Persona en situación de calle muere aplastado por las ruedas de una rampla

Una persona en situación de calle sufrió una dramática muerte muerte al perder el equilibrio y caer a la calzada en Avenida Chacabuco, siendo aplastado por la rampla de un camión que iba pasando en esos momentos por el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Manuel Eduardo Amigo Isla, de 43 años de edad, apodado ‘El Islita’, quien habría fallecido prácticamente en forma instantánea en el mismo lugar del fatal accidente que se registró este martes cerca de las dos de la tarde en el costado sur de la Avenida Chacabuco, a metros de calle Coimas en San Felipe.

Según se pudo conocer, Manuel Eduardo Amigo Isla, oriundo del sur del país, estaba hospedado en el albergue municipal ubicado en calle Toromazote, de donde habría salido la mañana de ayer con el objetivo de «tomar solsito», sin siquiera imaginar el abrupto final que le deparaba el destino.

CONMOCIONADA

Una testigo que vende limones en el lugar nos relató muy choqueada y emocionada, cómo sucedieron los hechos.

Según nos relató, ella estaba vendiendo limones «y él (la víctima) se puso a pedir plata y yo le dije que se fuera porque estaba muy curadito, se le estaba yendo el cuerpo. Pasaron varios autos, casi lo atropellaron, le dije lo van a matar: ‘quiero morirme’, me decía váyase… Me enojé con él para que se fuera y no me hizo caso. Pasó el camión, pasó la primera rampla y (cuando pasaba) la segunda rampla, en vez de caer a mis limones, como que iba a caer arriba de los limones míos, y de ahí se fue a la segunda rampla… debajo, ahí reventó y yo no…». La mujer se emociona, su voz se quiebra y ya no puede seguir hablando.

La testigo nos dijo que lo ubicaba de vista nada más, porque llegaba ahí al bandejon central de la alameda Chacabuco.

Llamó la atención que junto al cuerpo permanecían un par de perros, acostados esperando que su amo tal vez despertara o bien despidiéndolo

Al lugar llegó personal del SAMU que efectuó las primeras maniobras de reanimación, las que finalmente resultaron en vano porque la persona falleció en el mismo lugar.

También se hizo presente personal de Carabineros de la Segunda Comisaría quienes adoptaron el procedimiento de rigor.

El conductor fue detenido y durante el procedimiento permanecía al interior del vehículo policial.

Personal policial debió regular el tránsito porque el camión quedó detenido al centro de la calzada, impidiendo el normal flujo vehicular.

Pasados unos minutos llegaron algunas personas que hablaron con Carabineros para informarles la identidad de la víctima, ya que hasta ese momento permanecía sin poder ser identificado.

El camión corresponde a uno color amarillo, marca DAF, patente HYZV-43 de la empresa de Transportes Godoy.

Señalar que al lugar del accidente llegaron familiares del conductor del camión muy choqueados por todo lo que había sucedido.

Cabe destacar que Manuel Amigo Isla era oriundo del sur y al cierre de la presente edición ya se había informado a sus familiares para los ritos fúnebres de rigor.