano de tan solo 2 años que finalmente murió luego de haber caído a una piscina en Quebrada Herrera.

Como se recordará, esta verdadera tragedia de fin de año ocurrió este lunes en la tarde.

Al respecto y a nombre de la PDI fue el subcomisario de la BH, Hernán García, quien entregó detalles de cómo sucedieron los lamentables hechos, quien descartó que haya existido descuido de la familia y calificó lo ocurrido como un lamentable accidente.

Reiteró que se trató de un niño de dos años de edad que estaba al cuidado de un trabajador de la casa, el cual en esos momentos se encontraba en el patio mientras el menor dormía la siesta. Por su parte los hermanos del niño se encontraban en el living de la casa viendo televisión, circunstancia en la cual el niño despertó y salió por un ventanal, lo que habría sido percibido por su hermana mayor de 15 años. Repentinamente el menor habría caído en forma accidental a la piscina, siendo encontrado a los pocos minutos por la misma hermana mayor, «quien lo sacó desde el agua y le prestó los primeros auxilios con la finalidad de que su hermano no falleciera, pero sin embargo pese a todos los esfuerzos que se realizaron, falleció», señaló el subcomisario García.

Conforme a lo anterior el fiscal de turno instruyó a la BH de la PDI de Los Andes la concurrencia al lugar, estableciendo que efectivamente correspondía a una asfixia por inmersión de tipo accidental, donde no hubo intervención de terceros.

– ¿Quiénes estaban durmiendo la siesta?

– El niño que falleció acostumbraba a dormir la siesta después de almuerzo, entonces por esas circunstancias se encontraba solo en la habitación matrimonial, ya que todos los otros hermanos, en total son 7 hermanos, los otros 6 hermanos estaban viendo televisión en el living, y cada cierto minuto su hermana mayor lo iba a ver a la pieza cómo estaba, y entre 5 minutos que pasó que lo fue a ver, el niño ya no estaba por lo que salió a verlo y lo encontró al interior de la piscina.

Explicó que los padres del menor fallecido se encontraban trabajando: «Justo a esa hora cuando todo este desenlace había ocurrido, venían llegando sus padres y se encuentran con esta situación, y obviamente en el estado que se encontraban en el domicilio él llamó a Carabineros, a personal de la ambulancia, quienes en pocos minutos ya estaban en el lugar para poder prestar auxilio, de hecho el personal paramédico realizó maniobras de reanimación por poco más de dos horas, pero fue imposible poder revertir la situación».

– ¿La piscina tenía algún elemento de protección como para evitar una situación así?

– No, lamentablemente no tenía reja de protección la piscina.

– En cuanto al procedimiento policial, ¿se toma a alguien detenido por su responsabilidad en el sentido del descuido? Estoy haciendo un poquito un símil con lo ocurrido en Atacama donde la madre fue detenida, luego que su bebé de 9 meses cayera a un canal y muriera ¿Se toma a alguien detenido o solamente ustedes informan que no hubo participación de terceros y la causa es inmersión?

– Lo que pasa que en estas circunstancias nosotros, de acuerdo a la dinámica de los hechos, el trabajo en el sitio del suceso y el examen externo del cadáver, pudimos establecer claramente cómo habían ocurrido los mismos y que obviamente no había participación de terceros y tampoco responsabilidades. Generalmente los padres son responsables de sus hijos penalmente, o sea cuando existe descuido ellos son los que responden, pero en este caso no existe descuido, o sea estamos hablando de un accidente.

– ¿Alguna recomendación para evitar este tipo de hechos fatales?, pensando que un niño se pierde de un minuto a otro y muchas veces se presenta la tragedia.

– Sí, por supuesto, la verdad que en este tiempo ya se abrió la temporada de piscinas, si bien es cierto no estamos con piscinas públicas por el tema de la pandemia, pero hay muchas casas que tienen piscinas, ya sea estructurales o de éstas que son armables, y tenemos que tener conciencia que nuestros hijos tienen una amenaza latente al estar en una piscina, ya sea independientemente de la cantidad de agua, porque muchas personas se confían respecto a estar parado en la piscina, pero se puede ahogar igual en muy poca agua, dependiendo de la circunstancia. Lo principal siempre es el cuidado de las áreas donde están las piscinas, tener rejas de protección, tener a los niños siempre a la vista y usar los métodos más técnicos para cuando uno no cuenta con las rejas de protección. Yo comentaba ayer que existe un sistema que es una alarma que es como los flotadores donde se ponen las pastillas de cloro, y que esos quedan flotando en el agua y detectan los movimientos bruscos del agua y suena un alarma; esos yo lo he visto y son bastante buenos en cuanto a lo que es prevención, aquí lo único que nos queda es tomar las precauciones del caso para evitar una tragedia.

El menor de 2 años fue identificado con las iniciales M.D.E.D.