Profesora de Liceo América entre los cinco mejores del ‘Global Teacher Prize’

En noviembre finaliza el proceso:

LOS ANDES.- Tras un proceso de minuciosa revisión y evaluación, el jurado del Global Teacher Prize Chile, premio conocido a nivel internacional como el ‘Nobel de la Enseñanza’, seleccionó a los cinco finalistas de la versión 2020. Entre ellos destaca la profesora de lenguaje del Liceo Politécnico América de Los Andes: Pamela Sánchez Montecinos.

La docente fue notificada vía Zoom de su avance en este certamen que destaca a los mejores por su profesionalismo, impacto en el aprendizaje de sus estudiantes, compromiso y enseñanza innovadora. Asimismo –y en pleno proceso de pandemia– estos profesores han desarrollado nuevas prácticas pedagógicas, adaptándolas a cada realidad y procurando ser un pilar socioemocional para sus estudiantes y sus familias.

Sobre esta noticia, Pamela Sánchez señala: «Cuando se me comunicó el estar dentro de los cinco profesores en Chile del Global Teacher Prize fue una alegría enorme, muy contenta por el trabajo presentado, por este proyecto que estamos trabajando en el Liceo América de mi ciudad, es motivo de mucha alegría y mucho orgullo».

La profesora de lenguaje ingresó a trabajar en el Liceo América en mayo de 1989, por lo que ya son más de 31años de docencia en el mismo establecimiento. «Han sido épocas hermosas, llenas de desafíos, pero tambien épocas tristes. He vivido muchos procesos dentro del liceo con distintos directores, conocido muchos colegas, una cantidad increíble de jóvenes que todavía me saludan con mucho cariño en la calle… por lo tanto este reconocimiento en esta época para mí es muy especial, porque me indica que son tres décadas de mucha experiencia y muchas ganas de seguir haciendo cosas. Yo amo la docencia, me encanta enseñar, es mi pasión y que el Global Teacher Prize me reconozca viene a ser la guinda de la torta», agrega.

Los finalistas ahora serán parte de un proceso que concluirá en noviembre con la selección del ganador del ‘Nobel de la Enseñanza’.