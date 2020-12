Roban $800 mil en especies y dinero a esforzado comerciante ambulante

¡No hay caso con la delincuencia!:

Un total de ochocientos mil pesos fue el botín que logró, se supone, un solitario delincuente que entró al domicilio de Daniel Cisterna, más conocido como ‘Tola’, comerciante ambulante que todos podemos ver vendiendo sus productos afuera de la Distribuidora ‘Kiko’ ubicada en calle Prat con Navarro en San Felipe.

En conversación con nuestro medio dijo que el hecho ocurrió el día sábado: «Ese día me fui a Santiago a las 07:30 horas, me fui a hacer mis compras, para ello llevé 60 mil pesos. Fui y volví, llegué a la casa un cuarto para las cinco, abrí la reja, entré y estaba el vidrio quebrado… me entraron a robar. Llamé a mi hermana, ella andaba haciendo visita por allá en la cancha de tenis. Entré y llamé a Carabineros, le pregunté a todos los vecinos cuando abrieron, me sacaron 400 mil pesos en efectivo, me llevaron el plasma que tenía, avaluado en 250 mil pesos, y otros paquetes que yo había traído de Santiago para tener para vender dentro del mes, todo avaluado en 800 mil pesos el robo que me hicieron», dijo el afectado.

– ¿Como 800 mil pesos?

– Sí, 800 mil pesos está avaluado las pérdidas que tuve.

– ¿Hizo la denuncia en la policía?

– Yo se la hice a Carabineros, tengo que hablar con las personas de Copeval para que me puedan ver el registro de las cámaras, para ver qué persona fue.

– Porque se supone que esto fue en el día.

– Fue entre las 2 a las 3 de la tarde, como al frente está la empresa y no hay casa.

– ¿Cómo queda con esto?

– Uff… quedé con las manos cruzadas, quedé con lo que traje de Santiago.

– ¿Algún vecino, persona que haya visto algo?

– No, nadie vio nada, nadie vio pasar con el plasma nadie, pero cuando llegó Carabineros salieron todos en la calle principal de la población, todos a ‘sapear’ a la calle, todos, todos, porque vieron parado el furgón en mi casa. Eso me molesta porque para eso sirven, para salir a sapear; cómo no se preocupan si saben que no tenemos vigilancia al frente, que nadie vigile las casas cuando uno sale.

– ¿Cómo entró?, usted encontró el vidrio quebrado, ¿por ahí tiene que haber abierto la puerta?

– Claro, encontré el vidrio quebrado, se suponía que el hombre sabía que la ventana se amarraba con una ‘pitilla’, una lienza plástica delgada, la quemó por dentro donde quebró el vidrio, menos mal que no prendió fuego la cortina, sino se hubieran quemado las dos casas.

– ¿Qué quemó dice usted?

– Quemó el cordel que amarrábamos la ventana para abrirla y por ahí se metió y salió por la misma puerta con el plasma. Yo tenía un bolso grande para trabajar, se lo llevó con hartas cosas.

– ¿O sea usted piensa que fue una sola persona?

– Una persona, porque si hubiesen sido más se hubieran llevado una radio grande que tengo, le interesaba el plasma que valía 250 mil pesos, que lo compré el año pasado, y me dolió bastante porque uno se encuentra apoyado por los vecinos y en el momento no ven nada cuando uno pregunta.

Daniel ‘Tola’ Cisterna actualmente vive en la Población La Nacional y pese a estar delicado de salud por un cólico renal que lo llevó a estar 20 días hospitalizado, sigue tratando de salir adelante.

Dijo que hace pública esta denuncia para que le gente no se confíe en la población.