Superintendencia del Medio Ambiente formula cargos contra Mina UVA

Celebra ‘Catemu en Movimiento’:

Muchas cosas están pasando ambientalmente en Catemu. Porque primero el Ministerio del Medio Ambiente declaró a esta comuna como Zona Latente por Dióxido de Azufre, agregándose ahora que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos contra la mina UVA que pertenece al Holding Cemin, con una filial llamada Explodesa que explota tres minas de cobre y oro en una planta que tiene en el lugar. A todo esto, se suma que fue declarada hace 2 años zona saturada por MP10.

Según Paula Rodríguez de la agrupación ‘Catemu en Movimiento’, esta empresa tiene un historial bastante triste, fuerte, de incumplimientos y malas prácticas: «La mina UVA acaba de ser notificada de diez infracciones: cinco de ellas graves, cinco de ellas leves. Ahí hay varias cosas que decir al respecto; primero estas infracciones vienen de una fiscalización que tuvo lugar, debido a denuncias de ciudadanos que viven en el sector que datan del 2017 y 2018. Son diferentes denuncias, por ejemplo, caídas de rocas de gran tamaño que rodaron cerro abajo que fueron a parar a la propiedad de personas que viven ahí al lado de sus casas… cayeron las rocas. Imagínate lo que es vivir con esa sensación que te puede caer una roca y matarte a tu familia, destruir tu casa. Imagínate el ruido. Las familias que viven ahí soportan constantemente tráficos de camiones, día y noche; luces alógenas que están trabajando de día y de noche; el vaciado de los materiales; las tronaduras; la polución; la inseguridad que todo esto les genera. Y bueno las denuncias que se hicieron en ese entonces, cuatro años atrás, tenían relación con estos problemas, se vuelve irrespirable el aire y también con que han estado operando fuera del área que tienen autorizada de acuerdo a su permiso. Han estado construyendo caminos, cuando una minera saca un permiso, está todo claro lo que puede y no puede hacer, lo que se autoriza y no se autoriza. Han destruido bosque nativo. Esta mina está instalada en una zona que es de protección de conservación medioambiental, donde hay bosque esclerófilo que contiene especies protegidas, hay especies de flora y fauna endémica que son de suma importancia para la conservación y que ellos la han destruido, saltándose los permisos, sin ninguna conciencia, entonces hay varias cosas que a nosotros nos cuesta entender y nos cuesta asimilar, porque durante estos cuatro años desde que empezaron las denuncias hasta ahora, esta misma empresa ha obtenido cuatro permisos adicionales para aumentar sus operaciones, e incluso ahora en el 2020 tuvieron la RCA para explotar en forma subterránea, después que destruyeron todo el cerro por encima, toda la vegetación, ahora están haciendo túneles para seguir explotando por debajo. ¿Cómo es posible que mientras la Superintendencia de Medio Ambiente está fiscalizando, analizando estas denuncias, dictando estos fallos por incumplimientos gravísimos, al mismo tiempo la SEA le está aprobando permisos para ampliar sus operaciones?, son cosas que cuesta entender», dice.

– ¿Ustedes han logrado conversar en algún momento con la empresa sobre alguna medida de mitigación, no sé, como un programa ‘Buen Vecino’ en ese sentido para poder resolver este tipo de problemas?

– Para que se hagan una idea, cuando los vecinos hacen una denuncia, la empresa se encarga que los demás vecinos se vayan en contra de este vecino que está denunciando. Hay una serie de malas prácticas, muy, muy feas, amedrentamientos, y desafortunadamente ha sucedido más de una vez que alguna vecina o vecino hace una queja y cuando van a fiscalizar, curiosamente ya no hay ningún ruido, paran los trabajos, se atienen al horario de funcionamiento. Hay muchas cosas, para poder decirlo elegantemente, que son bien extrañas. Ahora les quiero contar otra cosa más, el mismo Holding Cemin es dueño de otra mina que se llama Cardenilla, que en el año pasado (diciembre del 2019) fue multada con la segunda multa más alta que haya cursado la SMA en la historia de Chile, por daños irreparables al medio ambiente, por operar sin permiso en zona de conservación ecológica, causando un daño tremendo. La multa que le cursaron de 5.456 millones de pesos, ellos obtuvieron unas rebajas por factor pandemia… no sé qué, al final pagaron 3.615 millones de pesos y esta multa no les sirvió de nada porque no aprendieron.

– ¿Esa mina Cardenilla funciona ahí mismo en Catemu?

– Ahí mismo, si es cerca una de la otra y muy cerca de ahí está la planta que se llama Amalia, ahora ellos la llaman planta Catemu, pero para nosotros va a ser siempre planta Amalia. Esta planta presentó el año pasado un proyecto ante él SEA para obtener permisos para ampliar la operación de esta planta, en tamaño aproximadamente al doble y en tiempo por cinco años más, y ellos lo piden con una declaración de impacto ambiental.

– ¿No hay participación ciudadana tengo entendido?

– Bueno, ahí nosotros como ‘Catemu en Movimiento’, y con el apoyo de mucha gente, logramos intervenir en el momento oportuno y presentar una solicitud de participación ciudadana que felizmente fue acogida, entonces eso nos dio un espacio de 20 días para enviar todas las observaciones que nosotros pudimos hacer sobre esa declaración de impacto ambiental.

– ¿Cuál es el significado que la Superintendencia del Medio Ambiente haya formulado estos cargos? ¿Hay esperanzas que se paralicen las obras, por ejemplo, o que comiencen a trabajar como corresponde?

– En el mismo fallo dice que se exponen a posible cierre, clausura, revocatoria de su RCA o multa. Ahora ellos están dentro del periodo que tienen que hacer sus descargos, pidieron aplazamiento de ese periodo. De todas maneras en un tiempo breve vamos a estar atentos a que sucede, pero ya sabemos que las multas a esta empresa no le hacen mucho daño.

Aprovechó para complementar que Catemu hace dos años fue declarada zona saturada de MP10 y hace una semana Zona Latente por Dióxido de Azufre, ambos provienen tanto de la Fundición de Chagres «como de estas minas, por cierto. La ley es sumamente, clara cuando un proyecto se desarrolla en una zona que está declarada saturada, no puede pedirlo con una simple Declaración de Impacto Ambiental y está obligada a hacer un Estudio de Impacto Ambiental, esta es la principal observación que nosotros hicimos al SEA, exigiendo que hagan un Estudio de Impacto Ambiental, que midan efectivamente en su totalidad el impacto que tendría el hecho que se aprobara esa solicitud que ellos están pidiendo de ampliar sus operaciones en tiempo y en capacidad, y nos acabamos de enterar que el día 12 de junio entró a trámite esta solicitud de Amalia para ampliar sus operaciones, así es que imagínense como estamos».

– ¿Cuáles han sido las consecuencias en la comunidad? ¿Se sabe, por ejemplo, de gente que tenga cáncer, que sufra algún tipo de enfermedad a causa de todo esto? ¿Es así, es comprobable eso?

– Lamentablemente muchísima gente. En Catemu el año 2020 por primera vez el cáncer fue la primera causa de muerte y cada familia con quien conversen tiene uno o más parientes que están sufriendo de cáncer o que ya lamentablemente fallecieron de cáncer; y no sólo el cáncer, hay una serie de afecciones respiratorias que se agravan; hay gente que nunca tuvo asma, se vino a vivir a Catemu y ahora tiene… asma. Imagínense con esto del Covid que es un problema también respiratorio, todo esto es sin duda una agravante, y además la gente que vive en la cercanía, no sólo sufre de enfermedades físicas, sino que psicológicamente cómo afecta, no poder dormir, no tener nunca silencio, estar escuchando como crujen las rocas al lado tuyo, cómo hacen las tronaduras encima de ti, cómo de tanto en tanto se mandan cerro abajo unas rocas gigantes y pensar que cualquiera te puede caer encima, y más cuando denuncias vayan a medir y se queden calladitos.