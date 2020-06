Restaurante La Ruca desaparecería si no abre sus puertas antes de septiembre

Sus deudas superan ya los 60 millones de pesos:

Ricardo Figueroa habla sin tapujos con Diario El Trabajo sobre la angustiante situación financiera por la que atraviesa el legendario restaurante.

Los estragos socioeconómicos que la Pandemia Covid-19 está dejando en el Valle de Aconcagua son profundos y lacerantes (sin mencionar su mortalidad), «pues el Gobierno aunque ofreció facilidad en préstamos bancarios con garantía del Estado para que las medianas empresas saliéramos adelante, al parecer fue sólo un aplaudido discurso del Presidente Piñera». Lo anterior se desprende de las declaraciones brindadas ayer a Diario El Trabajo por el gerente de Restaurante La Ruca, de Bucalemu, Ricardo Figueroa Cerda.

Contrario al slogan de La Ruca (Abierto todos los días del año), visiblemente preocupado nos encontramos al joven empresario, actual representante en la parte gerencial de esta empresa familiar que desde hace 54 años, hasta el jueves 19 de marzo, nunca había cerrado sus puertas, pues desde entonces el restaurante permanece indefinidamente cerrado por órdenes del Gobierno.

– ¿Qué pasó Ricardo, cuál es el panorama ahora en La Ruca?

– Mal, muy mal. Este martes cumplimos 81 días cerrados, totalmente ni un peso ha ingresado al restaurante, cualquier negocio puede aguantar un cierre de dos a cuatro días y luego continuar con cierta normalidad, pero ya una semana, un mes y lo que llevamos ahora, simplemente no vemos esa ‘luz en el túnel’ como predicaban las autoridades hace algunos meses; la verán algunos, pero quienes tenemos restaurantes, no.

– ¿Cómo les está afectando este cierre a la familia?

– A todos nos ha golpeado, a papá más, pues él en todos los 54 años de La Ruca nunca vio semejante revés, ni en dictadura o terremotos, siempre los golpes se han recibido y rápidamente nos hemos levantado, pero esta vez es muy difícil.

– ¿Cómo se las está viendo con los empleados?

– También estamos en aprietos, pues recordemos que cuando ocurrió el estallido social a todos nos afectó, a raíz de esa violencia empezamos a llevar palo, la gente no venía, no salía, tenían miedo nuestros clientes; ya cuando creíamos superado el tema nos llega esta Pandemia, dichosamente no debemos platas a los bancos, pero sí nos atrasamos unos meses con el pago de AFC (Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía), lo que también le generó problemas a nuestro personal, es que no logramos levantarnos, no hay de dónde.

– ¿Cómo han logrado los garzones también alinearse con ustedes y esta crisis?

– Es complicado, el problema es general, no somos la única empresa que tiene este problema. En Viña y en otros lugares del país estamos viendo a garzones con su uniforme de garzón y hasta con una bandeja pidiendo dinero en las calles, nosotros no queremos que esto le ocurra a nuestros ocho garzones, de momento ellos están cobrando lo que les permite la Ley de Protección al Empleo, como empresa lo que debemos son algunas cuotas, parece que el Gobierno les pagará de nuevo de forma retroactiva unos meses más, pero estamos que ya no damos, esperamos ponernos al día cuanto antes.

– ¿Qué pasó con el ‘Rescate’ o ‘Prestamos Covid’ que anunció Piñera?

– Eso es lo que nos preguntamos todos, los bancos ni responden cuando enviamos las solicitudes, están exigiendo garantías que casi nadie puede cumplir, y eso que estos préstamos tienen Garantía del Estado, en nuestro caso nada, no hay respuesta de los bancos ni de nadie.

– ¿Hay una fecha de ‘No Retorno’ para Restaurante La Ruca?

– Claro que hay una línea de No Retorno, nosotros calculamos que nuestro punto de No Retorno es el mes de septiembre, en ese mes tenemos que sí o sí que estar trabajando, no le vemos más posibilidades a esto después de ese mes sin actividad comercial.

– ¿Deben mucho dinero ustedes a sus proveedores?

– En estos 81 días llegamos a los $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a los proveedores aproximadamente, hechas las cuentas calculamos que si esto no mejora para septiembre estaremos debiendo unos $90 millones o más, eso, pensando en que no estamos pagando los salarios sino el Gobierno.

– ¿Parecía que muchos eran los amigos del Restaurante, dónde están ahora?

– Muy poco ha sido el apoyo, hay que pensar que todos también estamos siendo golpeados, algunos sí con discreción nos han apoyado a la familia, nosotros lo que necesitamos es apoyo directo del Gobierno, pero nada, a los millonarios sí les rescatan, a los pobres al menos una cajita de alimentos les llega, a nosotros nada.

– ¿Por qué dice usted que a los ricos sí los rescatan?

– Bueno a los bancos se sabe que nadie los toca, y si se van a hundir el Gobierno protegerá siempre a la Banca, por ejemplo a Cencosud el Gobierno le compra todos los millones en mercadería para estas cajas que están entregando, nada más en la primera factura Cencosud facturó la suma de 1.035.014.400 pesos, más de mil millones de pesos, sólo en una pequeña compra, todo esto a los supermercados, en nada ni en ninguna iniciativa se incluye a quienes nos dedicamos a la gastronomía, con los grandes sí trata y sí los atiende, a los chicos algo les entrega, ¿cuándo mirará el Gobierno para el medio?

Roberto González Short