Profesora necesita más de 6 millones para operarse de un tumor maligno

Una vez más como medio nos vemos en la necesidad de acudir a nuestros lectores y a la comunidad en general, que nunca falla, porque como es sabido en nuestro querido Chile, si usted no tiene plata para salud se puede morir. En esta ocasión le contamos el caso de una profesora de la Escuela El Almendral que necesita con urgencia reunir entre 6 a 7 millones de pesos para poder operarse de un tumor maligno que le fue descubierto hace poco. Se trata de Claudia Contreras y acá nos cuenta su historia y el dramático llamado que hace la gente para que la ayude con lo más mínimo que pude ser, desde una ‘luca’ como decimos en Chile.

«Bueno, les cuento, hace una semana, que para mí ha sido la más larga de mi vida, me diagnosticaron cáncer colon-rectal por unos fuertes dolores que yo tenía en el bajo vientre. Voy a urgencias gracias a Dios en ese minuto se me ingresa a hacer un scanner y me detectan una mancha en el colon, entre el colon y el recto, inmediatamente al lunes siguiente me hacen una colonoscopia donde el resultado arroja un tumor maligno cancerígeno alojado ahí. Gracias a Dios hasta el momento, lo que arrojan los exámenes, es que no hay metástasis», comenta.

Sobre su hermana, que ha hecho una tarea titánica, dice que la tomó y llevó a la clínica FALP en Santiago; «ahí el doctor me dice que existe la posibilidad de operarme, pero la operación tiene que ser luego; o sea, esta es una carrera contra el tiempo, él me dice que no me confíe mucho de los exámenes, porque si hay metástasis o no lo va a ver cuando me operen ¿ya? Ahí va a ver la realidad de mi situación, por lo tanto más pronto yo haga esta cirugía, más posibilidades tengo de recuperación, así es que dándome fuerza, dándome ánimo, estoy a full contra el tiempo. Mi operación cuesta 12 millones de pesos, pero gracias a Dios yo había tomado unos seguros, lo que me aporta Fonasa, que no es mucho (un millón de pesos), lo que me faltaría a mí juntar son entre 6 a 7 millones de pesos de aquí a fines de julio, para poder cubrir los gastos quirúrgicos y poder operarme rápido que es lo que yo necesito en este minuto», señala Claudia Contreras.

– En juntar dinero, ¿en eso está ahora profesora?

– En eso estoy… en eso estoy. El sábado vamos a hacer un almuerzo que es pollo asado con mayonesa, estoy recibiendo todo el aporte que puedan mis vecinos dar, aquí Gabriela Godoy empezó a poner flayer virtuales con una ‘Lucaton’, donde mucha gente me ha apoyado, donde de verdad estoy muy agradecida. También vamos a hacer una rifa como familia, así es que pedirle a la gente si puede apoyarme con premios, con lo que pueda, yo recibo todo… humildemente yo recibo todo porque yo quiero vivir… necesito vivir, tengo una hija de 14 años, amo mi profesión, tengo muchos hijos postizos, profesionales que han vuelto a mi vida ya de adultos, que se acuerdan de su tía, que han estado ahí y que realmente se me quiebra la voz porque me emociono mucho, mucho; han llegado ingenieros, profesoras, psicopedagogas. Chuta, yo no tengo una hija… tengo muchos hijos a través del tiempo. Yo creo que es lo que nos pasa a todos los profesores que adoptamos a los hijos ajenos como nuestros, y que vibramos con sus avances en la vida, que sufrimos con sus penas también, entonces ellos ahora me han devuelto la mano de una manera increíble, yo estoy muy… muy agradecida… muy agradecida, pero me falta todavía, me falta, no voy a bajar los brazos, por eso soy yo la que hablo, yo quiero llegar a la gente que me conoce, porque todavía puedo, cuando no pueda será mi hermana, hermano, mi mamá, pero en este minuto yo todavía puedo, mientras yo pueda voy a luchar hasta el último.

– Profesora, ¿dónde nuestros lectores pueden cooperar como dice usted con una ‘luca’, tiene alguna cuenta?

– Sí, están depositando la gente en mi cuenta RUT en el Banco Estado obviamente, que es 12.949.406-9 a nombre de CLAUDIA CONTRERAS y mi correo es claudypa@hotmail.com,

– ¿Cómo se siente con todo esto, llegar a este extremo de tener que pedir ayuda para vivir?

-¿Cómo me siento?, me siento afortunada porque mucha gente no sabe que tiene cáncer hasta que no le quedan más que meses de vida, lo viví con mi padre profesor, también con mi abuelo, me siento afortunada porque Dios me dio una oportunidad, porque a mí el médico de la FALP me dijo: ‘Claudia, tú llegas una hora más tarde a urgencia y el colon se te revienta en tu casa’, a ese extremo. Me dijo: ‘Oye cabra, no sé cómo estás parada aquí en este minuto, cómo estás viva’, así es que me siento afortunada, me siento con ganas de dar la pelea, siento que tengo otra oportunidad y no voy a bajar los brazos, no lo voy a hacer… hasta el último… hasta el último. De esta me salvo sí o sí, ese es mi escudo. Ahora la gente a lo mejor dirá: ‘chuta, está súper bien’,… Si tengo mucha pena, obvio no es para menos, pero la pena la voy a guardar para después cuando me mejore, ahora no es tiempo de tener pena, ahora es tiempo de actuar, de moverse, lamentablemente en este país es así, pero es lo que nos tocó nomás. Hoy enfrento la adversidad y hay que dar la pelea siempre, siempre, y en eso estamos, no estoy sola.

Recordó que este fin de semana, el día sábado 12 de junio, van a vender pollo con arroz, papas mayo de 12:00 a 14:00 horas. En este momento recuerda que la gente le ha cooperado: «Me han regalado unos pollitos, unos amigos, así es que organizamos eso para poder juntar ‘luquitas’ y la próxima semana vamos a hacer unos completos si Dios quiere, porque el 16 de julio yo tengo que ir a hora con la anestesista a Santiago, y si todo resulta bien me operarían dentro de esa semana, o sea dentro de la semana del 20 (julio). Mientras yo pueda ayudarme a mí misma, como Dios dice en su proverbio: ‘Ayúdate que yo te ayudaré’, voy a moverme, voy a hacer cosas, voy a ayudar a la gente que me está ayudando, antes de irme porque sólo Dios sabe cómo volveré.

