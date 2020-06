Piden ayuda a empresarios para mantener comedor de Iglesia Andacollo

¡Volvieron las ollas comunes a San Felipe!:

Muy desesperados están en el comedor de la Parroquia Andacollo, porque no están teniendo la ayuda necesaria para poder cocinar alimentos para la gran cantidad de personas que diariamente llega a buscar su almuerzo para ellos y sus familias. De 180 almuerzos que se daban, en un día común hoy se están entregando prácticamente el doble a causa de esta pandemia que está invadiendo a nuestro país y al mundo en general.

Es por eso que el coordinador del comedor, Guillermo Brito, desesperado hizo un llamado a los empresarios a poder ayudar con alimentos. Este comedor lleva funcionando siete años, pero en este último tiempo se ha visto complicada la situación.

«Lamentablemente hoy día comparado a los otros años, nosotros llevamos siete años haciendo este comedor, pero hoy tenemos un gran problema nosotros recibíamos a 180 personas y hoy en día está viniendo el doble lamentablemente tengo que decirlo los recursos no están llegando al cien por ciento y estamos complicados es terrible si ustedes se dan cuenta la gente que llega acá no es gente que se ve habitualmente, es mucho adulto mayor, gente con familia que están pasándolo mal en este momento más encima con esta pandemia nosotros gracias a Dios y la Virgen estamos saliendo adelante con todas las medidas respectivas al caso, con toda nuestra seguridad completa para poder seguir entregando este servicio», dijo Guillermo Brito, coordinador del comedor.

Reconoce que reciben ayuda, pero no está dando abasto para poder seguir preparando comida, «por eso queremos hacer un llamado a toda la gente, los empresarios que puedan ayudar se les agradece enormemente», señaló Brito.

Comentó que hoy en día lo que más necesita porque son rápidos de cocinar; arroz, fideos, salsa y legumbres, para poder satisfacer de mejor manera a las personas.

Brito puso el ejemplo del día jueves donde cocinó para doscientas personas, pero después llegaron unos cincuentas teniendo que literalmente echarle más agua a la olla y preparar fideos rápidamente. Ese día había hecho porotos «después llegó gento y lamentablemente no tuvimos que darle o sea no fue un tema de tiempo sino, no teníamos los recursos así a mano para poderlos ayudar», indica.

– ¿Da pena?

– Obviamente porque después llegas a tu casa, tú sabes que en tu casa tienes comida lamentablemente te vas con esa melancolía, no puedes comer porque tú piensas que le negaste un plato de comida a una persona que realmente lo necesitaba y tú con qué cara puedes comer, para mí me está siendo súper difícil este momento porque es complicado.

– ¿Quiénes vienen acá?

– Mira, hoy día lo que más duele por así decirlo es la gente adulto mayor, tú te pones a mirar al lado yo creo que es una persona que tiene más de 80 años (se refiere a una señora que está al lado de él), y nosotros por más que le decimos que no venga, pero ella me dice «en mi desesperación por comer es mucho más fuerte no importa que tenga que cruzar la calle dice», pero es gente adulta mayor y personas con familias que hoy día están complicados, son los que viene acá al comedor hoy en día.

ALGUNOS TESTIMONIOS

María Francisca una de las beneficiadas con almuerzo nos dice que en el caso de ella es mamá soltera: «Tengo dos hijos y soy temporera agrícola, tengo que pagar arriendo por mis dos hijos y yo, esto es una tremenda oportunidad de poder ahorrar para mis hijos y a mí, soy sola no tengo pareja, estoy sin trabajo desde hace un mes», señala.

Dice que gracias a unos ahorros a podido subsistir, «el papá de mis hijos me manda dinero por las pensiones, pero está todo malo en Chile, en el caso mío vengo a buscar tres almuerzos y estoy viniendo desde el día miércoles, esto es una ayuda para todo el que viene acá», señala María Fernanda.

Luis Donoso, otra persona que estaba en la fila en espera de almuerzo, dice que era la primera vez que venía al comedor porque está sin trabajo y por sus hijos, «estoy desesperado y día a día vemos a mis hijos que tienen que comer no importa que uno no coma, uno puede soportarlo, pero el problema son los niños uno como padre se preocupa igual de cómo llevarle el alimento a los niños en mi familia en total somos cinco ahora voy a ver qué pasa que solucionen me pueden dar», dice.

Guillermo Brito, coordinador del comedor, aprovechó nuestro medio para agradecer a la gente que está con ellos ayudándole, apoyando fuertemente como Ximena Trigo, quien está realizando campaña en sus redes sociales, a la panadería de los Hermanos Ortiz ubicada en Calle Navarro, que ellos se han comprometido mucho, Funeraria López les ha ayudado, muchas personas más, así como también el alcalde Patricio Freire Canto, quien fue el primero que lo contactó para ofrecerle su ayuda y personas que en forma anónima está colaborando.

Este comedor se encuentra en la Parroquia Andacollo ubicada en Avenida Diego de Almagro. Importante señalar que en varios lugares de San Felipe se están realizando «ollas comunes» producto que la gente simplemente no tiene trabajo y al no tenerlo no hay dinero. Cuenta corriente Parroquia Andacollo por si alguien quiere ayudar: Scotiabank Nº 9725843-55 / RUT: 73.700.600-K.