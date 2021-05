Por cuarta vez delincuentes entran a robar a night club ‘Entre Copas y Chicas’

¡Ya es el colmo! Esta vez se robaron todo:

Literalmente con las manos cruzadas dejaron al propietario del local nocturno ‘Entre copas y chicas’, ubicado en calle Portus a metros de la Avenida Chacabuco. Lo anterior porque por cuarta vez le entraron a robar, pero en esta ocasión los delincuentes se robaron todo lo que había al interior del local. Esto se suma al hecho que debe seguir pagando gastos, pese a estar en pandemia.

Su dueño, José Manuel Reyes, dijo a nuestro medio que se vino a dar cuenta ayer pasado el mediodía «que se me habían metido a robar aquí a mí local, y creo que esto fue el miércoles en la noche, según lo que me cuentan los vecinos. Y bueno nadie me informó a mí, yo me di cuenta ahora por una persona que pasó y me preguntó si tenía el local abierto, que estaba la puerta abierta, y le conté que no y me dijo que está abierto. Ahí me vine para acá y me encontré con la novedad que me habían entrado a robar. Usted acaba de ver que me robaron todo, me dejaron prácticamente con las manos cruzadas, aparte de eso sin poder trabajar ese local y más encima ahora con esto me roban todo», dijo.

El afectado lamenta que no pueda hacer nada; «ya acatar que me robaron por cuarta vez… cuarta vez que me han robado; una vez se pilló al delincuente y ahora no se sabe, porque si usted ve me robaron hasta las cámaras que había en el local, todo… se llevaron todo. Se llevaron los aires que había para calefaccionar el local, se los llevaron; se llevaron el equipo de música, las cervezas, se llevaron todo lo que había, todo lo que era trago se llevaron», dice el afectado.

Nos cuenta que la inversión para echar a andar su local nocturno fue de 20 millones de pesos, y ahora tendrá que disponer de los mismos 20 millones de pesos para ponerlo en marcha, cuando se termine la pandemia.

Tiene las patentes al día y en una entrevista concedida a nuestro medio, dijo que no ha recibido ningún tipo de beneficio del gobierno, menos alguna facilidad de la Municipalidad de San Felipe: «Si gustan me pueden revisar mis cuentas», decía Reyes.

En cuanto al robo dice que todo debe haber sido sacado por la puerta; «a lo mejor la gente pensó yo me estaba yendo, que me estaba llevando las cosas, es lo que me imagino», señala José Manuel Reyes.

Comenta que el o los delincuentes, para ingresar rompieron la puerta principal, «para poder salir y poder sacar todas las cosas que se llevaron, y el techo arriba lo rompieron todo, el ventanal, intentaron por lo que se ve… intentaron romper la muralla para pasar al local de al lado que pertenece al señor Carlos Jarufe; si uno se fija, arriba trataron de romper para entrar al local de él», dice Reyes.

Al finalizar reitera que pese a no estar funcionando debe pagar patente, más encima ahora es víctima por cuarta vez de robo; «porque no me han dicho: ‘¿sabe qué?, no pague este mes la patente, este semestre, porque estamos en pandemia’… no la tengo al día… la patente del local», finaliza José Manuel Reyes.