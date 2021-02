¡Se terminó el deporte en arena! Dueña de la cancha se ve obligada a venderla

Dolida y con una sensación de pena se encuentra Diana Valdés, dueña de la arena que daba vida a la cancha ubicada en el Consejo Local de Deportes. Tuvo que venderla porque «ya nos les interesa el deporte de este tipo».-

Una singular situación para el mundo del deporte fue la que se vivió la mañana de ayer miércoles, cuando un camión y una grúa llegaron hasta las dependencias del abandonado Consejo Local de Deportes ubicado en calle Merced. Su labor, remover y eliminar la cancha de arena que era utilizada por decenas de deportistas para practicar el voleibol playa o desarrollar talleres deportivos.

La explicación del por qué a todo esto: «Ya nos les interesa el deporte», aseguró la dueña de la arena, Diana Valdés. Según relata la deportista y emprendedora local, «esto se arrastra de años antes, conjunto con el municipio y las autoridades anteriores quedamos de trasladar la arena hasta este lugar (Consejo Local de Deportes) y hacer algo en conjunto, lo que nunca sucedió. El departamento de Deportes anterior se portó muy mal con nosotros y cuando vieron que el evento traía gente y algo lucrativo (evento vóley playa), nos cerraron las puertas».

Agregó que «ellos la ocupaban para talleres municipales y del IND, quedamos en que comprarían la arena, se hizo una orden de compra y eso nunca se materializó. Quisieron hacer eventos y campeonatos ocupando esta arena que es mía con el compromiso de compra, y no pasó nada».

El tiempo pasó y las autoridades del edificio de calle Salinas cambiaron. Con esto, quizás existía una nueva oportunidad para seguir desarrollando el deporte en ese tan abandonado lugar. Sin embargo, la respuesta fue aún más desilusionante: «Fui a hablar con las nuevas autoridades, planteé todo lo que había pasado, me dijeron, ‘no queremos comprar, ni arrendar, ni hacer talleres, así que saque la arena. Nosotros no queremos la cancha, no la vamos a arrendar, se acaban los talleres, se saca la cancha’, eso fue la reunión. Me dijeron que no había plata para nada», indicó Diana Valdés tras una reunión con el alcalde (S) la que asegura «duró menos de un minuto».

En este sentido Valdés agregó que «nosotros hicimos talleres con decenas de niños y niñas, creo que hemos sido un aporte al desarrollo del deporte en la comuna para todos los grupos sociales y de distinta edad. Tenían una cancha lista y de calidad, y que ahora se pierde.

«Ahora tuve que vender la arena a un privado y se van a terminar todos los talleres. Se perderá el torneo de vóley federado porque yo soy la única que tiene el convenio y ahora nos quedamos sin cancha para hacerlo, una verdadera lástima todo lo que ha pasado», añadió Diana.

Finalmente la deportista y emprendedora sanfelipeña dijo sentirse «con una sensación de pena, el enojo ya pasó. Quisimos hacer un aporte a la ciudad con el deporte y el vóley playa sobre todo, y ahora vemos que todo se perdió, es una verdadera lástima por toda la gente que venía».