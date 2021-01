Por primera vez en muchos años Municipio cierra con saldo de $300 millones

Se puso al día con Veolia, Chilquinta, GEA y Protec Chile:

Esto es parte de los ajustes económicos que se realizaron durante el último trimestre y que se tradujo en una reducción de costos.

A pesar de la pandemia y el estallido social, por primera vez en mucho tiempo la Municipalidad de San Felipe está cerrando este año 2020 con ‘números azules’, es decir con saldo a favor y sin deudas con proveedores y empresas prestadoras de servicio.

Así se desprende del informe económico entregado la mañana de este miércoles por Ruth García Campos, directora de Finanzas del Municipio sanfelipeño, al cierre de este año y de cara a 2021. Según la funcionaria, en parte fue también el resultado de las desvinculaciones del Municipio de los funcionarios a honorarios, entre ellos varios exdirectores de departamentos que ganaban altas sumas, además de ingresos directos que la Subdere entregó a la municipalidad recientemente.

NÚMEROS AZULES

García indicó que es la primera vez en muchos años, que el Municipio logra a un cierre de año poder ponerse al día con las empresas que prestan servicios en nuestra comuna por la vía municipal.

«Quiero informar el saldo financiero que queda del año 2020 para empezar 2021, estos resultados obedecen en primer lugar a la pandemia que por un lado para nosotros no fue muy favorable, pero por lo menos no hubo gastos que son fijos en la Municipalidad, debido a que se trabajó en media jornada entonces se economizó bastante el material de oficina, en honorarios de monitores que hacían los cursos en los talleres que se suspendieron durante el año 2020, por lo que hemos tenido bastante economía en ese sentido, también durante los meses más duros de la pandemia un recorte del Fondo Común Municipal que durante tres meses no nos llegaron recursos, por lo tanto nosotros tuvimos que afrontar todos los gastos con fondos municipales, que también fueron bastante disminuidos también por motivo de la pandemia, porque la gente no venía, pero de todas maneras nosotros como Municipio tuvimos abiertos todos los servicios principalmente licencias de conducir, permisos de circulación y tránsito, y en Rentas lo que eran las patentes y todos los permisos», dijo la profesional.

– ¿Cómo se refleja esta economía en cifras concretas?

– Nosotros el día martes recibimos la suma de $466 millones que es el saldo del Fondo Común Municipal, y a pesar de eso la Subdere nos quedó debiendo, porque ellos nos mandan un calendario de entrega de recursos a través del Fondo Común Municipal, y no cumplieron con ese calendario, quedó un remanente y no sé si lo irán a entregar. A pesar de eso, a pesar de todo, fuimos pagando en el último trimestre del año 2020 facturas que estaban muy atrasadas, por ejemplo nosotros a Veolia (empresa que recoge la basura) por lo general casi todos los años quedábamos sin pagar entre tres a seis facturas, que son un monto de $86 millones mensuales a esa empresa, así que era muy importante en déficit que quedaba a final de año. Este año nosotros tenemos a Veolia pagado hasta el mes de noviembre, también a la empresa GEA la del vertedero, a esa hay que pagar después del día 10 de cada mes, o sea que la de diciembre no la vamos a poder pagar hasta que la empresa pague las imposiciones previsionales de los trabajadores, pero ya no será esa deuda de arrastre que llevábamos todos los años, así que gracias a Dios que este año el último trimestre ha sido muy efectivo, (…) Hoy día nosotros estamos pagando a la empresa Protec de Chile, que son los guardias, y a Veolia hasta el mes de noviembre, a GEA hasta el mes de noviembre, a Chilquinta octubre y noviembre porque ellos van desfasados en el tiempo, y a DK Ingeniería que son las áreas verdes hasta octubre, porque de noviembre aún no ingresan esas facturas, no las tenemos, pero vamos a dejar provisto los recursos para cuando ellos presenten esas facturas.

– ¿En total cuánto pagaron este miércoles a estas empresas?

– En total pagamos hoy día $278.629.395.

– ¿Qué relación tienen estos números azules con la desvinculación de funcionarios con altos cargos de la administración Freire?

– Los directores desvinculados, eso es también lo que ha permitido que nosotros pudiéramos ir pagando esas facturas impagas durante tantos meses.

– ¿A nivel económico cuál es el panorama que usted visualiza para 2021?

– ¡Oh! ahora ha sido un alivio este fin de año porque en realidad nos vamos bien tranquilos por el resultado obtenido, porque en realidad hacía muchos años que nosotros a estas empresas grandes, a los contratistas que son los más que pesan en el presupuesto municipal, no estábamos al día con ellos (…) Cerrar con números azules ha sido lo mejor de este año, a pesar de la pandemia y todo lo demás.

ALCALDE BEALS

Por su parte el alcalde suplente Christian Beals indicó que, por primera vez, «lo puedo decir con orgullo, finalizamos el 2020 con más de $300 millones a favor, lo que no se registraba hace muchos años».

Precisó que esto fue el resultado de un enfoque destinado a racionalizar los recursos, «por ejemplo, los $6 millones que se gastaban en planes de teléfonos celulares, un costo mensual demasiado alto para esta corporación.

«El pago de horas extraordinarias sin un control adecuado, pasando a un sistema que se debe pedir autorización y especificar por qué se harán esas horas, se ha traducido en un ahorro importante», comentó el jefe comunal.