Revocan Prisión Preventiva de acusado por Abuso Sexual contra tres menores

Vecinos protestan por decisión de la Corte de Apelaciones:

La Cuarta Sala de Corte de Apelaciones de Valparaíso por Unanimidad revocó -reemplazó- la medida cautelar de Prisión Preventiva que recaía sobre un sujeto de 50 años, de iniciales G.T.Z. acusado de Abuso Sexual contra tres menores de 14 años de edad en la comuna de Santa María, donde también reside. El imputado se encontraba detenido desde el día 29 de julio del presente año.

HABLA LA DEFENSA

La información fue confirmada y entregada por Hugo Pirtlz, abogado defensor del imputado, quien señaló que los antecedentes que alcanzó a recabar, él trató de armar la defensa, «yo advertí una serie de contradicciones en los testimonios de las tres menores, en primer término la menor C.I.H.A., esta menor refiere que concurrió con su hermano al taller mecánico de mi representado porque mi cliente tiene una casa habitación y en el antejardín tiene un taller mecánico, él es mecánico de profesión, entonces esta menor refiere en fiscalía que concurrió a ese taller con s bicicleta y su hermano menor con el efecto que mi cliente le arreglara el neumático que estaba desinflado al parecer, en ese primer momento se habría producido un abuso sexual ciertas tocaciones relacionadas en ese contexto, pero aquí viene lo curioso que me llamó la atención que ya se produce este primer abuso sexual, el mecánico le dice a la niñita vuelve más rato a buscar tú bicicleta, la niña se va para su casa que es vecina a la de mi cliente donde vive con su ‘yaya’, la niña no hace ninguna develación en ese momento luego la niña a las dos horas vuelve al domicilio de mi representado a buscar la bicicleta, ahí se habría producido otro abuso sexual, vuelve a su casa la menor y tampoco devela ese tipo de situaciones, la hicimos valer en la audiencia», señala.

VÍDEOS PORNO

«Posteriormente, existe otra denuncia de otra menor de iniciales F.B.V.L., ella refiere que en el mes de febrero de 2016 concurrió también al taller de mi representado y supuestamente mi representado la habría invitado a ver vídeos pornográficos, y en otra oportunidad ella refiere que mi representado habría abusado sexualmente de ella, vuelvo a repetir lo que dice la carpeta, y en otra oportunidad se refiere que ella estaba con unos amigos en una banca y mi representado habría pasado y le habría hecho algunos gestos obscenos referidos a la sexualidad, entonces tres menores denuncian en diferentes etapas de tiempo, ninguna la devela en el momento, pudiendo hacerlo, en algunas estaba en compañía de otras menores, no se acompañó tampoco el testimonio de la menor que estaba supuestamente en la banca cuando se produce el otro abuso sexual», señala el abogado Hugo Pirtlz.

¿MALA CONVIVENCIA?

Prosigue señalando Pirtlz, que la tercera menor de iniciales T.F.B.L., «refiere que en diciembre de 2018 en un paseo de curso, mi representado en esa oportunidad era padrastro de esta menor y la acompañó a su paseo de curso que fue en Viña a una piscina, y ella refiere que en la piscina mi representado la habría abusado sexualmente, pero ahí también me llamó la atención el hecho, que en un paseo de curso habían niños en el agua, apoderados también en el agua, caminando alrededor de la piscina vigilando y nadie vio nada, no hay testigos, tampoco solamente el relato de esta menor, entonces fueron antecedentes que pudimos ir sacando de la carpeta referente a estas declaraciones, más aun lo que me comentó mi representado de estas rencillas que venían anteriormente, básicamente de ciertas denuncias de mala convivencia y en definitiva lo que refiere mi representado es que estos padres básicamente los padres de la primera menor supuestamente abusada, habrían empezado a buscar la forma de perjudicar a mi representado y se empezaron a contactar con otras personas y se empezaron a generar estas denuncias», indicó Pirtlz.

Lu otro que advirtió la Defensa en la carpeta investigativa, es que no existe ningún Informe Pericial, «de peritaje psicológico elaborado por la unidad del Cavas con respecto a ninguna de estas menores, se sabe que los peritajes del Cavas son en definitiva los que determinan si el relato de las menores es creíble o no creíble, porque estamos hablando de menores de siete años, ocho, nueve años que ciertamente a esa edad no tienen claro a veces la diferencia entre ciertas conductas y pueden ser ciertamente influenciadas, hicimos valer esta situación y efectivamente no estaban esos informes del cavas», señaló.

Indica que la decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime para reemplazar la Prisión Preventiva por el Arresto Domiciliario Total.

NUEVAS DENUNCIAS

Mientras tanto, la fiscal del caso Paula Hott, señaló lo siguiente: «Durante la semana pasada el imputado por diversos delitos de Abuso Sexual cometido en contra de distintas niñas en la comuna de Santa María, quedó en Prisión Preventiva por disposición del Tribunal de Garantía de San Felipe, sin embargo el abogado defensor del imputado apeló de esta resolución y finalmente el día de ayer (jueves) en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se conoció esta apelación determinando la corte revocar la Prisión Preventiva del imputado, por considerarla desproporcionada, sustituyendo la Prisión Preventiva por otra medida cautelar que es la del Arresto Domiciliario Total, lo que en definitiva supone que el imputado está cumpliendo esta medida cautelar en su casa, sin perjuicio de esto la fiscalía ha seguido realizando diligencias de investigación relacionadas con los hechos por los cuales el imputado ya fue formalizado y además por dos nuevas denuncias que recibimos durante esta semana y que vinculan al imputado a hechos similares pero cometido en contra de otras niñas», señaló.

VECINOS INCONFORMES

En tanto, la comunidad de Santa María no quedó para nada conforme con esta decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en reemplazar la medida cautelar de Prisión Preventiva por Arresto Domiciliario Total.

Para ello, un grupo de personas entre hombres, niños y mujeres, se reunió la noche de este sábado en la Plaza de Armas de esa comuna, portando globos color lila y tambores, para hacer sentir su malestar con esta medida.