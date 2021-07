Ponen por error vacuna Pfizer a paciente que ya había sido vacunado con la Sinovac

Asegura que sufre crisis asmática y hasta Covid por este hecho:

Directora del Cesfam Santa María descarta que su crisis y el contagio de Coronavirus tenga relación con este error de las enfermeras. Paciente reclama también que le entreguen los medicamentos ofrecidos por el Cesfam.

Un inusual reclamo es el que realizó la tarde de este jueves en nuestra Sala de Redacción un vecino de la comuna de Santa María, quien nos relata que ha tenido serios problemas de salud desde que las enfermeras del Cesfam de dicha comuna, por error le aplicaron una vacuna para el Covid-19 que no correspondía, en este caso, la primera del 24 de mayo fue de marca Sinovac, y la que accidentalmente le inyectaron el pasado 25 de junio fue Pfizer.

Edison Herrera Vicencio, de 49 años de edad, relató a nuestro medio su situación: «El día 24 de mayo me presenté al Cesfam de Santa María, el día 24 de mayo, para que me vacunaran contra el Coronavirus; me aplicaron la vacuna Sinovac, y me dejaron fecha para el 24 de junio. Esta vez cuando vine ya estaban vacunando en la Biblioteca, pero en esta oportunidad me pusieron por error la vacuna Pfizer, y esto me ha traído problemas de salud, que antes de eso no había tenido yo, y ahora me trajo problemas de salud, no puedo trabajar bien, trabajo haciendo fletes y me ha traído problemas, no voy a trabajar normalmente, en lo cual en el Cesfam la jefa se comprometió a hacer todo lo posible para ayudarme, pero todo se me ha negado hasta los remedios en estos momentos.

– ¿Qué pasó cuando te pusieron esta vacuna por accidente, te llamaron, se disculparon, qué dijeron las funcionarias?

– Me dijeron que me sentara en el sillón a reposar los 20 minutos y estaba yo reposando en el sillón tranquilamente, me sentí mal, con dolor de cabeza, cuando la primera no me he sentido así y salí, y la niña asustada (enfermera) me dice ‘don Edison queremos conversar con usted, resulta que nos equivocamos, usted se puso la Sinovac y le pusimos la Pfizer, en lo cual vamos a hablar con la jefa y quédese tranquilo porque no le va a pasar nada’. Me asustaron, y ahí le dije ‘¿qué me iba a pasar?’ y me dijeron ‘no, no señor, no va a pasar, vamos a hablar con la jefa’, y la jefa dijo ‘dale, dale una fecha nomás -dijo- para que se ponga la tercera vacuna nomás’, y eso es lo que no me explicaron, qué vacuna es la que me van a colocar, por eso que estoy asustado yo, y quieren que yo me vacune en 15 días más.

– ¿Y qué pasa? Pues también usted sufrió Covid.

– Sí, me contagié ahí en ese momento con esa vacuna equivocada, me contagié de Covid, y estuve en cuarentena, hice la cuarentena y me dieron el Alta y resulta que ahora no me quieren dar los remedios que me corresponden, porque sufrí una crisis asmática y no puedo trabajar normalmente y tengo mis hijos en cuarentena en la casa, son dos hijos (…) el Covid me botó a la cama, esa vacuna me botó a la cama, a mí me empezó a salir flemas, todo, diarrea, dolores del cuerpo, terciana y fiebre.

CESFAM RESPONDE

Diario El Trabajo habló con la directora del Cesfam Santa María, Lorena León, quien nos respondió que «efectivamente hubo un error programático en la administración de la segunda dosis, lo que fue informado al usuario al momento de ocurrido el hecho, situación que aconteció el 25 de junio de este año. Don Edison fue entrevistado por la directora el 07 de julio, ya que se le entregó atención médica y se le facilitó coordinar entrega de medicamentos con el Departamento Social a pesar de no estar inscrito en el establecimiento, y se aprovechó también de explicar que este evento aislado de la vacuna no generó el diagnóstico posterior de Covid-19 ni de sus complicaciones. La dirección del Cesfam de Santa María no registra reclamo formal en OIRS, tampoco refiere especial molestia del usuario al momento de la entrevista, aún así, el Cesfam Santa María contactará nuevamente al paciente Edison Herrera, para el seguimiento de su caso», dijo León a nuestro medio.

Roberto González Short