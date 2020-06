Siguen llegando donativos para el Comedor Solidario de Iglesia Andacollo

Vecinos se organizan para marcar la diferencia:

Siguen los esfuerzos a nivel de toda nuestra comuna por parte de los vecinos en beneficio de quienes más necesitan. En esta oportunidad hablamos del Comedor Solidario de la Iglesia Andacollo, proyecto que se mantiene funcionando gracias al voluntariado de dicha comunidad religiosa y también a los aportes y donaciones de los propios sanfelipeños.

Hoy queremos mostrar la ejemplar iniciativa que un grupo de vecinos y comerciantes de nuestra ciudad han venido desarrollando de manera discreta con miras a colectar alimentos para que este comedor solidario continúe funcionando, pues en los últimos días se ha duplicado la cantidad de personas que llegan de lunes a viernes con sus hijos y adultos mayores, la situación es apremiante.

FUERZA Y VIGOR

Diario El Trabajo habló con uno de estos voluntarios, Rodrigo Oyanedel Pizarro, quien con otras personas y su esposa Loreto Aspé coordinaron donaciones con sus amigos. Así la mañana de este miércoles hicieron entrega de lo recaudado al párroco Luis Felipe Vergara: «Me conmovió saber de los casos de padres que vienen con sus hijos a recibir estos almuerzos. Vine en mi vehículo y dejé una donación y me fui, pero no me fui tranquilo, pensé que esto no quedaría en mi donación nada más, así que con mi pareja Loreto nos pusimos a trabajar con nuestros amigos y ahora estamos entregando. La idea no es que nos vean donar, buscamos que otras personas también imiten y hasta superen esta idea y apoyen al comedor solidario», comentó Oyanedel.

EJEMPLAR PANADERO

Otra de las personas solidarias que se unieron a esta iniciativa es el comerciante ambulante Rodrigo Contreras. Él hace y vende pan amasado en nuestra ciudad y decidió donar toda la producción de pan de este miércoles al comedor: «Yo hago pancito amasado con mi señora en la casa, supe de la iniciativa de Loreto y Rodrigo, así que quisimos también donar la producción para el comedor. Pienso que no hay que ser millonario para poder dar, todo es posible si tienes un buen corazón», dijo el comerciante.

PÁRROCO AGRADECE

El párroco de la Iglesia Andacollo, Luis Felipe Vergara, se mostró agradecido y quiso también expresar su gratitud: «Este comedor viene funcionando desde hace muchos años en nuestra comuna. Este año se incrementó por la pandemia. La gente ha abierto también sus corazones y consciencia y solidaridad. Nosotros como Iglesia estamos muy agradecidos con estas donaciones de la comunidad sanfelipeña, nos está llegando mucha ayuda, les tenemos en nuestras oraciones pues esta es una obra de Dios. De momento son unas 200 personas las que están recibiendo su almuerzo de lunes a viernes, también los viernes salen en la noche con su Ruta-calle, llevan cenas a las personas en condición de calle, son 50 cenas los viernes», dijo el párroco.

Roberto González Short