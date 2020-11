Protestas, velatones y mil muestras de cariño brindan a Sandra Pizarro

Profesora con muerte cerebral en el San Camilo

Con gran fuerza y vigor durante varias horas este martes, frente a la entrada principal de visitas del Hospital San Camilo, se desarrolló una fuerte manifestación de solidaridad con la profesora de educación básica, Sandra Carolina Pizarro Jeria, de 45 años de edad y funcionaria del Liceo San Felipe, quien fue hallada inconsciente y muy golpeada en su apartamento ubicado en Condominio Aires del Valle el pasado viernes 13 del presente mes.

MUCHA IMPOTENCIA

Entre los manifestantes estaban profesores, amistades y familiares de la educadora, quienes encendieron varias velas y exhibieron pancartas con mensajes en protesta del supuesto agresor y también en apoyo a quien aún se encuentra con muerte cerebral, sin poder despertar para señalar a su agresor.

Diario El Trabajo pudo hablar con el hermano menor de Sandra, Felipe Pizarro, quien nos facilitó las fotografías que hoy publicamos de la víctima y a su vez nos brindó las siguientes declaraciones:

«Somos tres hermanos, Leyla la mayor, Sandra y yo. Todos estamos estremecidos con lo ocurrido, esta manifestación es para mi hermana Sandra, estamos todos unidos, tenemos harta fe de que ella podrá salir adelante, los pronósticos no son buenos, pero uno nunca sabe, está llegando mucha gente y todos para dar apoyo a mi hermana, que es una profesora muy querida acá en San Felipe», dijo Felipe a nuestro medio.

– ¿Nos puedes relatar la versión que ustedes como familia manejan de los hechos?

– Al parecer su expareja la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente y ahora ella está con derrame cerebral, o sea posibilidades de vida tiene muy pocas, pero no perdemos las esperanzas. A ella la encontraron inconsciente el viernes 13 en su departamento, en uno de los condominios detrás del Tottus.

– ¿Cómo fue el hallazgo de su hermana?

– Hacía tres días que no teníamos señales de ella, así que mi hermana Leyla y papá que tienen copia de llaves, fueron al departamento a verla y la encontraron ahí en el suelo, golpeada, orinada, al parecer estuvo así unos dos días, pero no sabemos con certeza porque están revisando las cámaras de seguridad del condominio, y todo indica que esta persona fue (su expareja), y de quien siquiera pronunciaré su nombre.

– ¿Han presentado ustedes las denuncias correspondientes?

– Ya está todo puesto en la PDI, solamente estamos esperando el arresto.

– ¿Ella vivía sola o con alguna otra persona?

– Ella estaba viviendo sola desde hace más de un año en ese departamento, mi hermana trabaja en los liceos de acá de San Felipe desde hace mucho tiempo, yo la vi hace dos semanas cuando vine de vacaciones, pues yo vivo en San Pedro de Atacama, en el norte. Compartí con ella, estuve en su departamento, pero la sentía rara, la sentí con miedo, no sé, pero nunca me quiso decir nada, lo hablamos y todo, pero no sé, algo sentía yo en mi corazón que me decía que ella estaba mal, ella estaba triste.

– ¿Este supuesto agresor, su expareja, tenía llaves o acceso a su departamento?

– Al parecer ellos todavía se hablaban porque tenían un perrito en común y eso parece ser el nexo para que este hombre entrara a su departamento.

– ¿Es la primera vez que ustedes saben de un capítulo de violencia en el que se ve involucrada la expareja de su hermana?

– Ahora nos estamos enterando que otras exparejas de él ya habían sido golpeadas por esta persona, en el caso de mi hermana yo al menos nunca supe que la hubiese golpeado antes ni nadie de nuestra familia teníamos idea.

– ¿Qué palabras tienes para nuestros lectores?

– Que nada justifica la violencia, ese es el problema, nada justifica la violencia. Imagínate una mujer joven, llena de vida; una profesora con gran vocación de servicio, excelente, tiene cinco títulos de profesora y estaba sacando otro magíster, entonces le truncaron la vida, le cortaron sus alas, y para mí eso es terrible, ojala esto no le pase nunca a otra persona.

– ¿Qué piensan hacer en estos días de espera por lo que pase con su hermana?

– Este es el inicio de algo más grande, ojala que mucha gente se una con nosotros. Estamos agradecidos de todas las muestras de amor en redes sociales, muchas llamadas telefónicas a nosotros, sus familiares. La idea nuestra es seguir acá con velatones y lo que sea necesario por ella.

– ¿Tiene hijos su hermana?

– Sandra tiene dos hijos, uno de 23 y una niñas de 13 años de edad. Ninguno de los dos vive con ella, pero la visitaban con mucha frecuencia, la idea nuestra es seguir acá con velatones y lo que sea necesario por ella.

EN INVESTIGACIÓN

Diario El Trabajo también habló con el Fiscal de Delitos Sexuales, Andrés Gallardo Cerda, quien sobre este caso informó lo siguiente: «Este 13 de noviembre se recibió una denuncia donde se señala que se encontró a la víctima tendida semi-inconsciente al interior de su departamento donde vivía sola. La persona que la encontró fue su hermana en compañía de otros familiares. El Fiscal de Turno se contactó inmediatamente con la Brigada de Homicidios, que realizó las primeras diligencias, como la incautación de especies, videos, teléfonos, documentos y toma de declaraciones. A su vez el Fiscal tuvo contacto telefónico inmediatamente ese mismo día (viernes) con la hermana de la víctima y con el médico que atendió a ésta al momento de llegar al hospital, en donde se le diagnosticó un infarto cerebro-vascular. Los familiares de la víctima tienen sospechas del exconviviente de la víctima, por lo tanto la Fiscalía, en aras del principio de objetividad, está indagando esa línea de investigación como también otras; al día de hoy no podemos descartar ni afirmar la participación de esta persona o de otros en el cometimiento de los hechos», dijo Gallardo.

También por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes se nos confirmó que el caso lo maneja esa unidad policial y que ya entrevistaron al sospechoso. La sanfelipeña se encuentra en la UCI del Hospital San Camilo.

Roberto González Short