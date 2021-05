Piden que autoridades se ‘pongan pantalones’ y recuperen Estadio Fiscal

Deportistas solicitan que presenten un buen proyecto:

Hace uno días atrás informamos que nuestro medio había tenido acceso exclusivo a un documento en el que se informaba a la Municipalidad de San Felipe que la Dirección Regional de Deportes ponía fin al convenio que tenían para administrar el Estadio Fiscal de la ciudad, esto porque no había proyecto alguno de aprovecharlo. El documento señalaba que una vez notificada la Municipalidad de San Felipe, había dos meses para que fuera entregado.

YA EN TERRENO

Con esa información en la mano fuimos hasta el Estadio Fiscal de San Felipe, ubicado en la calle Santiago Bueras, donde encontramos a deportistas practicando en este caso fútbol.

Decidimos conversar con una de ellas, Camila Godoy, futbolista que va todos los días a entrenar fútbol.

– ¿Qué opinión tienes tú que ocupas prácticamente todos los días estas dependencias, sobre el hecho que el recinto del Estadio Fiscal pase a manos del IND porque se dice que no hay proyecto?

– Sí, todos los días llegamos acá a hacer deportes, ya que tenemos un taller y lo encuentro súper fome, porque nos quitan tiempo de deportes, esto debería ser de nosotros, mucho tiempo estuvo botado y ahora…, los últimos meses por la Cuarentena todo lo que está pasando esto se está ocupando más con niños que vienen con sus padres, mujeres que vienen a jugar de todo tipo y no lo encuentro nada que ver, pero nunca aquí se pusieron, así como los pantalones, decir «esto es de San Felipe, hay que cuidarlo y hay que hacer un proyecto bueno», porque aquí tenemos un área gigante y súper lindo, tenemos una vista que en pocos lados se ve y no hubo un proyecto bueno, un proyecto que motivara.

– Sí porque faltan galerías, camarines, baños.

– Basureros sobre todo porque aquí no hay basureros, hay una sola llave aquí para tomar agua, bueno todos traen sus botellas para mojarse la cara, lavarse las manos.

– Siempre por acá se estigmatiza por el tema de seguridad, ¿ustedes han sido víctimas de algún hecho delictual de robo, por ejemplo?, porque veo bicicletas acá

– Por lo menos yo no, pero creo que la semana pasada hubo un robo, a un niño le robaron la bicicleta y se fueron por atrás; yo creo que debe haber sido la población que tenemos acá cerca, eso además falta más cierre, solamente que haya unas dos entradas; que fuera una oficial de autos y otra entrada que el público lo pudiera hacer, pero la entrada que tenemos atrás está bastante peligrosa.

– Si te preguntaran a ti ¿qué es lo que harías con este lugar, remodelar, mejorar esta cancha?

– Sí, mejorarla, sobre todo en los hoyos en los arcos, pavimentar colocar más pasto para que esto sea igual a lo que era antes, aquí era algo más familiar, después ya se volvió más delincuencia, empezaron a robar las parrillas porque ya no hay parrillas, nada de eso, y sobre todo en el deporte deberían moverse más, colocar baños que acá no tenemos, no hay duchas, no hay nada, no hay nada de nada.

– ¿Te da pena cómo está?

– Sí, si me da pena, me da pena porque el valle es bonito, es bonita la vista que tenemos en realidad, árboles que se han ido cortando también porque acá teníamos harta sombra y ya no hay casi nada, falta ahí alguien que se ponga los pantalones y haga algo bonito, un proyecto bonito para San Felipe sobretodo.

– Bueno pidámosle a las autoridades en el fondo.

– Si en el fondo a las autoridades que se muevan para que esto no pase a otras manos y quede para nosotros, para el pueblo, la juventud, los infantiles, porque aquí hay buen proyecto que es fútbol sobre todo con las niñas y los niños, así es que pónganse los pantalones.

– ¿Camila tú representas la opinión de varios deportistas, de varia gente que viene a practicar deporte acá?

– Bueno yo estoy dando mi opinión y yo creo que mi opinión varios van a estar de acuerdo conmigo, porque lo que yo creo que es lo que varios opinan, sobre todo mis compañeras, nosotros tenemos un grupo de mujeres que entrenan, esto ya se está viendo harto y lo hemos estado comentando, porque he encontrado en las redes sociales algo que no tiene que ser, porque es algo de nosotras, yo me crié acá, siempre venía, venía a ver rodeos, veníamos al río, porque esto antes igual era más sano, era más bonito venir al río a jugar a la pelota de chica acá jugando y todo, y ver ahora esto que está tan destruido, que nadie se ponga los pantalones y que ahora nos demos cuenta o que haya salido una carta, porque esto por lo que creo salió una carta de la nada y se dio lo que iba a pasar con el Estadio Fiscal.

Tenemos entendido que la Municipalidad ya fue notificada.