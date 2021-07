PDI resuelve caso de niña sustraída por sus padres sustitutos el año 2014

Olfato y experiencia de la Bicrim San Felipe desató el ‘Nudo Gordiano’:

Familia completa fue hallada en San Esteban. No existían en sistemas de Salud, Educación ni Municipios. La vieja alerta nacional que existía era ‘Por Posible Desgracia’, pues la daban por muerta. Niña tiene ahora 9 años de edad, y la recibieron del Sename cuando tenía apenas dos meses de vida. Familia cuidadora apostó todo por amor a la enferma niña que fue abandonada por su madre biológica.

Hoy en Diario El Trabajo queremos poner casi un punto final a una amarga historia de amor, sacrificio, expectación, maniobras de Inteligencia y contra-Inteligencia generada a partir de que a una familia llayllaína que decidió ‘Desaparecer del Sistema’ por completo; abandonar sus trabajos; invisibilizarse de todos sus amigos y hasta de sus familia extendida, todo para proteger el amoroso vínculo que nació cuando recibieron en su hogar a una bebé de dos meses de nacida llamada ‘Carolita’, y que les había sido confiada en 2012 como ‘Familia Cuidadora’ del Sename, en este caso autorizada por el Tribunal de San Felipe.

TODO O NADA POR SU AMOR

Esta tormentosa historia la han vivido Nelson Morales y su esposa Vania Castillo (ambos evangélicos) luego que el Tribunal de Familia ordenara el 26 de noviembre de 2014 la entrega dentro del plazo de 24 horas, de una niña de dos años de edad que permanecía bajo su custodia, luego que el Servicio Nacional de Menores los evaluara como no aptos psicológicamente como padres guardadores, tras haber permanecido la menor con ellos durante 22 meses.

Sin embargo, luego que a este matrimonio les fuera rechazada su solicitud de adoptar a la pequeña, decidieron tomar la decisión más arriesgada de sus vidas y la de sus otros hijos, huir todos con ‘Carolita’ con tal de evitar ser separados de ella.

Diario El Trabajo en esa oportunidad, así como medios de cobertura nacional, también dimos amplia cobertura a esta historia, y como en tantos dramas como este, los meses y años pasaron sin que alguien lograra dar con el paradero de una familia entera, la PDI instruyó a sus agentes, varias brigadas en distintos años y lugares, ‘peinaron’ ciudades y poblaciones por completo, nunca lograron un resultado positivo.

BÚSQUEDA NACIONAL

Una vez que las autoridades confirman que los padres guardianes habían desaparecido de Llay Llay y se volvieron ‘invisibles’, giraron la orden de búsqueda a nivel nacional, inclusive la alerta pasó con los meses y años de infructuosa búsqueda, a calificarse ‘Búsqueda por presunta Desgracia’, pues en ninguno de los distintos estamentos del Sistema o Gobierno Digital aparecían activos, o sea, no se registraban ellos, ni los otros niños, ni la niña ‘Carolita’ en ningún Cesfam del país, nada en escuelas, ni en algún Servicio de Urgencia, pareciera que la tierra se los había tragado.

BICRIM SAN FELIPE

Así las cosas y tras siete años sin rastro alguno de esta familia completa y de la niña, ya la alerta que existía en el sistema judicial y policiaco era de ‘Presunta Desgracia’, pues se temía que la menor podría haber fallecido y, como última opción, estar radicada ya fuera de Chile.

La Brigada de Investigación Criminal de San Felipe de la PDI, misma que en diciembre de 2020 ya se había hecho sentir en nuestra comuna, al desarticular una banda en Villa 250 Años dedicada supuestamente a la venta y tráfico de drogas.

Siempre en el hilo de esta historia, la tarde de este miércoles el jefe de la unidad, Marco León, habló en Exclusiva con Diario El Trabajo para confirmarnos, con mucha satisfacción y tras varios meses de trabajo investigativo, que un equipo de selectos agentes de la PDI logró dar con el paradero de la niña, quien ahora tienen 9 años de edad, sus cuidadores y en fin, con toda la familia.

INFORME ESPECIAL

«La verdad es que este es un caso bastante atípico para nuestro trabajo, y esto radica inicialmente en que por allá por el mes de mayo del año 2021, nos llega una información a través de la cual nos informan que tenemos unos casos pendientes por ‘Presuntas desgracias’. Esos casos me llegan a mí como jefe de unidad para que yo resuelva qué podemos hacer para darle cumplimiento, tratar de ubicar a estas personas», comentó el jefe de la Bicrim.

– ¿Cuántos casos por Presunta Desgracia eran esos?

– Hubo varios casos que estaban aquí registrados, y me llamó enormemente la atención que uno de ellos databa del año 2014. Eso ya hacía siete años atrás, que por supuesto, no hizo más que inquietarme; se iniciaron las indagatorias, pues todos los otros casos se resolvieron porque las personas simplemente habían salido de sus casas y no habían dado aviso, pero a este caso pendiente me pareció un poco novelesco por así decirlo. Algunos de mis agentes que tienen más años en la zona, me cuentan que era un conocido caso de una niña que había sido investigado en varias oportunidades por esta unidad, pero ninguno con buen resultado, o sea, se trata de esta niña que ‘desapareció’ en 2014.

– ¿Era un escenario amoroso en el que esta niña era parte?

– Ellos aceptan mantener al cuidado seis meses a esta menor de sólo dos meses de vida, que le llega a sus manos, entonces al hacer esto durate los meses el vículo se hizo muy fuerte, algo inevitable (…) Al pasar el tiempo el Tribunal de Familia decide que esta lactante, luego de unos meses, debía ser entregada a algún lugar designado por el Sename o una casa de acogida, pero este matrimonio decide quedarse con la niña producto de este vínculo que se genera, decidiendo iniciar los trámites por la custodia de esta menor o eventualmente la adopción. Sin embargo, habiendo realizado un montón de gestiones, este matrimonio no logra que el Tribunal resuelva esto favorablemente y ellos, de alguna u otra forma, emprenden esta especie de ‘red de protección’ que hacen para tratar que no se les quite la guagua de su custodia, toda vez que la intensión era que la bebé permaneciera con ellos, bajo su cuidado. Sin embargo, pese a la lucha que ellos dan permanentemente, no logran que el Tribunal les conceda la custodia, así que en definitiva toman la decisión muy radical de al final proteger a la menor, así que lisa y llanamente lo que ellos hacen es desaparecer.

– ¿Cómo logra una familia de un pueblo evitar que expertos agentes de la PDI, entrenados para esto, los descubran?, pues pareciera que han aplicado medidas de contra inteligencia para lograrlo.

– Lo que sí puedo responder es cómo la Bicrim San Felipe logró en un corto periodo de tiempo dar con ellos. Se realizaron todas las indagatorias pertinentes, buscar todo lo que significa domicilio en el Registro Civil, el Dicom, algún otro domicilio que pudiera haber en las páginas públicas, Facebook, pero no existe información alguna del matrimonio. Hoy día ya la niña tiene 9 años de edad, no existe fotografía de la menor, no tiene cédula de identidad, no hay registro físico de la persona y no sabíamos a quién buscábamos.

– ¿Tuvo nombre registral esta niña en algún momento?

– Sí, la niña sí está inscrita, pero por razones obvias no puedo revelar su identidad.

– ¿Tomó usted este caso como un desafío personal?

– Sí, pues era una incógnita. Te comento realmente que fue un desafío policial, porque la duda que se empieza a generar aquí, como no existen señales de vida, era saber si la niña estaba justamente aún con vida, pues se produce este desafío para intentar dar dar con el paradero de la menor, con la finalidad inicial de saber si estaba viva o fallecida.

– ¿Todo apuntaba a que la niña podía estar muerta?

– Así parecía, acá en la unidad se comenzaron a realizar búsquedas en distintas fuentes de consulta, porque tendrían que haber registros en diversos servicios públicos, pues ya con nueve años de edad, esta niña tendría que estar en algún colegio o matriculada a nivel nacional, tendría que haber asistido a algún centro asistencial, en algún momento a Urgencias, pero paradójicamente no existía nada. Eso llevó al equipo policial a pensar que la menor probablemente ya no existiera, y eso más aún nos motivó como detectives a pensar que la búsqueda tenía que enfocarse en otro blanco y el blanco eran sus custodios, desde ahí para allá.

– ¿Hace cuánto cambió usted de objetivo de búsqueda y qué resultados obtuvo?

– De esto ya hace un mes y poco más que iniciamos la búsqueda de estos custodios, pero también, paradójicamente, todas las fuentes de información apuntaban a que en 2015, lisa y llanamente ‘se los tragó la tierra’. No existe información conocida en ninguna parte pública y en pocas partes privadas, por decirlo de alguna manera, no hay imposiciones, no hay nada.

– ¿Cómo logran en definitiva hallar el rastro de estos custodios de la niña?

– No existía información como dije antes, hasta que hace poco se logró obtener antecedentes que nos daban a conocer que su cuidadora o madre sustituta, aparecía públicamente en locales comerciales en la ciudad de Los Andes, por lo que se dispuso que el equipo policial se trasladara hasta esa comuna y realizara consultas e indagatorias que nos pudieran dar algunas luces sobre su paradero o domicilio, lo que se prolongó durante varios días y en distintos horarios.

NUDO GORDIANO

Esta madre sustituta temporalmente se vuelve el blanco de la investigación, al saber que esta mujer aparecía ocasionalmente en la ciudad de Los Andes, logrando obtener información valiosa que la vinculaba a una tercera persona ajena a la familia, decidiendo de esta forma abarcar la investigación para determinar quién era esta persona y por qué se vinculaba con ella. Esto llevó a los detectives a trasladar la investigación hasta una localidad cercana a Los Andes, donde luego de diversas consultas, entrevistas y empadronamientos, se logró dar con el paradero de esta persona. Con la finalidad de consultarle si conocía a la madre sustituta o qué la vinculaba a ella, los detectives lograron dar con el domicilio de éste, buscando la manera más estratégica de entrevistarlo, ya que se desconocía si esta persona pertenecía o no la red de protección de la familia

– ¿Sentía usted que estaba cerca de hallar a la niña?

– Sí porque de alguna manera los investigadores que participaban de esta búsqueda, estaban esperanzados que la niña estaba viva, viviendo junto a sus padres sustitutos, pero que de alguna manera éstos evitaban dar luces de su paradero para que no les quitaran a la menor.

– ¿Cómo logras desatar este Nudo tan difícil de soltar?

– Fue al entrevistar a esta persona, cuando se le consulta si conocía a la madre sustituta, que los investigadores se percatan que tanto la madre como todo su grupo familiar, incluyendo la niña buscada, se encontraban en el domicilio realizando algunas labores, verificando que la niña que se encontraba en el lugar era la menor que daba origen a esta investigación, dándole a conocer a los padres sustitutos los pormenores de la orden del Juzgado de Familia que instruía informar al tribunal una vez ubicada la menor, para que éste resolviera.

UN MAGISTRAL JAQUE MATE

Esta es la parte cúlmine de esta historia, el digno premio que sólo es otorgado por el destino a aquellos que perseveran hasta el final, para aquellos que deciden marcar la diferencia entre transitar el camino facilista de la vida por el que muchos viajan, o aquél tortuoso sendero abandonado por otros, pues los detectives de la Bicrim San Felipe lograron no sólo ubicar a la niña con vida, sino que ésta se encontraba con ambos padres sustitutos.

– ¿Ellos salieron por accidente o fueron llamados por esta tercera persona?

– Te cuento un poquito. Ellos se encontraban trabajando, como la familia no tiene una actividad de contrato formal, porque eso significaba dejar una huella en el Sistema, quizá ellos hacían trabajos informales de contratos de palabra que les permitían realizar este tipo de labores. Entonces ellos siempre estuvieron trabajando de manera informal, realizando labores mensuales, cierto, pero siempre en forma muy cautelosa con la finalidad de no hacerse visibles; lo hicieron porque no había huella, no quedaba huella de nada de esto. Al ver la presencia policial en el lugar, la familia no advierte de inmediato que podría tratarse de ellos, seguramente pensaron que buscábamos al dueño de casa que además es su patrón, pero poco a poco se dan cuenta que los detectives estaban ahí por ellos.

– Más allá de este dramático hallazgo, ¿cómo describes a esta familia y a sus integrantes?

– La idea inicial de esta búsqueda como PDI era ubicar a la niña con vida, esperanzados que estuviese bien acogida en algún hogar, con una familia, y que no estuviera en malas condiciones de salud.

PUESTOS A PRUEBA

Luego de este laborioso trabajo investigativo desarrollado por la Bicrim de la PDI San Felipe, estos padres sustitutos, don Nelson Morales y su esposa Vania Castillo, han podido suspirar de alivio, pues ya no tienen que seguir ocultándose de nadie, no han cometido un crimen y, según lo describe el mismo Marco León, todo lo hicieron por amor, dejando atrás sus trabajos, amistades y hasta la vida que habían construido en Llay Llay.

El Tribunal de Familia de San Felipe los convocó, luego de toda la indagatoria y tras revisar el amplio informe de la PDI sobre este caso, se les dio un plazo de tres meses para que personal especializado valore el ambiente en que vive la niña, y apuntar así a una posible adopción por parte de estos padres sustitutos, quienes lo apostaron todo por amor a esta pequeñita, quien fue abandonada a los dos meses de haber nacido.

SEGUNDA PARTE

Este lunes 19 de julio en Diario El Trabajo, publicaremos una amplia entrevista a este matrimonio evangélico que, confiando en su Señor Jesucristo y arriesgándolo todo por amor a esta niña, no dudaron lanzarse al vacío de todos los futuros posibles en el tiempo.

Roberto González Short