Piden ayuda desesperada en alimentos porque ya no podrán partir este lunes

Comedor abierto Parroquia Andacollo:

Compleja situación vive la Coordinadora, quienes además se quejan del problema que representa la obtención de permisos para los voluntarios.

Muy preocupados y hasta desesperados están en la Coordinadora del Comedor Abierto de la Parroquia Andacollo, porque hasta el momento no están comenzando a funcionar este lunes 19 de abril ya que simplemente no tienen alimentos para cocinar y entregar almuerzos a gente que lo necesita.

Debido a lo anterior hicieron un llamado desesperado a la comunidad, a las personas de buena voluntad, a ponerse la mano en el corazón y cooperar en esta noble causa.

En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comedor Abierto, Guillermo Brito, nos comentó su preocupación por esta situación, además del problema que tiene con los permisos para las personas que laboran en el lugar que en este momento son cinco.

«Estamos preocupados porque no hemos tenido el tema de los permisos para poder funcionar, no tenemos apoyo para decir: ‘sí, trabajemos sin problemas’, y más que nada el tema de alimentos que han llegado muy poco, poca gente se ha contactado», dice Brito.

Reitera que hay preocupación porque no tienen alimentos para comenzar este lunes: «La gente ha venido a consultar y no sabemos qué vamos a hacer con respecto al tema de los permisos que es lo más que nos preocupa. Nosotros sabemos que con la gracia de Dios podemos llegar a funcionar porque Dios nos va a ayudar, nos va a dar lo que necesitamos, pero los permisos hoy día nos tienen amarrados de manos», dijo Brito.

– ¿Cuáles son esos permisos?

– Lo que pasa que la gente, para que pueda venir a trabajar como se dice, a preparar la comida, para funcionar necesitamos un permiso para que se puedan venir desde sus casas hacia la parroquia, porque si no los van a fiscalizar y qué van a decir. Entonces los carabineros no van a tomar eso en cuenta y pueden tener un problema, y para que también la olla pueda funcionar, que esté en perfectas condiciones, a pesar que el año pasado fuimos los mejores catalogados respecto a eso, porque acá nos preocupamos de todo, es un equipo de trabajo y todos aquí somos un equipo muy bueno que tenemos buena comunicación en ese aspecto y trabajamos con todas las medidas necesarias.

– ¿Cuántas personas son las que trabajan aquí?

– Hoy día estamos solamente, en este minuto, cinco personas. También hago un llamado a alguna persona que si se interesa, las puertas están abiertas de la parroquia, solamente que tenga la voluntad y las ganas de poder servir porque este es un servicio donde realmente tiene que tener vocación para poder hacerlo, no cualquiera siente el llamado, entonces esa persona que esté dispuesta a ayudarnos, a cooperarnos, también puede acercarse a la parroquia, se puede inscribir.

– ¿Este comedor funciona durante todo el año?

– O sea el año pasado el comedor funcionó pasado los 7 meses hasta casi diciembre, pero después durante todo este tiempo hemos estado dando unas bolsitas de mercadería, alrededor de 30 a 35 personas, a gente que lo necesita, por eso que hoy está la despensa vacía y los postrados que tenemos, que esos no bajan por así decirlo, ahora surge más la necesidad, entonces por eso.

– ¿Funcionan de lunes a viernes o de lunes a domingo?

– Lo idea para nosotros, para partir esta vez, queremos funcionar solamente tres días: lunes, miércoles y viernes para comenzar, para poder llenar la despensa y después tener los alimentos que necesitamos y el apoyo de la gente. Después de eso trabajar como trabajábamos anteriormente, el año pasado, que era de lunes a viernes.

– ¿A cuánta gente le alcanzaron a dar almuerzos?, porque son hartas las personas que vienen a este comedor.

– O sea el año pasado comenzamos con alrededor de 160 almuerzos y terminamos pasado los 500, pero eso fue un promedio, más ahora que estamos en cuarentena, donde la gente realmente lo necesita, porque para qué estamos con cosas, aquí hay mucho trabajador que trabaja al día a día y no tiene el sustento para llevar a la familia. Hay muchos padres de familias que hoy día están sin sus trabajos y no tienen qué darle a sus hijos, y este es el único alimento que tenían en el día, entonces por eso hacemos el llamado, estamos preocupados por eso necesitamos de su apoyo.

– ¿Es decir que hasta el momento no están funcionando?

– Hoy día no estamos funcionando, esta semana estamos iniciando la campaña para poder partir el lunes.

– Me refiero a que con la ayuda que han tenido, ¿este lunes 19 de abril no parten?

– O sea si me preguntan hoy día… no, el lunes no parto porque tengo muy poco, casi nada, y eso es lo que necesitamos, que por favor la gente nos apoye. Bueno le damos las gracias porque el año pasado nos ayudaron bastante, pero hoy día estamos amarrados de manos porque no sabemos más allá qué poder hacer, tenemos todas las ganas, todo el apoyo de nuestro Padre, tenemos el amor de Dios, que es eso lo que nos mueve, la fe, pero necesitamos del compromiso de la gente que nos pueda ayudar.

– ¿Cómo pueden hacerlo?

– Pueden hacerlo directamente en la Parroquia, de lunes a viernes, o directamente en la cuenta corriente del Banco Skotiabank número 972584355 y el Rut de la parroquia es 73.700600-k, todo esto a nombre de la Parroquia Andacollo y el mail es ceciliai turrietag@gmail.com.

Al finalizar aprovechó para agradecer a las personas que el año pasado se comprometieron con ayuda, partiendo por el párroco de la Parroquia, Luis Felipe, porque él les ha brindado todo su apoyo y ha estado encabezando esta cruzada de ayuda con almuerzos para los más necesitados.