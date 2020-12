Por fin los gitanos desalojaron la cancha San Alfonso en La Troya

La dejaron en muy mal estado tras dos años de usarla:

Hace pocos días y luego de ocupar los gitanos de manera clandestina la cancha San Alfonso de La Troya para vivir en ella durante dos años, gracias a una orden judicial se logró que la desocuparan, quedando tras su partida varias montañas de basura de todo tipo, la que aún la tarde de este jueves seguía siendo amontonada por ‘Manolo’ Orrego para ser sacada del sector. Las cámaras de nuestro medio visitaron esta cancha para ver de cerca los daños y mejoras que quedaron y se están logrando respectivamente.

OPERACIÓN LIMPIEZA

Manuel Orrego Vera, parcelero encargado ahora de la cancha San Alfonso en La Troya, habló sobre la situación superada con los gitanos: «En total somos 44 parceleros acá los que estamos encargados de este sector, de los 44 parceleros somos siete los que estamos activos y haciéndonos cargo de la cancha, y en mi caso soy quien está a tiempo completo a cargo de reparar y dar mantenimiento a esta cancha», dijo Manolo a Diario El Trabajo.

– ¿Cuál era el problema que tenían ustedes por la ocupación de los gitanos de la cancha?

– Desde hace dos años esta cancha estaba llena de gitanos y todo estaba seco, no se podía regar, no se podía hacer nada porque ellos se creían los dueños y que no los podíamos echar, nada, y logré correrlos con la firma de los vecinos acá, y saqué una orden judicial, sólo así se fueron. Ahora gracias a Dios tengo la cancha limpiecita con apoyo de algunos vecinos para limpiar, ya que no tenemos recursos del Municipio ni alguna otra institución.

– Vemos mucha basura y envases de licor y otras bebidas alcohólicas.

– Sí, toda esta basura la dejaron los gitanos; acá ellos consumían mucho alcohol en sus carpas instaladas acá en nuestra cancha.

– ¿Qué harán ahora con esta cancha para 2021?

– Ahora lo que viene es hacer campeonatos de parcela, lo que se acostumbraba antiguamente, todos la recuerdan por eso los campeonatos de la cancha San Alfonso.

Roberto González Short