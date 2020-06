Por quinta vez entran a robar a Jardín Infantil ‘Crecer’ de Villa Las Acacias

¡Delincuencia acecha colegios y jardines infantiles!

Que tremenda desgracia, por quinta vez delincuentes entran a robar al Jardín Infantil ‘Crecer’ ubicado al final de Villa Las Acacias en San Felipe, al costado del Puente Encón.

Según su directora, la educadora de párvulos Marianela Silva Briceño, en esta ocasión fue con alevosía, porque rompieron todo lo que pillaron en su camino para lograr su objetivo, e incluso Carabineros encontró en la calle un refrigerador que usan para esterilizar las mamaderas de las guaguas. Avaluó lo robado en unos cinco millones de pesos.

«Este es el quinto robo, pero ahora fue con más alevosía, nos arrancaron las protecciones de seguridad, un portón que teníamos para entrar a las distintas salas, eso lo arrancaron de cuajo, rompieron puertas, ventanas, nos robaron los extintores, material didáctico, o sea el avalúo en este robo es de aproximadamente cinco millones de pesos porque rompieron todo, hay mucho daño estructural también como en salas y todo eso», dijo.

– ¿Qué le robaron en esta ocasión si pudiera contarnos?

– Materiales, encontramos en la calle un refrigerador que es un cooler donde se esterilizan las mamaderas de las guaguas, eso lo encontramos en la calle… lo encontró Carabineros, no se lo pudieron llevar… No sé, lo dejaron a mitad de calle, también mobiliario, material didáctico.

– ¿Por qué creen ustedes ya cinco robos a un establecimiento que les sirve a todos?

– El sector puede ser, como en la noche ya queda todo tan solo acá. Nosotros tenemos vecinos en un solo lado, queda un poco desprotegido el jardín y deben ser siempre las mismas personas, ya conocen el lugar y hacen este tipo de cosas que es una maldad porque nosotros cumplimos una labor social, atendemos a 96 niñas y niños de la comuna, entonces esto no tiene nombre, no sé dónde vamos a llegar. Carabineros me llamó muy tarde anoche, yo tuve que venir a ver lo que pasaba.

– ¿A qué hora piensa usted que sucedió este nuevo robo?

– Tiene que haber sido entre las siete a ocho de la tarde porque a las diez de la noche me llamó Carabineros.

– Directora, dentro de los cinco robos, ¿cuánto lleva en pérdidas de dinero?, recuerdo que en el anterior fue como un millón de pesos.

– Ya van como unos ocho millones, si el jardín está desvalijado total y es una construcción nueva, hermosa, donde nosotros prestamos como decía anteriormente, una utilidad enorme a las familias porque son salas grandes, ventiladas. Es un lugar muy hermoso, el que lo conoce es un jardín muy moderno. Tenemos mucha pena y sentimientos encontrados con estas personas que hacen tanto daño.

– ¿Qué va a pasar ahora, van a tener que seguir funcionando con las tías?

– Bueno nosotros ahora venimos cada ciertos días porque no está funcionando el jardín por pandemia. Nos estamos dando vueltas cada cierto tiempo y ahora están los maestros que vienen a arreglar desde la institución, vienen a ver los daños y ver qué podemos hacer para poner algo de seguridad.

– ¿Los vecinos cómo pueden cooperar, cuidando el jardín o informando si tienen algún dato?

– Sí, yo he conversado con ellos, siempre me han avisado, pero esta vez parece no sintieron. No he tenido tiempo ahora en la mañana de ir a conversar con ellos, pero al parecer no sintieron lo que pasó anoche.

– ¿Son fáciles de conocer los productos de ustedes, o sea los materiales?

– Claro, los materiales sí porque son materiales didácticos, tiene logos, están marcados. Los extintores también tienen sus logos, pero yo no sé esta gente porque al final no sabe cómo donde poder ir a buscar más ahora en este tiempo de pandemia que es más difícil.

– De todas maneras, pedir la cooperación a la gente en el caso de saber algo.

– Claro, necesitamos cooperación de los vecinos, si ellos sienten algo, si ellos saben algo, que nos avisen para nosotros darle cuenta al fiscal, porque se vinieron a tomar huellas y hacer un trabajo más acucioso de todo este daño que nos están haciendo.

Señalar que este jardín infantil pertenece a la Junta de Jardines Infantiles (Junji) y se encuentra ubicado a un costado del Puente Encón. Como dice su directora, atiende a 96 niñas y niños en educación pre básica.

ROBOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS

En tanto el director del Departamento de Administración Municipal, ingeniero Iván Silva Padilla, reconoció que al menos dos establecimientos educacionales municipalizados han sido víctima de la delincuencia; Liceo de Niñas Corina Urbina y Escuela básica John Kennedy. En el primero no alcanzaron a robar nada, pero en el segundo robaron el computador de la directora del establecimiento.

«La verdad que uno empieza a preocuparse, ya había pasado bastante tiempo en que no habíamos tenido ningún robo. Lamentablemente está ocurriendo en muchas partes, están empezando a robar ahora no respetando toque de queda en absoluto, lo que nosotros hemos conversado con los directores en estos días. Es cierto, en el Corina Urbina entraron el jueves y el sábado, afortunadamente no robaron nada importante, pero ya entraron y en la escuela John Kennedy también entraron, sacaron un computador y podrían haber sacado más. Nosotros hemos conversado con Carabineros que es la institución que nos ayuda bastante, pero tampoco dan abasto, no les queda mucho por hacer. Hoy día (ayer) están en un consejo de seguridad en la municipalidad, en una reunión on line donde William Galaz que me representa como DAEM, educación municipal, iba a plantear el tema que siguen incrementándose los robos. En ese consejo están todas las autoridades de Aconcagua, donde está el comisario Mauricio Guzmán de Carabineros, así es que yo espero alguna orientación respecto a este consejo, porque en todas las escuelas, en las oficinas donde se guardan cosas de valores, están protegidas, están con barrotes, pero aun así estos maleantes entran. Entran a una hora que uno no la sabe. Carabineros puede hacer la ronda, esperan que la ronda pase y se meten a la institución, entonces es muy difícil poder controlarlo de parte de la municipalidad, en el fondo a mí me consta que están haciendo patrullajes Carabineros y las instituciones en general cuidando nuestras escuelas», señaló Silva Padilla.

Lamentó el cómo se van a entregar los computadores a los séptimos básicos, que es un tema bien delicado: «Al final optamos con el Ministerio de Educación y con la jefatura provincial, de que se van a entregar el mismo día a los apoderados, o sea no los podemos acopiar ni siquiera una mañana, pero vamos a seguir trabajando en ese extremo», indicó Iván Silva Padilla.

– ¿Es decir, llegaron los computadores y se entregaron inmediato?

– Claro, afortunadamente no me roban, ese es el punto, como digo ese es el tema y se va complicando cada día más. No hay elementos de seguridad, no hay equipos, no hay instituciones que te den abasto para cuidar todo el Valle. Como digo afortunadamente hemos tenido este intento de robo, porque afortunadamente no se robaron prácticamente nada (Corina Urbina), pero ya entraron y eso le pedí a William Galaz que lo hiciera presente en el consejo de seguridad, para ver qué medida adicional podemos tomar, incluso puedo tener lleno de guardia y qué van a hacer frente a dos individuos armados… nada, si es que alcanza a avisar tiene que esconderse, tiene que resguardar su integridad física, entonces es complicado el tema. Las alarmas suenan, pero no alcanza a llegar Carabineros, estos tipos en diez minutos te arrasan una habitación con las cosas que les interesa llevarse.

Al finalizar dijo que debieron contratar un nuevo guardia en el Liceo Corina Urbina.