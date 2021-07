Socios reclaman por el mal servicio recibido en Coopeuch San Felipe

Esperan horas para ser atendidos mientras otros abusan:

Un serio malestar es el que expresaron a Diario El Trabajo varios socios de la Coopeuch la mañana de este martes, tras haber esperado por varias horas en la fila por atención en dicha sucursal financiera ubicada en Portus N°1194. Según los usuarios, algunos clientes ingresan a caja, hacen su trámite y en lugar de salir para que otra persona pueda acceder a los servicios, prefieren solicitar ahí mismo atención a los administrativos, quienes los atienden, impidiendo que los demás clientes puedan ingresar a realizar sus trámites.

MUY MOLESTOS

Así lo explicó a nuestro medio el usuario Raúl Reinoso, quien comentó que «lo que pasa es que en Coopeuch es muy mala la atención, hay mucha gente reclamando, se ha ido gente, sobre todo de la tercera edad, ya casi desmayada con el calor (…) No están atendiendo como corresponde los ejecutivos, lo que pasa es que pasan a la caja, y de la caja pasan directo a realizar otros trámites, lo cual debería ser directo, deberían tener una caja preferencial para la tercera edad, hay gente que viene con coche, con niños, no saben ni dónde dejarlos para hacer sus trámites, pasan y pasan las horas y la fila no se mueve, no avanza. Lo que pedimos es que los ejecutivos tengan más conciencia, sobre todo con nuestra gente de la tercera edad y respeten la fila», comentó Reinoso a Diario El Trabajo.

UN CASO PUNTUAL

Nuestro medio solicitó al guarda de seguridad se nos permitiera hablar con algún encargado de la sucursal para obtener una respuesta, pero se nos impidió el ingreso, explicando él mismo que en efecto hubo un retraso, pero que es un caso puntual por un cheque que no se pudo tramitar con normalidad a una clienta.

Roberto González Short