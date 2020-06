Presidente de la Asociación de Fútbol de San Felipe da positivo para Covid–19

El conocido y popular dirigente deportivo sanfelipeño, Raúl Reinoso, se encuentra por estos días haciendo una cuarentena obligatoria a raíz que fue diagnosticado con Covid–19. Si bien es cierto el directivo no ha sufrido mayores contratiempos con su salud, salvo al principio de la enfermedad hace unos 10 días cuando unos malestares respiratorios lo obligaron a acudir al servicio de urgencia del hospital San Camilo, recinto en el que le hicieron el respectivo PCR que días más tarde confirmaría la presencia en su organismo del temido virus Covid–19.

Al momento de saber del trascendido, Diario El Trabajo se puso en contacto con el actual timonel del balompié aficionado sanfelipeño, quien con evidentes signos de congoja reconoció la enfermedad: «No le doy esto a nadie; es terrible tener el virus y estar siempre con la preocupación que en cualquier momento uno puede tener una complicación grave que incluso puede llevarlo a la muerte. A Dios gracias no he sufrido mayores síntomas y me he sentido bien a pesar de todo. Lamentablemente mi señora ha estado un poquito complicada, y nos ha hecho pasar más de algún susto», contó Reinoso, quien en el final de la conversación realizó un llamado al autocuidado de la gente: «Nadie está libre de esto, y es por eso que hay que extremar las medidas de seguridad», concluyó.