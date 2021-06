Sacos de harina, levadura, dinero y mucho cariño donan a Panadería Popular

En respuesta al solidario llamado de una voluntaria:

Hace pocos días publicamos en Diario El Trabajo la noticia sobre la Panadería Popular de San Felipe, iniciativa que entrega semanalmente unos 1.500 panes a las distintas Ollas Comunes de nuestra comuna. El llamado a cooperar con mercadería a esta iniciativa lo hizo una de las voluntarias del proyecto, en este caso Nancy Zúñiga Mora, vecina que coordina con las Ollas Comunes el reparto de pan para los almuerzos que se entregan en cada población donde hay estos sistemas de alimentación solidario.

Pues bien, hoy queremos celebrar que la respuesta de nuestros lectores ha sido más que buena, pues luego que salió publicado este llamado para donar mercadería, varios empresarios y manos amigas anónimas, tanto de Aconcagua como de Santiago, se pusieron en contacto con Nancy para aportar su donativo, dieron dinero en efectivo, quintales de harina y muchas otras cosas.

MANOS ANÓNIMAS

«Después que hice el llamado a los empresarios para que le colaboraran con este proyecto de Panadería Popular; a las ferias para que nos ayudaran con verduras, lechugas, limón, fruta, papas, zanahoria, cebolla todo y esas cosas que siempre necesitamos, la respuesta fue muy buena (…) Yo no tengo Olla Común, varios voluntarios y yo gestionamos mercadería para que funcione la Panadería Popular, ese pan llega a las Ollas Comunes, para que los almuerzos sean más que contundentes. Puedo hoy reportar que nos llegó un cargamento de 15 quintales de harina, más de 20 kilos de manteca y 4 kilos de levadura. Eso fue un donador de Incógnito, él no quiso dar su nombre. Después nos llegó un voucher de donaciones de dinero en efectivo, donaron 50.000 pesos, nos donaron 12.000 pesos más para un quintal de harina, luego un amigo, ‘Don Claudio’ llegó a donarnos un quintal de harina, o sea, tenemos para salvarnos unas buenas semanas, pero igual sigo insistiendo en que nos colaboren, porque el pan cada vez va aumentando más la cantidad de pan, así que para poder tener la olla con su pancito y para nuestra gente. Quiero agradecer a todos los que nos han colaborado, también quiero contarles que estoy muy inspirada porque me llamaron unos empresarios de Santiago para ver con qué nos pueden colaborar, y me hablaron y me dijeron que iban a volver a llamarme. No me han llamado todavía, así que vamos a esperar, ojala que sea buena noticia y agradecer a todos, a todos los que nos han colaborado», comentó Nancy Zúñiga.

Los interesados en aportar a esta Panadería Popular que funciona los viernes en Traslaviña 25, pueden llamar directamente a Nancy al +569 6589 7322.

Roberto González Short