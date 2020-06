Propietaria lleva diez meses esperando que inquilino le pague arriendo

Inquilino al parecer subarrendó piezas de la casa:

Un incómodo drama familiar es el que asegura estar viviendo una vecina de Villa El Señorial, desde que en 2018 arrendara su vivienda ubicada en Villa Juan Pablo II a un sanfelipeño llamado Juan Mauricio Fuentes Gutiérrez, quien pasado el tiempo tuvo dificultades para pagar al día el arriendo, llegando el día en que definitivamente no pagó más a la dueña.

La afectada habló con Diario El Trabajo a fin de dar a conocer su historia, así, María Alejandra Olivares Olivares nos explicó que «hace ya un año que no es posible que los arrendatarios de mi casa me cancelen el arriendo, he recurrido a todo sin ninguna solución con abogado, estoy desesperada porque yo arriendo una casa y en estos momento me encuentro sin trabajo, por tema personal tuve que salir de mi casa», dijo la vecina a nuestro medio.

– ¿Cuándo arrendó usted su casa a este caballero?

– Yo mi casa la empecé arrendar el 20 de noviembre de 2018, por seis meses a don Juan Mauricio Fuentes Gutiérrez, en la suma de $220.000 con contrato notarial, lo cual la primera falta que cometió al contrato fue subarrendar piezas a terceras personas, que la propia pareja de don Juan, la señora Claudia Andrea Gamboa Torres, ella misma me llamó para decirme que tenía problema con las personas que les arrendaba las piezas, al tercer mes don Juan empezó a tener atrasos con las fechas de pago del arriendo. Además, este caballero me he enterado, arrendó piezas de mi casa a terceras personas y ni aún así se digna pagarme.

– ¿Qué trámites legales hizo para poder recuperar entonces su vivienda?

– En 2019 en el mes de mayo Juan Mauricio no canceló arriendo, su última cancelación de arriendo fue junio del 2019, en julio del mismo año yo le puse término del contrato y solicité entrega de mi casa con carta certificada. En agosto yo empecé los trámites con los abogados de la Corporación, en el cual sólo fueron trámite y papeleos sin resultados, y lamentablemente por el estallido social todo quedó en nada, yo personalmente fui al Juzgado de Riquelme, por intermedio de la Municipalidad, por lo que me asignaron un abogado de turno Carlos Acuña, este abogado me pidió nuevamente documentación y de las veces que me citó, me mencionó que lo habían notificado en el cual la señora Claudia lo negó, que él no llegaba a la casa y lamentablemente con el tema de la pandemia quedó todo estancado, he ido a pedir ayuda en varias partes, Carabineros, asistente, municipalidad, pero nadie me ha dado una mano y por tantos permisos que tuve que pedir en mi trabajo, fui despedida.

– ¿Finalmente qué es lo que usted solicita a Juan Mauricio Fuentes y los demás ocupantes de su casa?

– Yo sólo pido que me entregue mi casa lo antes posible, a más tardar a fines de julio no más tiempo, si él me entrega la casa en la fecha que le estoy dando, ni un mes más, él me tiene que avisar con tiempo para ver las condiciones en que está mi casa, antes que se vaya, y si él como hombre cumple alguna vez su palabra de entregar en la fecha que le di, que me entregue entonces mi casa, yo levanto la demanda apenas se vaya lo antes posible, de lo contrario estoy viendo un abogado particular y ahí no podrá sacar nada de la casa, sólo quiero que me entregue mi casa, no me importa la deuda sólo quiero mi casa.

VERSIÓN INQUILINO

Buscando conocer la versión que nos pudiera dar el propio Juan Mauricio Fuentes Gutiérrez es que logramos abordarlo y conocer su versión.

«Efectivamente hay un problema con esta señora por el tema del arriendo efectivamente no se le ha cancelado yo estoy claro que no se le ha cancelado el arriendo a la señora desde hace bastante tiempo (…) yo no tengo problema en entregar la casa, y no me he ido anteriormente porque la señora me tiene una demanda en la cual me tiene estipulado que si yo me voy de la casa sin pagarle el arriendo sin pagarle, yo tengo que dejarle todos mis bienes dentro de la casa, y si yo me voy y saco mis cosas sin una orden del juez yo no puedo retirar mis cosas yo no me puedo ir, o sea, la señora quiere que me vaya al fin estamos ya pasando los meses y la deuda aún sigue creciendo», dijo Fuentes.

Roberto González Short