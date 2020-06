Por cuarta vez delincuentes entran a robar a empresa Megaquim de San Rafael

Ahora se llevaron más de 20 millones de pesos:

En plena cuarentena y toque de queda delincuentes roban sobre los 20 millones de pesos en productos químicos y otros desde las dependencias de la empresa Megaquim ubicada en el sector San Rafael en Curimón, entre San Felipe y Los Andes.

El robo quedó al descubierto este día miércoles a eso de las 08:30 horas, cuando llegó personal a trabajar.

El gerente de la empresa afectada, Manuel Muñoz, dice que fueron expertos los que se metieron a robar: «Es gente que se dedica claramente a esto, no son aficionados por decirlo de alguna forma. Si ocuparan su inteligencia para hacer cosas provechosas serían más exitosos que anduvieran delinquiendo. Claramente sabían todo lo que tenían que hacer: cortar los cables precisos, porque no dieron la alerta las alarmas; ingresaron por el techo, bajaron por donde estaban los monitores, desconectaron y tuvieron todo el tiempo del mundo para robar todo lo que pudieron. Una pérdida lamentable para nosotros, esto también significa que nosotros tenemos que tomar medidas para poder seguir funcionando. Es una pérdida sobre los veinte millones de pesos que a cualquier persona, empresa del tamaño de nosotros, que somos una empresa pequeña, nos somos grandes empresas, y aunque fuera una gran empresa también afecta. Estos productos son importantes para seguir funcionando, nosotros realmente estamos afectados aunque esta es la cuarta vez que nos entran a robar, entonces es una pena enorme porque directamente va a repercutir en nuestros colaboradores, porque tenemos que tomar medidas más extremas porque no podemos seguir con los mismos costos fijos, entonces hay que tratar de seguir funcionando. Es lo que más nos afecta porque nosotros funcionamos con 18 personas desde que empezó la pandemia, las ventas igual no han sido las mínimas, pero igual hemos mantenido los puestos de trabajo; igual como empresa social también hemos hecho algunos aportes, cooperando con la comunidad, pero esto ahora nos deja de brazos cruzados pensando en el futuro incierto», dijo.

– ¿Qué les robaron en esta ocasión?

– Nosotros teníamos monitoreo con cámaras, todo el cuento, nos robaron cuatro televisores, cuatro notebook, se llevaron más cosas eléctricas, tenemos un taller de servicio técnico de laboratorio con herramientas más especializadas, se las robaron todas. Esta gente debe saber lo que estaba haciendo porque nos robaron productos que son demasiado escasos en el mercado… prácticamente no hay… carísimos, y se los llevaron también; eso nos implica en nuestra producción, derechamente nos afecta en la producción porque fecha de llegada de esos productos son para fines de julio.

– ¿Son productos químicos en el fondo?

– Claro, son productos químicos.

– ¿Son usados para qué?

– Son bases como por ejemplo alcohol gel, no quiero dar montos porque pueden estar escuchando los ladrones, no son productos fáciles de conseguir porque la pandemia ha afectado a todos y este tipo de productos se ha vuelto escaso de poder conseguir.

– ¿Cuándo queda al descubierto este robo?

– Ayer (miércoles), cuando llegan los trabajadores se dan cuenta que está todo desordenado, puertas rotas, candados tirados en el piso. Claramente esta gente sabía a lo que venía porque nosotros tenemos detergentes, lava lozas, limpia pisos, esos no los tocaron, yo creo que los mandaron a buscar esos productos. Estamos tratando de superar este impasse que ocurre justo en un momento de crisis total que estamos viviendo, con esta pandemia todos nos hemos visto afectados, aquí no se salva nadie, gente que está sin trabajo, otros que tratamos de seguir navegando, tratando de mantener los puestos de la gente, pero estas cosas son un balazo en las piernas, entonces todo se pone más difícil desgraciadamente.

Cabe destacar que según indicó Manuel Muñoz, no hay seguros comprometidos por lo que deberán asumir las pérdidas completamente.

La empresa cuenta con otro local de ventas al detalle en la ciudad de Los Andes.

Al parecer ni la cuarentena, ni el toque de queda paran la delincuencia.

Realizaron la denuncia ante Carabineros, fue personal de la SIP para sacar huellas.