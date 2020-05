Sanfelipeño nos muestra hoy sus medallas de atletismo ganadas en Canadá

Ganó en Quebec la Media Maratón de Pointe-Claire 2019:

Seguimos este lunes presentando a nuestros atletas sanfelipeños en sus múltiples facetas deportivas y personales, en esta oportunidad tenemos que hablar ya no de una Promesa deportiva, sino más bien de un verdadero atleta de roce internacional, nos referimos al joven Álvaro Elián Ortiz Ramírez, tiene 19 años de edad, estudió su enseñanza básica en la Escuela Buen Pastor y terminó su media en el Liceo Mixto San Felipe en 2018.

Diario El Trabajo habló ayer domingo con Álvaro, para conocer sus logros deportivos, él nos comenta que «mi incursión en el ámbito del deporte fue a temprana edad, pues a mis 12 años ya empezaba a practicar tracking con mi hermano mayor Patricio, aprovechando los cerros que hay en el valle, luego a los 15 años empecé a practicar ciclismo de forma recreacional siempre acompañado me mi hermano mayor, pero por mis ganas de superarme y seguir mejorando empecé a

competir en diversas áreas del ciclismo con son la ruta y el Montain Bike, ya llevaba dos años practicando ciclismo cuando en un entrenamiento sufrí un accidente en el que lamentablemente resulté con una luxación de hombro que me tuvo sin practicar deporte varios meses», recuerda Álvaro.

– ¿Cuándo te inicias en el atletismo o Running?

– A fines de 2018 empecé a correr, ya que mi hermano mayor también corría desde hace unos años, los primeros días corriendo fueron de pocos kilómetros de 3 a 6 como máximo, cuando llevaba una semana corriendo en octubre de 2018 vi que en San Felipe había una carrera de atletismo de ruta organizada por la Municipalidad con distancias de 5K y 8K, por lo que me motivó a participar en los 8K cuando como máximo había corrido 6 kilómetros, por lo que todo un desafío, a pesar de todo logré completar los 8K y obtuve el segundo lugar en mi categoría, fue la carrera que me motivó a seguir entrenando de ahí en más he participado en varias carreras con buenos resultado.

– Entendemos que ya has corrido fuera de Chile, háblanos de tu experiencia en Canadá

– Sí. Los resultados mejores logrados en mi Record personal los obtuve fueron las carreras en Canadá, en donde tuve la oportunidad en mayo del año pasado de viajar a conocer a familiares, además de ir a correr obteniendo primer lugar en la categoría en todas las carreras, en total fueron cinco carreras cinco carreras, desde mayo a noviembre de 2019 todas de 10K.

– ¿En qué distancia o categoría corres más cómodo?

– Considero que la distancia que más disfruto y en la mejor resultados obtengo es la 10K, pero sin duda la mejor carrera fue la Media Maratón de Pointe-Claire en junio de 2019, en la que coroné el primer lugar en la General, hasta el momento ha sido el triunfo que más me ha marcado, ya que una victoria con el nivel de corredores que hay en Canadá y además fuera del país era algo impensable para mí.

– ¿Qué pasó después tras regresar a San Felipe?

– Ya de vuelta en enero de 2020 corrí los 10K en el Clasificatorio de Cross, que se hizo en Sausalito Viña del Mar, obteniendo mi mejor tiempo hasta el momento a pesar de todas las molestias que presenté durante la carrera, después de eso participé de mi primera carrera en pista, eso fue en marzo, un campeonato realizado en el Estadio Nacional (Santiago) corriendo los 1.500 metros obteniendo un buen resultado para ser mi la primera vez durante estos casi dos años que corría, fue mi última carrera antes de la pandemia.

– ¿Cómo haces ahora para mantenerte en forma?

– En la parte trasera de mi casa ahí entreno lo que es resistencia y ejercicios de mantenimiento, también corro en solitario en la Charcán Tapia cuando puedo, pues también debo continuar mis estudios vía Zoom, estoy sacando mis carreras de Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial en Instituto Profesional Santo Tomás.

– ¿Qué metas deportivas se ven posibles en el Horizonte?

– Mejorar mis tiempos en los 10K, espero que para este año si logramos regresar a la nueva normalidad pueda yo competir en los torneos regionales y nacionales de mi categoría. Sé que todos los atletas, futbolistas, nadadores, tenistas todos, estamos ansiosos por regresar a las competencias y será doblemente las ganas y más disfrutable cada triunfo que logremos.

Roberto González Short