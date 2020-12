Revocan decreto alcaldicio que clausuró empresa de áridos en Curimón

Corte de Apelaciones de Valparaíso:

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en fallo unánime decidió dejar sin efecto el decreto de clausura de la planta de áridos de propiedad de Sergio Vargas Huerta, ubicada en Curimón por considerar que se actuó con arbitrariedad e ilegalidad por parte del alcalde suplente Christian Beals Campos. La información fue entregada por el abogado representante de Sergio Vargas Huerta, Fernando Castañeda Magna.

«Efectivamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso estimó que el alcalde suplente cometió una ilegalidad y también cometió una arbitrariedad y en un fallo unánime se debe dejar sin efecto este decreto de clausura por arbitrario e ilegal, y por haber también vulnerado el derecho de propiedad y el derecho a ejercer una actividad económica lícita dentro del país, de un país que privilegia la actividad económica, cobra impuesto por lo mismo y una serie de otros tributos y en un Estado como el nuestro no corresponde que una autoridad abuse de su poder y clausure arbitrariamente a un contribuyente», dijo.

El abogado explicó que «lo arbitrario va de la mano con una decisión ‘caprichosa’, lo ha dicho en reiteradas veces la jurisprudencia una decisión que se toma porque se quiere tomar o se toma porque se puede tomar, es decir yo lo hago porque soy la autoridad, en el fondo esa es la arbitrariedad y por lo demás con uno sí y con otros no, porque hay otras plantas y eso lo digo porque 21 días después, el alcalde arbitraria e ilegalmente, clausura a mi representado señaló o más bien hizo un cambio del motivo y dijo «mire yo a usted no lo clausuré porque estaba extrayendo áridos», siendo que eso era lo que decía el decreto se le clausuró, porque usted no tenía patente industrial que es una discusión que se está tornando un poco eterna porque en opinión de algunas autoridades se requiere patente industrial, siendo que yo soy un convencido que no se requiere patente industrial, porque acá no hay una producción, procesamiento de nada, acá no se muelen piedras para convertirlas en anillos de diamantes o convertirlas en otras cosas, lo que se hace es seleccionar», indicó Castañeda Magna.

En cuanto a la ilegalidad, señaló que «esta se encuentra presente en el hecho de vulnerar el derecho de propiedad que tiene mi representado respecto de esa patente y en vulnerar el derecho que él tiene en vender las cosas que tiene acumuladas y acopiadas en su planta, además de vulnerar la ley de Bases Generales de Administración del Estado, que no permite hacer este tipo de decretos», señaló el abogado Castañeda.

En esa línea el abogado señaló que el fallo es bastante claro, «la municipalidad ha dicho que hay una norma que le permite hacer este tipo de cambio si el tema no es así yo estimo que en este proceso se actuó muy arbitrariamente, muy ilegalmente, una autoridad no puede actuar con ese desapego a la normativa», indicó. Consultado el abogado Fernando Castañeda sobre los motivos que tuvo el alcalde Christian Beals Campos para decretar la clausura de la planta de áridos de Sergio Vargas, manifestó que «habría que preguntárselo a él», indicó.

El abogado recordó que su representando tiene una patente comercial que le permite realizar este tipo de trabajos como compra y venta. De todas maneras, el alcalde Christian Beals a nombre de la Municipalidad de San Felipe puede apelar a este fallo ante Corte Suprema, para eso están los plazos correspondientes. Señalar que por también fue presentada una querella por Falsificación de Instrumento Público. Consignar que el Decreto Alcaldicio para la clausura fue emitido el día 5 de noviembre y lleva el numero 3958.