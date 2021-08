Piden que municipio de San Felipe apure pago por más de $300 millones

Adeudados a un grupo de trabajadores de parquímetros:

Al parecer no hay para cuando un grupo de extrabajadores de parquímetros tenga en sus manos el dinero que debe pagarles la Municipalidad de San Felipe, luego que ganaran la demanda por un monto de 370 millones de pesos.

Nuestro medio conversó con el abogado Diego González López que representa a un grupo de trabajadores. Hay dos abogados más.

– ¿Qué pasa con el proceso de pago de la demanda ganada por los trabajadores de parquímetros, nueva administración deuda de 370 millones de pesos? ¿En qué está todo esto?

– La verdad que esto está en proceso de cobranza judicial. ¿Qué significa esto?, significa que ya el monto está líquido para pagar, se determinó el valor de 300 millones y fracción, están los valores por trabajador y en definitiva lo que falta ahora es que la municipalidad llegue a algún convenio de pago o pague directamente. Evidentemente están todos los medios probatorios necesarios y de apremios para hacer el cobro de este dinero. Ahora bien, por lo menos mi criterio profesional es poder llegar a un acuerdo con la municipalidad, particularmente con la nueva administración, teniendo en consideración que la doctora Carmen Castillo y la administración municipal de este turno, han sido bastante asequible por lo menos a recibirme en la oficina y tratar de gestionar una reunión. Yo personalmente he tratado de forma extrajudicial y de forma un poco más amigable conversar con algunos concejales, con el administrador municipal, teniendo en algunos de ellos mayor o menor cercanía. Al mismo tiempo yo hago un llamado a todos los concejales, a algunos que se ‘repiten el plato’, Sabaj o la señora Boffa, para que realmente ellos puedan gestionar una reunión y realmente puedan demostrar que tienen una intencionalidad de pago. Porque al final lo que están haciendo algunos funcionarios municipales, es tomar a algunos trabajadores de forma individual y tratar de lo que se dice comúnmente, darles un ‘paracetamol’, para que estén calmados, pero en definitiva a este profesional no le ha llegado ninguna propuesta ni de reunión ni de pago; al revés, yo desde que asumí la representación, esto fue en al aniversario del año pasado de San Felipe, he enviado correos electrónicos solicitando reuniones, solicitando que por lo menos puedan ellos decir ante estos 300 y tantos millones, ‘que bueno… te lo vamos a pagar en mil cuotas’, por último, pero ni siquiera está esa posibilidad de conversar.

– ¿Cuál es el motivo que se da en todo esto?

– La verdad, es que hay varios motivos; administrativos, donde se tiene que solicitar una reunión a través de la ley del lobby por ley municipal, pero más allá de eso, es la sensación que se está tratando de hacer es tratar de… no de no pagar, sino más bien de estirar el pago, y eso que si bien lo puede hacer cualquier deudor, porque esto es como si la municipalidad fuera un deudor que le tiene que pagar al banco Ripley o al banco Falabella, usted si tiene que pagar el 30 de cada mes, no va a ir a pagar el 5, va a pagar el 30, entonces ellos están ‘estirando el chicle’. Ahora personalmente uno tiene las herramientas jurídicas para poder para presionar a la municipalidad, los embargos judiciales, los remates de bienes, y ahí está lo que es la ley municipal y todo esto donde los bienes municipales que sean sociales o que respondan a la sociedad, no se pueden embargar, entonces eso también te limita. ¿Qué cosa podemos embargar?, hay por ahí también una forma un poco más jocosa, uno podría también elucubrar… podría embargarse el Estadio Municipal de Avenida Maipú. Porque ese estadio no está dentro de lo que es la ley municipal, en el sentido que no presta servicio ni economía a la sociedad o una junta de vecinos, tiene fines económicos y deportivos. Por lo tanto, está siendo evaluado el embargo del estadio para después de ley Covid poder proceder a la subasta en el caso que la municipalidad no pagase en los términos legales.

– ¿Es tan así la situación?

– No es tan así.

– ¿Pero se ve humo blanco como se dice?

– Mire está medio gris… está medio gris, yo personalmente espero por parte de la entidad que corresponda, ya sea del departamento jurídico, de algún concejal, del administrador o de la propia alcaldesa, que gestionen una reunión de forma voluntaria. Yo no sé por qué tiene que ser de cargo de los trabajadores o de cargo del abogado, porque yo no veo a los abogados de los demás trabajadores yendo a la municipalidad todos los días a conversar, yo personalmente he ido toda la semana pasada a la municipalidad y molesta a la gente en la municipalidad.

– Pero está luchando por sus representados.

– Por supuesto, entonces me gustaría también saber cuándo la alcaldesa o el jurídico o quien corresponda, va a decir: ‘Bueno, yo le voy a poner el punto a la i o los voy a citar a una reunión tal fecha, tal día, para tener las cosas claras’. Eso es lo que todos estamos esperando hace casi un año ya.

– ¿Cómo están sus representados?

– Mire, la verdad que la mayoría de mis representados son adultos mayores y otros tienen bastantes patologías, si bien no son adultos mayores, la edad en esto los va afectando, muchos de esos trabajadores no tienen AFP, no les han pagado los seguros de cesantía. De hecho, el no pago de las previsiones sociales les afectó para el primer, segundo y tercer retiro, o sea tampoco pudieron sacar su seguro de cesantía, hay algunos que tienen lagunas de un año y medio, otras personas que estaban esperando que la municipalidad, cuando pagase esto, pudiera abonar a la AFP y ellos poder sacar el retiro que correspondiese, pero tampoco tienen esa posibilidad. Esta causa es de septiembre del 2019, entonces tienes un grupo de trabajadores que está enfermo, que no tiene previsión social, que no tiene capacidad de salir al mercado laboral, y además de eso le imputa a los abogados el no poder llegar a un acuerdo. Entonces ha sido desgastante para ellos y ha sido desgastante para quien habla el tratar de acercarse para tener una conversación con la municipalidad sin tanta burocracia innecesaria. Si uno puede entender que hay procesos, que la alcaldesa quiera hacer las cosas bien para no cometer errores de antaño, pero también ella puede tener la voluntad y decir ‘yo quiero hacer esto y yo quiero arreglar San Felipe, por lo tanto yo voy a poner una reunión en tal fecha… lleguen’. También podemos esperar que con esta entrevista o nota pueda mover un poco la municipalidad para que tomen esa actitud más proactiva.

– Brevemente, ¿cómo surge todo este problema de los trabajadores de parquímetros, la demanda por el no pago?

– El tema fue lo siguiente: La municipalidad licitó varios espacios comunes, en este caso ciertas calzas de calles. En esa licitación se estableció un contrato mercantil entre una empresa de parquímetros que era Hidalgo EIRL, y la municipalidad de San Felipe, contrato que se celebró en la notaría Pérez de Tudela. Se señalaba que la municipalidad entregaba las calles a esta empresa de parquímetros a un valor nominal de $ 18 el minuto, y ellos tenían que hacerle un pago mensual de cierta cantidad de dinero como contraprestación. Y la empresa Hidalgo contrató trabajadores para poder llevar a cabo su función, y comenzó a no pagar las cotizaciones previsionales, comenzó a rebotar con los sueldos, no les paga a uno para pagarle a otro y comenzó a despedir personas. Esto la municipalidad lo sabía, como yo no soy de acá, no conozco mucho a los personajes, el señor Orellana creo que era ITO en esa oportunidad, tenía conocimiento de que Hidalgo no pagaba las cotizaciones previsionales. De hecho, tenía conocimiento también que la empresa probablemente se iba a retirar y que incluso la misma empresa había pedido prórroga para pagarle a la municipalidad, y esa situación se estiró tanto que generó lo siguiente: la empresa se fue y se demandó a la municipalidad, hoy día la municipalidad de San Felipe va a tener que considerar el pago que debía haber asumido esa empresa, que administrativos o la persona a cargo de esa situación no pudo darse cuenta ni preverlo aun sabiéndolo.

El abogado Diego González López representa a alrededor de 23 trabajadores.