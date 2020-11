Profesora internada grave tras ser hallada agonizando en su departamento

Entre la vida y la muerte se bate una joven profesora del Liceo San Felipe, luego que ingresara este viernes 13 de noviembre al servicio de urgencia del hospital San Camilo presentando diversas contusiones con compromiso de conciencia, debiendo quedar hospitalizada.

La docente fue encontrada en su hogar, siendo trasladada por personal del SAMU hasta el San Camilo.

Hasta el momento se desconocen las causas de sus lesiones, porque no ha habido ninguna versión oficial ni de Carabineros ni del Ministerio Público, este último ni siquiera tiene idea de lo sucedido con la profesional de la educación. En todo caso algunas fuentes cercanas no descartan que se trate de un hecho de violencia intrafamiliar.

Consultada por radio Aconcagua la directora del Liceo San Felipe, Carmen Gloria Vásquez, dijo que esta situación la han manejado muy privadamente, «porque es lo que corresponde, lo que hemos hecho es unirnos entre nosotros, la familia en oración para acompañar y rezar o manifestar las diferentes creencias que tiene cada uno en rezar, orar, pedir por la recuperación de la profesora que es lo que podemos hacer en este minuto, en este momento como comunidad educativa, como liceo, como persona, como seres humanos», señaló.

– ¿Cómo es el estado de salud de ella hoy o qué se puede comentar?

– La información que nos ha entregado la familia es que mantiene su gravedad, yo me imagino que el cuerpo médico está haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista concreto ante una situación así, y el resto pedir, pedir, pedir por su recuperación, que salga bien que tenga fuerza.

– ¿Ella es docente de básica?

– Sí, de básica.

– ¿Llevaba poco tiempo ahí o no?

– Ella llegó este año con nosotros, igual la conocíamos anteriormente porque el gremio no es tan grande y ella también fue apoderada nuestra y ahora la teníamos como par; hubo un tiempo que fue apoderada y ahora como par.

– ¿Están haciendo cadena de oración?

– Todos los días, sí, tenemos profesoras de religión y también los profesores como le digo es un tema de sensibilidad.

Diario El Trabajo tiene en su poder la identidad de la víctima, como asimismo su fotografía, las que circularon por algunas redes sociales. No obstante, debido a la gravedad del caso y al sufrimiento de la familia, hemos decidido no darlas a conocer hasta no tener claridad de los acontecimientos ocurridos, pues hasta el momento no hemos podido obtener una versión oficial.

Hasta el cierre de esta edición y por información recabada por nuestro medio, la profesora continúa grave en el Hospital San Camilo.