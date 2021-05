Reclama que Veolia no le entregó Bono Covid asignado a él por el Gobierno

Dirección Jurídica del Municipio dispuesta a revisar su caso:

Una insólita denuncia ciudadana es la que hizo en Diario El Trabajo el joven Faurizzio Calderón Fuentes, empleado de la empresa Veolia, quien explica que es víctima de un trato discriminatorio por parte de la empresa Veolia, en la que él trabaja desde febrero de 2020, ya que un bono superior al millón de pesos que el Gobierno asignó para todos los empleados de recolección de basura, le llegó al resto, menos a su persona.

«QUIERO DEFENDER MIS DERECHOS»

Faurizzio comentó a Diario El Trabajo su situación: «Desde hace más de un año, desde febrero de 2020 que laboro como auxiliar de recolector de residuos en Veolia. Resulta que hay un bono Covid que se le entrega a todos los empleados de Veolia de parte del Gobierno, y en mi caso me tocó quedar fuera, y según lo que me dijo la secretaria (de Veolia) yo no recibí ese Bono Covid porque fui contratado en calidad de Apoyo, pero resulta que después de firmar yo dos anexos de contrato, pasé a un Contrato Indefinido, o sea que ya era empleado de planta o de la empresa en marzo o abril de 2020. Posteriormente a eso se me dijo que entregarían un bono a todos los trabajadores de recolección y en este caso a mí me dejaron fuera por supuestamente ‘ser nuevo’. El año pasado personas nuevas también recibieron el bono y dejando también a personas más antiguas, estas personas antiguas no se asesoraron bien y no hicieron valer sus derechos quedándose en silencio porque los pasaron llevar, en mi caso yo sí quiero hacer valer los derechos, espero poder encontrar alguna solución (…) la primera respuesta que Veolia me dio fue el viernes por medio de su secretaria, yo le pregunté por qué no me dieron Bono y la respuesta que tuve es que fue ‘por mala suerte’. Hoy día me acerqué a mi jefe don Pedro León y me comentó que desde hace varios años atrás la empresa viene dejando a trabajadores afuera con el tema de los bonos, él me explica que son cuatro camiones los que están trabajando, y que el quinto camión según ellos no está contabilizado, y que del camión de apoyo no le correspondería a ningún auxiliar el bono, por ser apoyo, pero ellos (los demás auxiliares del camión de apoyo) sí reciben el cheque y solamente a mí me dejan fuera este año, repito: a todos de este camión de apoyo les pagaron el bono, menos a mí», dijo Faurizzio.

MUNICIPIO RESPONDE

Diario El Trabajo se comunicó con su jefe don Pedro León, con Claudio Molina presidente de Sindicato en las propias oficinas de Veolia, pero se negaron a responder o atendernos, pese a saber de nuestra solicitud de alguna explicación. Quien sí ofreció una escueta respuesta fue el departamento de Comunicaciones por parte del periodista Octavio Villatoro: «Hecha la consulta sobre este tema, la respuesta que podemos entregar es que si la persona que denuncia quedó fuera (del Bono) y si está en regla, lo que debería hacer es acercarse a la Dirección Jurídica del Municipio para que se pueda chequear su caso personalmente, en este caso debería acercarse y solicitar una entrevista con William Galaz para que presente los antecedentes y ver así qué se puede hacer».

Roberto González Short