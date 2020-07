Prolongan cuarentena: Provincia de San Felipe supera los mil contagiados

Reforzarán control de desplazamiento de peatones:

Gobernador y alcalde llaman a la comunidad a respetar medidas sanitarias para disminuir la tasa de contagio y que no se extienda el confinamiento en la zona.

Tras el anuncio que se prolonga por una semana más la cuarentena territorial para las comunas de San Felipe y Los Andes efectuado por parte del Ministerio de Salud; tanto el gobernador de la provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez, como el alcalde (s) de San Felipe, Patricio González, se refirieron a cómo esta medida se enfrentará a nivel local.

En este sentido, el gobernador Claudio Rodríguez explicó que dicha medida responde, entre otros factores, a la cifra de casos confirmados por coronavirus: «A mil 77 casos ya alcanzan los contagios por Covid-19 en la provincia de San Felipe, este sin duda ha sido uno de los factores que el Ministro de Salud junto a sus equipos asesores han tenido en cuenta para determinar esta prolongación de cuarentena para la comuna de San Felipe», precisó.

Por su parte, el alcalde (s) de San Felipe, Patricio González, valoró el anuncio como protección para la salud de las personas. «Creemos que desde el punto de vista sanitario, de la seguridad nuestra, de nuestras familias y vecinos, es muy importante esta medida para ir frenando los contagios y las víctimas que han sido parte de esta pandemia. San Felipe sigue en una situación delicada desde el punto de vista de la capacidad hospitalaria, sigue siendo una de las comunas con mayor cantidad de casos activos, por lo tanto, la medida que hoy ha decretado el Gobierno es necesaria para que no continúen los contagios. Pedimos por favor que se cumplan las normativas vigentes, que se obtengan los permisos necesarios para poder hacer sus compras básicas, sus salidas por medicamentos o permisos colectivos, y los que no tengan que hacerlo, insistimos en que se queden en sus casas y no salgan si no es necesario».

Asimismo, el gobernador provincial confirmó que desde este miércoles se ha aumentado el control a peatones, especialmente en el centro de la comuna, a fin de evitar un incremento injustificado de personas circulando por las calles.

«Queremos pensar que la mayor cantidad de personas el viernes y martes corresponde a una situación de fin de mes, por pago de remuneraciones y abastecimiento; sin embargo, de igual manera, ayer se detuvieron 12 personasque no portaban permisos, así que seamos responsables. Esta es una medida que algunos aplauden, pero también hay muchos que sufren, por eso es importante que todos nos pongamos la tarea de cumplir con lo que nos indican las autoridades sanitarias, que no es otra cosa que evitar salir de las casas si no es estrictamente necesario. Por eso el llamado es a que utilicemos bien los permisos. Si lo hacemos y actuamos con disciplina y responsabilidad, naturalmente vamos a derrotar a esta pandemia y de esa manera volveremos cuanto antes a la normalidad», reconoció Rodríguez.

Ambas autoridades hicieron este llamado, pues de la conducta de todos los habitantes de esta comuna dependerá que la cuarentena sea finalmente levantada por la autoridad de Salud. «Sabemos que esta medida afecta de manera directa a muchas familias desde el punto de vista de sus ingresos, como comerciantes y otros rubros que hoy día no son esenciales, por lo tanto no pueden abrir, pero creemos que es la única manera en que podemos frenar el número de muertes y contagios que se han ido desarrollando en nuestra comuna. Tenemos la esperanza de que esta situación sea prontamente revertida», agregó González.