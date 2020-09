Reclaman por baja presión de agua que lleva a que sus calefones  no enciendan

Vecinos de Villa El Carmen:

Junto con ser el presidente de la junta de vecinos de la Villa El Carmen, Daniel Inostroza también es propietario de un mini Marquet y de un momento a otro sus vecinos comenzaron a comprar pilas porque sus calefones no prendían cuando echaban a andar el agua, pensando ciertamente el problema radicaba en el desgaste de las pilas. Pero esa no era la razón, sino que otra; la baja presión del agua.

Así lo indicó el propio afectado señalando que en este momento están haciendo los reclamos en forma individual, además de estar haciendo una carta a nombre de la junta de vecinos para enviarla a Esval presentando el reclamo.

El dirigente reconoce que es preocupante la baja de presión que «ni siquiera prenden los calefones, entonces me empecé a dar cuenta porque empezaron a llegar a mi local, que tengo un mini Marquet, a comprar pilas porque el calefón no enciende, entonces después a mí no me funciona el calefón, ahí dije yo es presión de agua, empezaron a llegar los vecinos y esto hace más de dos semanas y el problema persiste», señala el dirigente.

Agrega que una vecina llamó a Esval, que fue una de las primeras afectadas, «y Esval les dijo que habían ido a tomar la presión del agua y que estaba dentro del rango prudente que era como de un 25, eso mayormente no se iba a mejorar y que era producto de una matriz que se había roto en el sector de El Señorial, pero eso no se ha mejorado… seguimos con el problema», dijo Daniel Inostroza.

«Yo lo que estoy especulando es que la presión de agua es muy probable que esté bajando o disminuyeron, es por un tema de los departamentos que están haciendo y falta poco para entregarlos, yo creo que por ahí puede ir el tema… pero estoy especulando», señaló Inostroza.

Prosiguió señalando que la baja de presión fue muy notoria porque no prenden los calefones, «o sea de un día para otro bajó la presión y fue durante el día dijimos no va a volver, va a mejorar, pero esto hace ya más de una semana y no se mejora», señala el dirigente.

Comentó que hasta el momento los reclamos son en forma individual, pero de todas maneras se comunicó con la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. «Le dije: ‘Mira Ruth, tengo tal problema, ¿qué me dices tú?’. Me dijo: ‘Yo llamo a Esval, no te preocupes, ahí veo y te informo’. Ruth llamó y le dijeron que tenía que hacer un reclamo formal, en el cual yo hice una carta ayer (lunes), y la tengo redactada ya, dirigida a Esval, y que el reclamo sea de la Junta de Vecinos y ya no individual, porque ya no les mejoró los reclamos en forma individual», manifestó Inostroza.

Sobre un número de casas afectadas, señala que es toda la Villa El Carmen, pero han llegado pocas a reclamar atendiendo a que tiene su local comercial. Vienen de varios pasajes e incluso de Michimalongo.

¿QUÉ DIJO ESVAL?

Desde la sanitaria señalaron que «la gran parte de San Felipe, así como gran parte de la región, está enfrentando un escenario hídrico muy complejo producto de la mega sequía que nos afecta hace más de una década. Cumpliendo con nuestro compromiso de garantizar el suministro de todos los hogares, hemos realizado trabajos en la red de distribución que abastece la Villa El Carmen, con el fin de gestionar de mayor manera la disponibilidad de recurso existente en la zona y enfrentar con mayor resguardo el periodo estival que se aproxima. Es posible que con estas medidas implementadas algunos de nuestros clientes de este sector reciban un cambio en cuanto a la presión del servicio, sin embargo los valores de esta continúan cumpliendo con la norma exigida que es sobre 15 metros columna de agua, lo que hemos verificado mediante controles diarios en diversos puntos de la red. De todas formas nos contactaremos con los vecinos para atender sus dudas y consultas y en paralelo estamos evaluando algunas medidas operacionales para seguir optimizando la distribución de agua potable en el sector», señaló Rodrigo Lastra, nuevo subgerente zonal Esval en Aconcagua.