Siguen estafas telefónicas, esta vez piden código de activación de WhatsApp

Continúan los llamados de sujetos haciéndose pasar por ejecutivos de Banco Estado para estafar a las personas. En esta ocasión para solicitarle el código de recuperación que envía Whats App cuando quieres instalar la aplicación en otro teléfono y mantener tu cuenta en el dispositivo nuevo. Si consiguen ese código, se pueden apoderar de la cuenta de Whats App y tener aceso a los contactos de la víctima, a quienes pueden estafar solicitándoles dinero ya que el contacto piensa que está hablando con la víctima.

En esta ocasión fue una mujer a quien identificaremos como ‘O’, a quien la llamaron para solicitarle precisamente el código de activación de Whats App.

Dice que el sujeto sabía prácticamente todo de ella e incluso información de sus padres.

Cuenta que la llamaron y le dijeron su nombre completo: «Me dice: ‘se agregó un nuevo número de teléfono a su cuenta, ¿usted lo conoce?’. Uno cuando está al teléfono nunca se sabe los números. Le dije que no me era conocido, ahí me dijo: ‘Si no es así usted tiene que dirigirse a la sucursal para borrar ese número’. Le contesté que estábamos en cuarentena y no podíamos salir, me sigue insistiendo que si no podía ir lo podía hacer desde la misma línea que me estaban llamando, entonces me dice: ‘Le va a llegar un WhatsApp o un correo donde le va a llegar un código para poder borrarlo y usted en voz alta me dice el código’. Me llega el mensaje y ahí dice ‘¡Atención!, el mensaje no se lo entregue a nadie’. Más abajo con letras chicas dice tu código de activación es tanto. Entonces ahí yo me di cuenta porque en mi teléfono no tengo para hacer transferencias, todas esas cosas. Después yo pregunto y no me dice que eso es fraude, me insistía que yo le diera el código que salía debajo, que se lo diera en voz alta.

– ¿Para poder ingresar a su cuenta posteriormente?

– Exactamente, eso es lo que a mí me causó cuidado y no le quise seguir contestando, después me volvía a llamar a los 5 ó 6 minutos y al rato ya no le contesté más.

– ¿Usan buen vocabulario y poder de convencimiento?

– Un buen vocabulario, es como si estuviera hablando con alguien del banco perfecto, perfecto el vocabulario, e incluso que uno no escucha ningún ruido detrás que están en una oficina, la saben hacer muy bien, por eso yo puse el aviso para que ya nadie más tenga este problema, porque ha habido 3 – 4 casos ya en San Felipe, imagínese, me acaba de llamar mi hermano con lo mismo, que a su hija también le había pasado lo mismo porque debe ser una persona que sabe todo este ‘tejemaneje’

– ¿Usted no entregó ningún dato?

– Nada, nada, ellos te saben los datos tuyos, saben dónde vives, saben hasta los nombres de tus padres, por eso me llamó la atención, es mucha información que está entrando a otras personas, por eso más que nada me atreví a dar el aviso.

Esta situación se viene a unir a las ya vividas por otras personas, donde por ejemplo les informan que van a recibir algún tipo de reembolso, para ello deben entregar todos los datos de su tarjeta. Otros, como en este caso, se apoderan de la cuenta de Whats App y tienen acceso a los contactos y a las conversaciones entre ellos, con lo cual después fácilmente se hacen pasar por amigos o amigas y le solicitan dinero para cancelar algo urgente y después se lo van a devolver.