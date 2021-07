Piden cadena perpetua y 20 años de cárcel para imputados por muerte de Armando Latín

La fiscalía local de San Felipe está pidiendo presidio perpetuo y 20 años de cárcel para los dos imputados de dar muerte a Armando Latín Suarez, hecho ocurrido el día sábado 07 de marzo del año 2020 en el hogar de la víctima ubicado en la Villa Bernardo Cruz.

Señalar que la imputada, Natalia Latín, es hija del fallecido, para quien se pide cadena perpetua, mientras que el imputado, Carlo Medina, es la pareja de la mujer, para quien se pide 20 años de cárcel.

La información la entregó el abogado del imputado por homicidio calificado, Nicolás Olivares Moreno, quien señaló que «se presentó la acusación el día 22 de junio y el Tribunal fijó audiencia de preparación de juicio para el 14 de julio, esa es la audiencia previa al juicio oral, la penúltima audiencia».

– ¿Qué significa la acusación?

– Es el escrito que presenta la fiscalía donde requiere del Tribunal la condena básicamente. La imputación del hecho, donde está lo que fiscalía entiende lo que los imputados habrían hecho y la pena que está solicitando respecto de ambos.

– ¿Después viene la preparación del Juicio Oral para ver lo que va o no en el Juicio Oral, como un rayado de cancha?

– En la audiencia de preparación de juicio se verifica todo eso, se verifica cuál es la prueba que la fiscalía va a aportar, la prueba que la defensa va a aportar se cola por decirlo de alguna manera las pruebas y queda todo listo para empezar la audiencia de juicio oral.

– ¿Qué comentario se puede hacer por parte de la Defensa?, teniendo en cuenta que usted defiende a uno de los imputados, en este caso al acusado de homicidio calificado, pareja de la hija de la víctima.

– La imputada, la señorita Natalia Latín, ella tiene un abogado particular, yo solamente estoy a cargo de don Carlo Medina. Ha sido un proceso largo justamente por la pandemia, había unas diligencias que se habían requerido, que se habían complicado para hacerse justamente por el tema de la pandemia, por ejemplo, una reconstitución de escena que no se pudo hacer finalmente por el aforo en los lugares y la situación específica de cada ciudad era imposible que pudiésemos estar todos; piensa tú que una reconstitución de escena implica los dos defensores, dos imputados, gendarmería, Carabineros, el fiscal, el perito, entonces es demasiada gente y había estado retrasándose esa diligencia, el periodo de investigación de esta causa fuese demasiado largo, extenso.

– ¿La fiscalía está acusando a su representado de Homicidio Simple o Calificado?

– En el caso de Carlo Medina, la fiscalía le está imputando el delito de Homicidio Calificado, en el caso de Carlo. En el caso de la otra señorita, la participación que imputa la fiscalía es por Parricidio a propósito de la relación de parentesco que había con la persona que fallece.

– Calificado, ¿estamos hablando que hubo premeditación o una planificación en ese sentido o no?

– O sea el homicidio calificado difiere del homicidio simple justamente en ciertas circunstancias que lo vuelven, según la ley, más grave, hay alguna alevosía, premeditación, hay una serie de circunstancias que establece el código que hace que un homicidio, matar a alguien, sea más grave en ciertas circunstancias. La fiscalía en este caso entiende que la acción se despliega de mi representado lo que está acusando no es un homicidio común y corriente, simple, sino que un homicidio calificado. En este caso la fiscalía entiende que tiene que probarlo en todo caso, hay una cierta premeditación para la comisión del homicidio, circunstancia que nosotros negamos.

– ¿Cuáles son las penas que se piden en este caso por parte de la fiscalía local de San Felipe?

– En la acusación señala que la pena en el caso de mi representado, es de 20 años, esa es la pena que está solicitando, que es presidio mayor en su grado máximo, y en el caso de doña Natalia Latín, es el presidio perpetuo.

– ¿Perpetuo es la que parte en 20 años o después piden beneficios intracarcelarios o no?

– Claro, lo que pasa que en el caso de la pena de presidio perpetuo, lo que pasa es que la ley lo que dice en el caso de presidio perpetuo, existe una imposibilidad de pedir algún beneficio intrapenitenciario antes de cierto tiempo, antes de 20 años; no es que uno esté 20 años solamente y se vaya, uno no puede requerir los beneficios antes de cierto tiempo, en este caso 20.

– ¿Por qué usted no está de acuerdo en ese sentido con lo que pide la fiscalía?, homicidio calificado, porque en su momento se habló mucho que ya habían antecedentes, la víctima tenía miedo o había tomado un líquido, porque estaba acostumbrado a tomar agua que dejaba en el velador y después se dio cuenta que estaba como envenenada el agua.

– Sí, mira evidentemente por una razón de estrategia jurídica no puedo dar todos los detalles de lo que nosotros queremos hacer en el juicio, sin embargo esto finalmente es una situación donde tú pones dos versiones contrapuestas; la fiscalía va a entregar detalles similares a los que tú mencionas, y por otro lado nosotros consideramos que esos detalles no tienen relevancia ninguna, puesto que no alcanzarían a entenderse como una premeditación o derechamente los detalles no existen. Recuerda que en un juicio oral se trata de la verdad procesal y desde ese punto de vista, con la prueba que la fiscalía tiene en su acusación y la posición que hemos tenido nosotros durante todo el desarrollo del caso, creemos de que obviamente no estamos de acuerdo con la calificación que la fiscalía le ha dado, y como te digo más detalles no puedo entregar porque no se me ha autorizado por mi representado tampoco, en caso alguno estamos conformes ni de acuerdo con lo que la fiscalía señala.