Presentan recurso de protección para lugar donde han funcionado por décadas

Sindicato de Chacareros contra municipio sanfelipeño:

‘Los Chacareros’ de la Feria Diego de Almagro presentaron un recurso de protección contra la municipalidad de San Felipe para que nos los saquen de ese lugar donde han funcionado por décadas.

Así lo indicó el presidente de la agrupación, José Quijanes, reconociendo que como sindicato de chacareros y agricultores que hay ahí, se interpuso un recurso de protección al espacio de trabajo que ellos tienen en Avenida Diego de Almagro: «Nosotros en todo caso sabíamos que dentro de la cuarentena no se podía trabajar desde marzo cuando recién había seis casos en la provincia de San Felipe. Ya a nosotros se nos prohibió trabajar, trabajamos dos ferias en marzo, dos ferias en mayo y en abril parece que también trabajamos dos ferias, y de ahí no pudimos más trabajar», señaló.

– ¿A raíz de eso ustedes deciden presentar una acción judicial que en el fondo es un recurso de protección?

– Es un recurso de protección al lugar de trabajo nomás, porque resulta que nosotros en la municipalidad nos dan la opción de trabajar en María Eufrasia en la calle o en un terreno que hay ahí, entonces sacábamos las cuentas nosotros como sindicato que daba lo mismo trabajar en Diego de Almagro que ocho a diez cuadras más arriba, no era muy grande la diferencia, entonces nosotros entramos en la duda que a lo mejor querían sacarnos de ahí, por eso nosotros pusimos el recurso de protección al lugar del trabajo, no por trabajar si ya San Felipe está en cuarentena. Sabemos que tenemos que volver a trabajar una vez que se levante la cuarentena y una vez que se pueda trabajar.

– ¿Quiénes piensan que los quieren echar de ahí?

– El sindicato, la gente piensa que nos quieren remover de ese sector.

– ¿Por qué piensan eso?

– Porque siempre se nos ofrecieron otras alternativas, y no la alternativa de trabajar allá abajo.

– ¿Ese viene siendo el motivo principal?

– Claro, ese es el motivo principal, de desconfianza solamente, y nunca se llegó a un acuerdo con la municipalidad porque nunca tampoco, siempre tuvimos reuniones con don Mauricio Mass, pero aparte de eso ningún otro personal más, siempre se llegó a la instancia que se opuso tenazmente a que nosotros trabajáramos.

– ¿Por qué creen ustedes que los quieren remover?

– No sé yo, ahí tendrían que entrar en más profundidad porque no sé de qué se trata esto. Porque nos ofrecían otro lugar -porque nosotros tenemos gente que quedó completamente cesante, otros trabajan en Afema (Feria Mayorista), otros trabajan en el terminal rodoviario-, se nos ofreció llevar un poco de gente al terminal rodoviario, pero nunca se materializó esto porque nunca tampoco se habló que nos llamaran a una reunión, que fuéramos a ver los puestos de trabajo o vengan a ver los puestos que le vamos a ofrecer, tampoco se materializó eso. Yo pienso que faltó un poco de voluntad nomás, la voluntad siempre prima sobre estas cosas y al municipio yo pienso que le faltó un poco de voluntad, porque nosotros mirando el asunto, Santiago que es una de las comunas más contagiadas, en este caso en Puente Alto el alcalde Codina, él ha luchado tenazmente para que la feria funcione y no es el caso de nosotros. Yo creo que a través de todo Chile somos una de las únicas que paramos en marzo cuando solamente había un caso en San Felipe.

Dice que harta gente le pregunta cuándo van a volver a trabajar, «porque la feria Diego de Almagro es una feria bien popular, entonces los precios que llevamos a esa feria son buenos», indicó Quijanes.

– ¿No creen ustedes que les puede jugar en contra el hecho que el lugar muchas veces queda sucio, queda olor a pescado. Será ese uno de los factores que les juega en contra a ustedes o no?

– Mire, yo creo que no, a lo mejor sí el olor a pescado, sí se ve un poco; resulta que ellos tienen desaguadero que van a los alcantarillados. Esa feria es bien parada, bien higiénica. Cuando nosotros funcionábamos en marzo hicimos barrera sanitaria, pusimos diez guardias, el municipio nos cooperó poniendo gente a tomar la temperatura, a dar gel a pesar que el gel lo poníamos nosotros como feria.

– ¿Que se agreguen otras ferias?, porque la gente también reclamaba que el fin de semana no tenían vida, no podían estacionar sus vehículos, sabemos que ustedes están con chacarería, pero había otras ferias que se agregaban, ¿también puede jugarles en contra eso o no?

– Eso a lo mejor sí, porque es demasiado el contingente de comerciantes que llega para allá abajo, pero eso ya no viene siendo culpa de nosotros, porque todas esas personas el municipio también ha otorgado muchos permisos precarios que pagan mensual, entonces eso ya no lo podemos controlar nosotros; eso es cosa que debe controlar el municipio, y si el municipio también se afirma nosotros no podemos trabajar porque llega mucho colero, tampoco no es problema de nosotros, tampoco a lo mejor no es problema del municipio, no sé, alguien tendría que controlar, vigilar esas cosas, a pesar que todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero en este momento con las circunstancias que se está viviendo, es un poco complicado el tema y eso a nosotros según el municipio, dice que nos jugó en contra porque llegaba mucho colero. Colero se llama al que se coloca dónde termina la feria, fuera de los lugares habilitados. A todo esto nosotros en junio el concejo municipal también votó a favor de la feria en pleno, pero tampoco se pudo hacer porque semanas después entramos en cuarentena.

Agrega que ellos cumplieron al máximo las exigencias de la autoridad. El municipio les tiene prometido que una vez terminada la cuarentena, una semana o dos se podría volver a trabajar; «vamos a ver que se cumpla eso», indicó Quijanes.

Finalmente Quijanes comentó que la Municipalidad de San Felipe, a través del departamento jurídico, ya entregó una respuesta al recurso.

La feria Diego de Almagro lleva funcionando unos 40 años.