Piden orar por chofer ‘héroe’ que perdió una pierna en accidente vehicular

Conductor de Buses Ahumada:

Cadenas de oración y dadores de sangre están pidiendo para Rodrigo Mallea Donoso, joven conductor del bus Ahumada que el día jueves 1 de julio sufrió un accidente cuando iba en dirección a Santiago proveniente de Los Andes, el que trajo como consecuencia que perdiera su pierna derecha luego de efectuar una maniobra que finalmente evitó una tragedia mayor.

Rodrigo León, amigo de Mallea Donoso, dijo que la situación es grave: «Todo el mundo sabe que Rodrigo lamentablemente perdió su extremidad derecha, producto de lo mismo se esperaba una recuperación en las próximas horas, lamentablemente tuvo un retroceso muy grande, la pierna en ese minuto, hasta anoche (domingo), no irrigaba sangre, por lo cual se decidió nuevamente llevarlo a pabellón porque en este minuto está en riesgo su vida y lamentablemente esperando que ocurra un milagro y pueda salir delante de este mal momento», señala su amigo.

De lo malo, Rodrigo León rescata que favorablemente no tiene daños neurológicos ni en su columna, «pero en este minuto no sabe, no ha despertado desde ese día que llegó al Hospital», cuenta Rodrigo León.

EVITÓ TRAGEDIA

León comenta el accidente donde se vio involucrado su amigo: «El Rodrigo minutos antes de llegar al cruce Marcoleta, que fue donde ocurrió el accidente y que es un cruce muy complicado, un camión ¾ tengo entendido perdió parte de la carga que él llevaba, la cual desencadenó la tragedia para atrás. El camión lamentablemente cargado, hizo una especie de tijeras hacia la tercera pista por donde iba Rodrigo, y Rodrigo lamentablemente no pudo… Y como dicen ustedes y que yo pienso lo mismo, evitó una tragedia mayor», manifestó.

– ¿Él choca contra un camión que iba adelante?

– Claro, por la parte trasera del camión, y lamentablemente todo el fuerte del impacto hacia el lado de él. Las cabinas de los buses, para que la gente entienda un poquito, se separa del salón en este caso a través de una puerta y lamentablemente los buses están diseñados no en una forma muy sólida en la parte de adelante, y bueno la fuerza del impacto provocó lo que todos saben.

Reconocen la buena voluntad de personas para ir a donar sangre, ayer se necesitaban 10, pero iban 20 e incluso habían más. De hecho, un grupo iba a ir en auto, pero la familia les pidió que se mantuvieran acá porque eventualmente Rodrigo puede volver a necesitar más dadores de sangre, pero por protocolo hay que llevar una lista con todos los datos.

De todas maneras, hay un número +56 9 7108 4665 correspondiente a la tía.

También se están pidiendo cadenas de oración a las 20 y 22 horas, por su pronta recuperación.

La familia está muy afectada, es una familia muy unida, muy conocida en Calle Larga: «Yo he mantenido la comunicación con los amigos, los compañeros de trabajo, todos los que quieran informarse de todo lo que está pasando con Rodrigo; todos me conocen, los amigos por redes sociales, teléfono para el que me quiera llamar, informarse, para eso estamos, para mantener en pie la fe, esperanza, de que podamos sacar esto adelante de alguna u otra manera. Yo como amigo personal de él me siento muy afectado por esta situación, porque a las finales yo también soy conductor de bus, también soy padre de familia, al igual que él, tiene un chico de 6 años que es todo para él, un buen hermano, buen hijo, no me queda la menor duda que una mejor persona», señala Rodrigo León, amigo del joven conductor herido.

Recordar que el accidente ocurrió el día jueves 01 de julio en la tarde.

Rodrigo Mallea Donoso, hincha acérrimo de Colo-Colo, padre soltero, tiene un hijo de 6 años que es todo para él.

Lo que hemos visto en algunas publicaciones es que ayer tuvo una operación, muy complicada, pero que salió bien y fue enviado a recuperación.

Está internado en un centro asistencial en Santiago.