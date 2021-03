Sorprenden a sujeto que vive en la ‘toma’, colgándose al tendido eléctrico

Problema recurrente en Villa Departamental:

Una vecina de la Villa Departamental de San Felipe denunció públicamente que este lunes un sujeto de nacionalidad extranjera y que vive en ‘la toma’, fue sorprendido colgándose al tendido eléctrico para llevar luz hacia su hogar, se presume.

El hecho fue denunciado en el programa de radio Aconcagua ‘El Derecho al Pataleo’ que conduce el periodista Eugenio Cornejo, donde la vecina denuncia estar molestos por la situación vivida el lunes, ya que han tenido que aguantar otros hechos que dicen relación con el depósito de basura.

Señalar que tomamos contacto con la vecina denunciante que nos señaló lo siguiente: «La verdad estamos bien molestos, porque primero fue la basuram que nos van a botar camionetas de basura a la villa y ayer (lunes) había una persona arriba de un poste, llamamos a Carabineros… Carabineros nos dijo que teníamos que llamar a Chilquinta. Llamamos a Chilquinta y Chilquinta tampoco se hizo responsable, entonces ¿qué están esperando?, que haya un muerto o que se nos quemen nuestras cosas, se incendie un departamento. Las autoridades, ahora que están en campaña, nadie aparece, creo que don Patricio Freire estuvo en la villa, pero no con toda la gente sino con un grupo y tampoco hay ayuda de parte de él; el alcalde que está ahora, tampoco, no hemos tenido solución, creo que la directiva hizo unas peticiones, tampoco, entonces no sé qué están esperando, que haya un muerto, que nos quememos. Primero la Yevide, ahora nosotros. Varias veces Chilquinta ha desconectado o los ha pillado conectándose y los ha desconectado, pero ayer –lunes– fue impresionante, le dio la corriente dos veces y como si nada, él seguía ahí conectando y nadie, nadie llegó», sostuvo la vecina.

– ¿Es un ciudadano extranjero?

– Sí, es una persona que vive en la toma.

– ¿Lograron conversar algo con él, algún diálogo?

– No, no nada, sino que él se bajó del poste y se fue como si nada.

– ¿Logró conectar cables o no?

– Mire, realmente no sé, pero igual los postes están ‘chispeando’ bastante, donde está toda la cablería está ‘chispeando’ mucho, de noche empiezan a ‘chicharrear’ mucho. A nosotros varias veces se nos ha cortado la luz debido a estos problemas que hay, tenemos la mitad de la población sin luz hacia abajo, por la cancha hacia arriba están todos bien, mientras que al fondo de la villa siempre la calle está sin luz y es debido a esto mismo, que ellos se van y se cuelgan y nos quitan la luz a nosotros. Es un robo lo que están haciendo, yo no sé qué van a hacer con esa gente. Nosotros pagamos nuestros derechos de agua, de luz, todo, toda la gente y entonces para que ellos vengan y se cuelguen de nuestros medidores, de nuestro cablerío, no es posible, y van y cortan los cables.

– Pero vecina, ¿alcanzó esta persona a instalar a algún cable, andaba con alguno o cosas así?

– Sí, si estaba con cables haciendo la instalación.

– ¿Anteriormente se había producido esta situación?

– Sí, se había producido anteriormente, pero hubo dos vecinos que consiguieron bajar a este sujeto y que dejara de hacer eso y justo andaba la camioneta de Chilquinta y ellos desconectaron, pero ayer (lunes) se llamó y no nos dan respuesta, ellos no se hacen cargo de este problema, y ¿quién se va a hacer cargo? O sea no nos toman en cuenta las autoridades, no nos toma en cuenta Carabineros, no nos toman en cuenta ellos, así es que ¿quién nos va a tomar en cuenta?

– ¿Hoy día (ayer) volvieron a llamar?

– Mira, yo llamé hoy (ayer) en la mañana a Chilquinta y no recibí ninguna respuesta que valiera la pena difundir, simplemente que ellos no pueden hacer nada, que hay que llamar a Carabineros y nosotros llamamos a Carabineros y Carabineros nos dice que llamemos a Chilquinta, entonces ¿qué vamos a hacer?, si unos a otros se tiran la pelota, nadie responde.

Recuerda que para el año nuevo, debido a este tipo de situaciones, se les cortó la luz.

– Vecina, ¿dónde se produjo específicamente este hecho? para ver si hay alguien de las autoridades que tome nota de esto.

– Nosotros tenemos dos entradas principales, y por la entrada principal tienes que llegar al medio y justo hay unos negocios, justo ahí, en esos postes hay un carrito donde venden papas fritas y cosas, justo en esos postes están tirando cables para la otra población.

– ¿Cuál viene siendo la solución a eso, tapar la zona o concurrir cuando la persona esté colgándose en el fondo?

– No sé, que alguien nos ayude, ¿qué vamos a hacer?, si Carabineros no quiere ir, está la gente de Chilquinta que tampoco quiere ir, entonces las autoridades que hagan algo, o sea la ayuda… Son ellos o somos nosotros, en realidad ya no sé a quién más recurrir, por eso mandé las fotos a don Eugenio Cornejo a quien le doy las gracias por haberme escuchado el audio porque es molesto, estamos con riesgo que nos quememos nosotros o que se mate una persona o que se quemen nuestros artefactos… no puede ser.

Al finalizar reiteró el llamado a las autoridades a que puedan ir en su auxilio.

Hay que recordar que este tipo de hechos ya se han producido en la Villa Yevide, donde hogares han sufrido el corte de energía eléctrica porque personas que están en la ‘toma’ se han colgado del cable de alta tensión que pasa por el lugar.

Señalar que por un tema de seguridad nos resguardamos la identidad de la vecina denunciante.