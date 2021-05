Se querellan contra altos directivos del Club Prat por Administración Desleal

Presidente, Tesorero y Secretaria se habrían reelegido en sus cargos:

Querellados guardan silencio. Querellantes exigen Asamblea General y Comisión de Ética. Socios deben pagar por usar su propia cancha, cedida a un tercero que lucra con ella, sin autorización de asamblea.

Una grave querella por el delito de Administración Desleal contra la directiva del Club Deportivo Arturo Prat de San Felipe, interpuso ante la Fiscalía Local de San Felipe el ingeniero Alberti Luna Cataldo, socio del mismo club deportivo, contra la directiva general de dicha institución sanfelipeña, en este caso a los directivos Jaime Montenegro, en su calidad de presidente; Exequiel Carvallo Silva como secretario, y contra la secretaria Karina Calderón González.

SIN ELECCIONES

Según esta querella, de la que Diario El Trabajo tiene una copia, los directivos denunciados por Luna Cataldo y el abogado querellante Felipe Muñoz Astorga, estarían incurriendo en varias irregularidades que se mencionan en el documento, las que dicen relación con aparentes manejos irregulares por parte del directorio conducido por los tres directivos.

Según la querella, algunas de estas irregularidades serían el haberse auto-elegidos en sus cargos de Presidente, Tesorero y Secretaria del Club Arturo Prat en 2017, cuando se debió llamar a constituir una Junta Electoral y hacer elecciones normales, pero no se hizo, aferrándose a sus cargos por segundo periodo, por cuatro años más, o sea, que cuando los querellados debieron citar a Asamblea Extraordinaria de Socios para fijar la Comisión Electoral a cargo de las elecciones de la Directiva del Club, en los cargos de Presidente, Tesorero y Secretaria del Club, no lo hicieron, se quedaron sin dar cuentas de tales acciones. Hilando más fino y siempre citando los dichos de los querellantes «… los querellados mantenían sus cargos 4 años desde el 4 de octubre de 2013 hasta el 4 de octubre del 2017. Previo a dicha fecha, los querellados podían permanecer en sus cargos si, a través de Asamblea de Socios válidamente convocada al efecto, la mayoría de sus socios decidían su reelección», lo que temen ahora es que para octubre de este año 2021, estas personas puedan re-elegirse de nuevo usando la misma fórmula que en 2017.

SIN CANCHA PROPIA

Diario El Trabajo habló la mañana de este jueves con el abogado querellante y quien se identifica como socio del club, Felipe Muñoz, sobre el tema de la cancha del Club Arturo Prat, que es otro de los puntos señalados en la querella por Administración Desleal en contra de los directivos: «La cancha de fútbol cristalizó el anhelo de generaciones y generaciones de socios del Club, tras más de 55 años de existencia legal. En efecto, durante todo ese tiempo, el Club debió arrendar recintos públicos o privados para el ejercicio de actividades sociales, recreativas y de competición asociadas al fútbol, ocupando gran parte de sus ingresos. Así, el Estadio Fiscal de San Felipe sirvió de recinto deportivo hasta que el proyecto ‘Estadio Propio’ se empezaría a dibujar en el horizonte. A través de un proyecto postulado a FIFA, con el apoyo de los socios y la promoción local del Club de Fútbol Unión San Felipe, por allá por los años 1995-96, se consiguió cumplir el tan deseado anhelo del Club al adquirir el inmueble ubicado en el sector Parrasía Bajo sin número, San Felipe, con la intención de habilitarlo como cancha de fútbol. En 2005 fue inaugurada la cancha de fútbol, cumpliendo los deseos de miles de socios y simpatizantes, incluso de los propios fundadores. El recinto deportivo, desde su habilitación, abrazó las competiciones de fútbol del Club, sus actividades sociales y recreativas y fue sostén del funcionamiento económico del mismo durante todos los días del año, solventando su existencia social y deportiva, pero desde que los querellados fueron elegidos como Directiva del Club en 2013-2017 y se tomaron la Administración desde 2017 hasta la fecha, la situación con la cancha de fútbol cambió contrariamente en contra de los intereses sociales y deportivos de la institución», comenta Muñoz.

– ¿Nos quieres explicar cuáles son las anomalías o delitos supuestamente incurridos por estos directivos del Club?

– Claro, explicaré los hechos constitutivos del delito: Durante los primeros meses de 2019, los querellados señores Jaime Montenegro, Exequiel Carvallo y doña Karina Calderón y como Presidente, Tesorero y Secretaria del Club, decidieron, ocultamente, sin informar ni citar a Asamblea de Socios, confiar una supuesta concesión exclusiva de la cancha de fútbol a un inactivo jugador del club de fútbol Víctor Calderón Sánchez, durante cinco años.

– ¿En qué consistía ese ‘acuerdo secreto’?

– Este acuerdo base consistía en que Víctor Calderón Sánchez, tomara la administración del recinto por cinco años, asirse de las rentas de la cancha -por arriendos para partidos de fútbol, ligas, campeonatos, venta de comestibles y bebestibles en dichos eventos y otras actividades- mientras que pagara un crédito personal de 60 meses, de $434.000 cada cuota, para el financiamiento de torres luminarias de la cancha, cuyo costo habría oscilado los $18 millones (…) o sea, estos señores decidieron, sin citar ni informar a los Socios, establecer un gravamen de facto sobre la cancha en favor del señor Víctor Calderón Sánchez, contraviniendo los estatutos sociales del Club, perjudicando su patrimonio y beneficiando exclusivamente a un tercero.

– ¿Cuánto dinero generaban los arriendos y manejos de esta cancha al Club Arturo Prat?

– En tiempos normales, previo a la situación sanitaria actual y antes de la instalación de las luminarias, la cancha de fútbol generaba ingresos mensuales no menores a $5 millones. Antes de la situación sanitaria actual y después de la instalación de las luminarias, la cancha de fútbol generaba ingresos mensuales no menores a $7 millones. Desde la situación sanitaria actual y después de la instalación de las luminarias, la cancha de fútbol generaba ingresos mensuales no menores a $5 millones. Se estima que, en 2021, de iniciarse la normalización sanitaria por la vacuna contra el Covid-19, la cancha de fútbol generara ingresos mensuales no menores a $9 millones. A sabiendas de lo anterior, por conocer directamente los ingresos y egresos de la cancha como Administradores o Gestionadores de la misma, durante los primeros meses de 2019, los querellados decidieron entregar la cancha de fútbol a un tercero, durante 60 meses, a cambio de la instalación de las torres luminarias, financiadas por el banco comercial al que el señor Víctor Calderón solicitó el dinero para la instalación. En otros términos, se entregó la cancha a cinco años a un tercero -la que genera mensualmente como mínimo $5 millones- a cambio de $434.000 mensual.

– ¿Y los socios o jugadores, pueden usarla como siempre lo hicieron y es su derecho?

– La cancha, en la práctica, ha sido enajenada durante cinco años, para su explotación comercial y deportiva, de modo exclusivo y excluyente del referido señor Calderón. En efecto, el recinto sólo es ‘prestado’ (literalmente) al Club dos domingos al mes, y en cualquier momento distinto de dichos días, los socios debemos pagar uno de los precios más altos de la ciudad. A un socio del Club, le es más barato jugar en otra cancha que la del Club.

– ¿Ustedes como socios habrían votado para aprobar este traspaso de su cancha a un tercero?

– No. Jamás. Los querellados, de haber citado a Asamblea de Socios, no habrían regalado la cancha por cinco años, por la sencilla razón que, el recinto, por su sólo valor comercial, sirve de garantía para una inversión de menos de 100 veces dicho valor. En efecto, las rentas generadas por el Club en sus actividades sociales y deportivas en la cancha servirían de flujo y la cancha misma, de garantía del crédito. Jamás la Asamblea de Socios habríamos autorizado que nuestra cancha sirviera para intereses ajenos a los del Club.

– ¿Entonces a quién le está llegando estos dineros que normalmente le entraría al Club?

– Hoy, no menos de 5 millones de pesos mensuales durante más de un año ya han sido depositados en la cuenta corriente del señor Víctor Calderón, mientras el Club sólo puede usar la cancha dos domingos al mes, si es pedida ‘prestada’ con anticipación. Aquí hay pérdidas millonarias, el perjuicio patrimonial, desde inauguradas las luminarias de la cancha el mes de abril del año 2019 por la vigencia de la concesión, no ha sido menor a 5 millones de pesos mensuales. El perjuicio patrimonial que se espera en el plazo de tres años es, como mínimo, de 60 millones anuales, durante tres años. Estos flujos que genera la cancha de propiedad del Club fueron entregados dolosamente por los querellados al señor Víctor Calderón, a cambio de $434.000 mensuales.

– ¿Entonces cómo queda presentada esta querella al fin de cuentas?

– Los tres querellados como presuntos autores del delito consumado de Administración Desleal (Víctor Calderón no está siendo querellado), tipificado en el articulo 470 N°11 en relación al inciso final del artículo 467, ambos del Código Penal, y contra todos aquellos que resultaren responsables en calidad de cómplices o encubridores.

– ¿A qué penas arriesgan estos tres directivos en caso de salir culpables de estos cargos?

– Se paga con Presidio Menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 15 UTM, si la defraudación excediera de 40 UTM; con Presidio Menor en su grado medio y multa de 6 a 10 UTM, si excediere de 4 UTM y no pasare de 40 UTM, y con Presidio Menor en su grado mínimo y multa de 5 UTM, si excediere de una UTM y no pasare de 4 UTM, pero si el valor de la cosa defraudada excediere de 400 UTM, se aplicará la pena de Presidio Menor en su grado máximo y multa de 21 a 30 UTM.

– ¿Qué es lo que ustedes están solicitando en este caso a las autoridades con esta querella?

– Que se cite a declarar ante el Ministerio Público en calidad de imputado a Jaime Montenegro, y se le interrogue al tenor de los hechos de la presente querella, y en especial por la negociación de la concesión con el señor Víctor Calderón, que explique o demuestre si él entregó alguna citación a Asamblea de Socios para informar del proyecto de concesión, si usó cualquier otro instrumento escrito en que se haya celebrado la concesión, que explique también las razones de entregar en concesión la cancha durante 5 años, o las razones para no poner término a la concesión. En fin, que los tres den cuenta de sus actos en torno a la querella presentada.

Pero también estamos solicitando de manera pública, que esta Directiva cite a Asamblea General Extraordinaria de Socios, por Zoom y presencia de Notario, para el 1º de julio del presente año, para que se elija una Comisión Electoral de cinco miembros, que tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas; que en caso que no se reúna el quórum de asistencia para la Asamblea del 1º de julio, se cite a otra el día 16 de julio de este año con los socios que asistan, por Zoom y presencia de Notario; también que en dicha sesión se cite a los socios a elecciones de nuevo Directorio para el lunes 2 de agosto del presente, respetando los protocolos Covid-19, en el recinto de fútbol del Club. Finalmente, solicitamos que se elija nueva Comisión de Ética, con el objeto de someter a su decisión nuevas solicitudes de suspensiones y expulsiones de socios por violaciones a estatutos y, eventualmente, por comisión de delitos, además que se elija nueva Comisión Revisora de Cuentas y se decida contratación de Contador Auditor por un plazo determinado, de entre tres propuestas que se propongan por los socios en dicha sesión.

GUARDAN SILENCIO

Durante toda la mañana y tarde de este jueves Diario El Trabajo contactó a dos de los tres directivos del Club querellados en este proceso (Jaime Montenegro y Exequiel Carvallo), pero ambos declinaron pronunciarse, argumentando estar siendo asesorados por sus abogados. Insistimos, fueron varias veces para poder al menos tener la contraparte, pero fue inútil.

No obstante, ya al cierre de la presente edición, 18,57 horas, recibimos un correo firmado por ‘Jaime Montenegro, Presidente CSD Arturo Prat San Felipe’, enviado de la casilla directiva csdarturoprat@gmail.com, en el cual se manifiesta lo siguiente:

“Estimados: Junto con saludar, les comento que el día de hoy 27-05-2021, se trató de contactar con la directiva del Club el Sr. Roberto González Short, el cual nos expresó por mensaje de voz, una publicación que saldrá en su diario el día de mañana (hoy) viernes 28-05, de algunas denuncias de parte de jugadores del club (el abogado que está denunciando y el representante de la rama de fútbol), los cuales No socios y que pagaron a su diario una inserción o publicación que dieron a conocer a la comunidad, los cuales se lleva una investigación en la Fiscalía de San Felipe. Como Presidente le expliqué que estaba el proceso y por recomendación del abogado no debíamos expresar mayor comentarios públicos para no intervenir en la investigación, y así no exponer a las personas ni la institución, pero le envió a la persona que acusan de ser el ‘concesionario’ por lo que creemos que este periodista está vulnerando la privacidad al obtener su número de teléfono y enviar mensaje para tratar de recopilar información a cualquier costo, inclusive a la exposición. Como Club emblemático de San Felipe necesitamos que tengan mayor respeto hacia las personas e institución hasta que avance la investigación, como le comentaba se dará la declaración a los medios en un corto plazo”.

