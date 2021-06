¡Tragedia económica en Pueblito Artesanal!:

Con una ingrata sorpresa se encontraron algunos comerciantes, que tienen sus puestos en el denominado Pueblito Artesanal, ubicado en la intersección de Avenida Yungay con calle María Eufrasia en San Felipe, esto porque el día sábado se percataron que delincuentes, quizás aprovechando lo desolado del lugar, entraron al menos a cinco locales a robar. En algunos provocaron daños que mientras en uno, el Nº11 específicamente, robaron alrededor de un millón de pesos en ropa y juguetes de colección.

PRINCIPAL AFECTADO

Diario El Trabajo habló con el comerciante más afectado, en este caso Rodrigo Navarro, quien trabaja con la dueña del local. Nos contó que el o los delincuentes rompieron la reja del puesto 14 para pasarse al 11, su local.

– ¿Les robaron mucho a ustedes?

– Nosotros somos los más afectados, cerca del millón de pesos la pérdida.

– ¿Qué les robaron?

– Ropa y juguetes de colección.

– Por lo que podemos ver hicieron un forado ahí en el costado.

– Sí, rompieron la división de los locales por arriba del entretecho.

– ¿Cómo se enteran?

– A mí me avisaron por teléfono que había una reja que estaba rota por la calle María Eufrasia.

– ¿Esto ocurrió en la noche, piensan ustedes?

– Tiene que haber sido en la madrugada, yo creo.

– ¿Por qué?

– Porque en la madrugada aquí está vacío, abren como a las nueve, más factible en la madrugada que en la noche.

– ¿Esta pérdida es tremenda para ustedes?

– Para mí sí, porque nosotros tuvimos que cerrar por la cuarentena y entregar pedidos por internet.

– Reiterar lo que les robaron a ustedes.

– Ropa, juguetes de colección, autitos metálicos a escala.

– ¿Hicieron la denuncia en Carabineros?

– Sí, está en Carabineros la denuncia.

– ¿Cuál es el sentir por todo esto?

– Que no se puede trabajar por el tema de la cuarentena y uno no puede estar aquí tampoco, somos los más afectados porque no podemos trabajar en cuarentena, estos locales no pueden trabajar en cuarentena.

– ¿Cómo ha sido toda esta etapa para ustedes, frustrante?

– Difícil porque es pérdida para nosotros, más lo que tuve que cerrar, más pérdidas.

– En cantidades, ¿hiciste algún catastro de lo que robaron, en ropa por ejemplo?

– Es ropa de niño y de adulto; más poleras y los vehículos de colección.

– ¿Hacer un llamado a la comunidad por si alguien ve algo por ahí vendiendo?

– Sí alguien ve algo, venden poleras en la feria clandestinamente, sin permiso, pueda avisar.

– ¿Pero es difícil cierto?

– Sí.

– ¿Le han robado otras veces?

– No, es primera vez que roban aquí, han robado antes en el local de al lado hace como tres años.

OTRA VÍCTIMA

En el lugar aprovechamos de conversar con Carlos Huerta, quien tiene dos locales; 18 y 19, no fue afectado por robo, pero quisimos conocer la realidad que viven hoy los comerciantes que en su tiempo estaban en la Terraza de la Plaza de Armas de San Felipe.

– ¿Malas noticias para sus compañeros de local?

– Muy malas, porque se metieron a los locales 11, 14, 15 y al 23. En realidad es el esfuerzo de todos nosotros y aparte no poder abrir, que te roben las cosas es peor.

– Algo de vigilancia, porque hay que decirle a la gente que ustedes estaban en la terraza de la Plaza de Armas

– Claro, nosotros no contamos en este momento porque no contamos como pagar, no contamos con guardia acá porque no da el bolsillo para pagar.

– ¿Frustrante todo esto Carlos?

– Totalmente.

– A don Rodrigo le robaron un millón de pesos ahí.

– Yo creo que un poco más si él se pone a sacar las cuentas y ordenar las cosas, yo creo que un poco más porque imagínate le robaron como 100 poleras más algunos juguetes, unos disfraces, entonces igual es una lata.

– ¿Han pensado en colocar algún sistema de seguridad o algo?, así como están las cosas.

– No, tendríamos que juntarnos todos los locatarios y conversar el tema, ver qué podemos hacer, pero en realidad no sabemos todavía; yo creo que sí, tener que colocar guardia y yo creo que sí a lo mejor poner cámaras, porque en realidad aquí tenemos nuestro mundo, ya son más de ocho años acá y que nos estén robando así, más encima en pandemia donde ni siquiera vendí.

– ¿Venta por internet algo así?

– Sí, pero en realidad no es lo mismo porque tienes igual que pedir permiso; dos permisos a la semana y tienes que pedir permiso para ir a dejarlo, entonces igual es súper complicado.

POCA AYUDA DEL GOBIERNO

– Carlos, apropósito de la conversación, ¿qué ayuda han tenido ustedes del gobierno, les ha llegado algo a la gente, a los demás dueños de locales, han postulado a algo, alguna ayuda para paliar un poco esta situación?

– Mira, yo por lo que tengo entendido a algunas personas les llegó cajas de mercaderías cuando las entregaban, pero a algunas personas, no a todas; algunas personas recibieron los bonos, el IFE, pero tampoco a todos, en lo personal a mí no, pero igual es súper complicado porque no hemos tenido ayuda de nadie en realidad y nos han ‘peloteado’ para allá, para acá, porque primero estábamos a cargo de una persona, después de otra persona, y en realidad cuando llegó el alcalde Beals, el sustituto, echó a nuestro representante, el único que se había movido realmente acá en el ‘Pueblito Artesanal’, entonces no tenemos a nadie, si nosotros somos una verdadera pelota y no tenemos ayuda de nadie.

Decir que en una de las ventanas que rompieron, encontraron un martillo.

Señalar que el ‘Pueblito Artesanal’ está constituido por 24 locales.