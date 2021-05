Pensionada pasó de pagar $50.000 a $ 774.000 mensuales

Denuncia que Chilquinta le cobra consumo excesivo:

Yolanda San Martín durante 2019 tenía un pago de luz que mensualmente fluctuaba entre 20.000 a 23.000 pesos. A contar de enero de 2020 empezó a pagar 50.000, 67.000, 58.000 pesos, porque instaló aire acondicionado. Encontrando que la relación estaba correcta, porque si ella pagaba 23.000 pesos a pagar 50.000, 60.000 pesos estaba dentro del presupuesto que ella tenía. Sin embargo, a fines de marzo fue a pagar como lo hacía todos los meses a una oficina de Servipag, fue ahí que se encontró con la tremenda sorpresa cuando la cajera le pregunta si iba a pagar toda la suma que correspondía a $449.000 pesos. Eso de inmediato encendió sus alarmas.

¡VAYA SORPRESA!

En conversación con nuestro medio, Yolanda dice que ha ido pagando mes a mes todo el 2020 y parte del 2021, «pagaba mes a mes, nunca dejé de pagar la luz, fui a finales de marzo a pagarla, siempre la he pagado con el número de cliente, y la persona del Servipag me pregunta si voy a pagar todo, y yo le digo ¿cómo todo?, ‘sí’, me dice porque son 449.000 pesos. Casi me dio un infarto ahí mismo y yo dije obviamente que no, hice un reclamo a Chilquinta, me llega la respuesta que yo debo en total 774.000 pesos, y que me dan un plazo para hacer un convenio de hasta 36 cuotas ¿por qué voy a hacer un convenio de 36 cuotas si yo he pagado mi luz mes a mes, no atrasándome nunca en ningún pago? Entonces yo creo que hay algún problema, que esto no es normal, que una empresa como Chilquinta abuse del bolsillo de los consumidores de esta manera, porque si ellos no han tomado el estado no es mi problema, aparte que la empresa que toma el estado del agua y de la luz vive al frente de mi domicilio Fernando Urízar 188, y yo vivo en Fernando Urízar 183, por último, como trabajadora trabajé todo el 2020 en la pandemia aparte sigo trabajado en pandemia, ellos por último en septiembre podrían haber empezado a tomar los estados de la luz y no ahora, más aún con la cantidad de luz que según ellos, estoy debiendo», dice la afectada.

Yolanda comenta que no es la única ciudadana que está pasando por este problema, son varios e incluso se atreve a decir que son muchas las personas que están en esta situación, «por eso es que he querido hacerlo público, porque realmente no puede una empresa como Chilquinta meterse en el bolsillo de cada persona y disponer de ellos, de nuestro bolsillo y de la forma de pago, no corresponde, además, les vuelvo a repetir la empresa que toma el estado vive frente de mi casa», señala Yolanda.

MÁS DE CERCA

– ¿Si pudiera graficarles a nuestros lectores cuánto pagaba en el 2020, es decir cuántas eras las sumas?

– El 2020, 47.000, 52.000, 58.000, 45.000 mil pesos, es más, como les decía, en marzo me llega una cuenta por 459.000 pesos, tengo otra por 592.000 pesos y la última que me llega ahora por 39.000 pesos, entonces no, absolutamente nada.

– ¿En el reclamo usted estipula toda esta situación que le afecta?

– Toda, todo…todo.

– ¿O sea, usted está consciente que el gasto sube por la instalación del aire acondicionado?

– Pero, obviamente que sí, e incluso estaba muy contenta porque pensé que estaba ahorrando calefacción en mi casa, porque me salía muy caro la Bosca ¿ya?, con esto estaba ahorrando, porque si yo pagaba 23.000 pesos a pagar 60.000, 50.000, estaba dentro de lo normal que me subiera el doble, pero no como dice la compañía de que yo en ese minuto esté debiendo más de 600.000 pesos.

– ¿Qué espera con hacerlo público?

– Que realmente empresas como Chilquinta, las grandes empresas no abusen del bolsillo, porque aparte que la energía es algo básico como el agua, la luz, el gas, debiera ser sin costo y a mí por eso me cobran por esos 549.000 pesos, me están cobrando 75.000 pesos de IVA por un servicio básico como el agua, la luz uno no tendría por qué pagar impuestos, somos trabajadores, yo soy pensionada, todos sabemos las pensiones no alcanzan, por lo tanto yo tengo que continuar trabajando, entonces pienso que es un abuso, realmente un abuso.

LE OFRECEN AYUDA

Durante la denuncia pública estaba acompañada por el Consejero Regional Rolando Stevenson Velasco, quien entregó su apoyo a la afectada señalando que él siempre ha estado en defensa de los consumidores, «justamente en la información que es lo vital, estas es la gran falla no solamente en el caso de la señora Yolanda que se presenta, sino que son cientos de personas que los más advertidos solamente notan el aumento sustancioso que produce esto de los promedios de toma de estado del medidor», indicó Stevenson.

Agregó que «la empresa ha soslayado su responsabilidad, porque confía en equipos externos y que por lo menos hay que llamarlos por teléfono para darles el consumo, y si no entramos en este sistema que es bastante perjudicial para el consumidor que es el promedio, que además cuando se empareja el consumo real con el consumo promediado se encuentra con la sorpresa que aparece una cantidad muy alta de consumo de KW, están afectos a las tarifas de invierno de verano, entonces es un doble golpe al bolsillo del ciudadano», señala Stevenson.

Cree que la denunciante en este caso Yolanda San Martín, tiene que recurrir «apenas tenga la respuesta ya formal de Chilquinta, a la Superintendencia que es la única que hace un cálculo adecuado, eso lo cuento por la experiencia de las veces que yo he hecho reclamo», dice Rolando.

– ¿Le han bajado los consumos?

– Le han bajado porque tienen que recalcularlo, una relación entre lo que la persona pagó financieramente en monedas y el consumo mensual, entonces ahí hay un problema de injusticia tremenda que están cargando a una persona que es pensionada, que además tiene que trabajar para subsistir con 600 a 700 lucas demás, entonces realmente esta situación no se debe tolerar y yo estoy dispuesto como siempre a informarle a todos y cada uno que tengan un problema así de similar, los procedimientos para que ejerzan su derecho, esto es lo importante ¡usted tiene derecho a reclamar!, no se quede como la gallinita echada que espera que el gallo venga le haga los honores, usted no se deje avasallar por las grandes empresas.

CHILQUINTA RESPONDE

– A propósito de la consulta realizada por Diario El Trabajo, Chilquinta Energía informa que:

«Una de nuestras principales preocupaciones es entregar un servicio trasparente y de cara a las personas. Por este motivo, el jefe zonal de Chilquinta en Aconcagua, Manuel Delgado, tomó personalmente contacto con la clienta y coordinaron una próxima reunión en la que tratarán en detalle su caso y la raíz del problema. En paralelo, un inspector especializado visitará el domicilio, a fin de realizar una certificación gratuita del medidor, lo que permitirá que se valide en terreno y en presencia de la usuaria si éste está funcionando correctamente. Hacemos un llamado a todos los clientes que tengan dudas o consultas, respecto de su facturación, tomen contacto con la compañía, a través de los siguientes canales: WhatsApp +569 3505 5832».